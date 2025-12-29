Oulu2026 ja Ekho Collective bovdeba juogadit muittuid ráfi birra – dáiddabihttá rahpasa Oulu gávpotdálus ođđajagimánus, muhto dasa sáhttá searvat juo dál

Ráfimašiinna gearddit -dáiddabihtá vuosttaš oassi, virtuála Muitaleami geardi lea rahppojuvvon. Dat bovde juogadit iežas muittuid ráfi birra ja dárkkodit dan earáid juogádan muittuid ektui.

Muitaleami geardi dievasmahttojuvvo vuorrováikkuhusas publihkain: dat nuppástuvvá guđege oassálasti juogadan muittu maŋŋá. Neahtas miehtá máilmmi juogaduvvon ráfimuittut váikkuhit maiddái dáiddabihtá osiide Oulu gávpotdálus ja dákko bokte eará olbmuid vásáhusaide.

Muitaleami geardái beassá oahpásmuvvat ja oassálastit álkit čujuhusas rauhankone.eu.

Virtuála Muitaleami geardi lea oassi dáiddakollektiiva Ekho Collective immersiivvalaš dáiddabihtás, man sáhttá vásihit Oulu gávpotdálus Eurohpa kulturoaivegávpotjagi áigge ođđajagimánu 15. beaivve rájes.

Goanstajierbmedutki Timo Honkela bargu inspirašuvdnan

Ráfimašiinna gearddit govvida ráfi aktiivvalaš, bistevaš proseassan. Dáiddabihttá boktala guorahallat oassálasti iežas gaskavuođa ráffái ja ráfigažaldagaide ja čuvge iešguđet beliid ráfi huksemis. Dat fállá vejolašvuođaid gulahallat dáiddabihtáin ja eará vásiheaddjiiguin: lihkastagaid, gulu, giela, diđolašvuođa ja jurddašeami bokte.

Ráfimášiinna gearddit vuođđuduvvá goastnajierbmedutki Timo Honkela Rauhankone-girjái (Ráfimašiidna). Dáiddabihtá plánemis ja ollašuhttimis vástida dáidagii spesialiseren dáidaga, hábmema ja teknologiija ámmátolbmuid Ekho Collective: Calvin Guillot, Essi Huotari, Vertti Luostarinen, Saara-Henriikka Mäkinen, Sini Parikka, Ilmari Pesonen, Olivia Pohjola, Iina Taijonlahti ja Timo Tikka. Dáiddabihtá buvttada Oulu kulturvuođđudus, mii vástida Oulu2026-doaimmas.

Oulu gávpotdálus sáhttá jagi 2026 áigge vásihit maid Korvamato – Mediataidetta Kiasmasta -čájáhusa (Bealljemáhtu – Mediadáidda Kiasmas) ođđajagimánu 15. beaivve rájes. Goappáge čájáhussii beassa nuvttá ja galledanáiggiid sáhttá várret Oulu2026-neahttagávppis.