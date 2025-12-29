Oulu2026 ja Ekho Collective bovdeba juogadit muittuid ráfi birra – dáiddabihttá rahpasa Oulu gávpotdálus ođđajagimánus, muhto dasa sáhttá searvat juo dál

29.12.2025 15:33:19 EET | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

Jaa

Ráfimašiinna gearddit -dáiddabihtá vuosttaš oassi, virtuála Muitaleami geardi lea rahppojuvvon. Dat bovde juogadit iežas muittuid ráfi birra ja dárkkodit dan earáid juogádan muittuid ektui.

Henkilö taideteoksen edessä
Ráfimašiinna gearddit -dáiddabihtá vuosttaš oassi, virtuála Muitaleami geardi lea rahppojuvvon. Linnea Laatikainen Oulu2026

Ráfimašiinna gearddit -dáiddabihtá vuosttaš oassi, virtuála Muitaleami geardi lea rahppojuvvon. Dat bovde juogadit iežas muittuid ráfi birra ja dárkkodit dan earáid juogádan muittuid ektui. 

Muitaleami geardi dievasmahttojuvvo vuorrováikkuhusas publihkain: dat nuppástuvvá guđege oassálasti juogadan muittu maŋŋá. Neahtas miehtá máilmmi juogaduvvon ráfimuittut váikkuhit maiddái dáiddabihtá osiide Oulu gávpotdálus ja dákko bokte eará olbmuid vásáhusaide. 

Muitaleami geardái beassá oahpásmuvvat ja oassálastit álkit čujuhusas rauhankone.eu

Virtuála Muitaleami geardi lea oassi dáiddakollektiiva Ekho Collective immersiivvalaš dáiddabihtás, man sáhttá vásihit Oulu gávpotdálus Eurohpa kulturoaivegávpotjagi áigge ođđajagimánu 15. beaivve rájes. 

Goanstajierbmedutki Timo Honkela bargu inspirašuvdnan 

Ráfimašiinna gearddit govvida ráfi aktiivvalaš, bistevaš proseassan. Dáiddabihttá boktala guorahallat oassálasti iežas gaskavuođa ráffái ja ráfigažaldagaide ja čuvge iešguđet beliid ráfi huksemis. Dat fállá vejolašvuođaid gulahallat dáiddabihtáin ja eará vásiheaddjiiguin: lihkastagaid, gulu, giela, diđolašvuođa ja jurddašeami bokte. 

Ráfimášiinna gearddit vuođđuduvvá goastnajierbmedutki Timo Honkela Rauhankone-girjái (Ráfimašiidna). Dáiddabihtá plánemis ja ollašuhttimis vástida dáidagii spesialiseren dáidaga, hábmema ja teknologiija ámmátolbmuid Ekho Collective: Calvin Guillot, Essi Huotari, Vertti Luostarinen, Saara-Henriikka Mäkinen, Sini Parikka, Ilmari Pesonen, Olivia Pohjola, Iina Taijonlahti ja Timo Tikka. Dáiddabihtá buvttada Oulu kulturvuođđudus, mii vástida Oulu2026-doaimmas. 

Oulu gávpotdálus sáhttá jagi 2026 áigge vásihit maid Korvamato – Mediataidetta Kiasmasta -čájáhusa (Bealljemáhtu – Mediadáidda Kiasmas) ođđajagimánu 15. beaivve rájes. Goappáge čájáhussii beassa nuvttá ja galledanáiggiid sáhttá várret Oulu2026-neahttagávppis.

Avainsanat

oulu2026

Yhteyshenkilöt

Oulu lea Eurohpá kulturoaivegávpot

Oulu lea Eurohpá kulturoaivegávpot jagi 2026. Kulturoaivegávpotjahki ollá 39 guoibmegildii davit Suomas. Mihttomearrin lea kulturdálkkádatnuppástus. Kulturdálkkádatnuppástus mearkkaša bissovaččat riggásut kultureallima ja rievdadusa Oulu2026-guovllus. Kulturdálkkádatnuppástus ovttastahttá kultuvrra, dáidaga ja teknologiija vuorddekeahtesge vugiin, dahká deaivvademiid vejolažžan ja bohciidahttá vuorrováikkuhusa.

Oulu2026 fállá movttiidahtti, ceavzilis ja eurohpálaš sisdoaluid jo ovdal jagi 2026, mii de lea kulturoaivegávpotdoaimmaid váldojahki. Doaimmain vástida Oulu kulturfoanda sr. Oulu2026 váldoovttasbargoguoimmit leat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye