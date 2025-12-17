Metsä Group myönsi: luonnonmetsän puut menivät sellukattilaan
Metsähallitus hakkasi Ylimmäisensuon luonnonmetsän viime perjantaina. Metsä Group myönsi viimein, että yhtiö osti puuta luonnonmetsän hakkuista.
“Tällaiseen piittaamattomuuteen ei luonnolla ole varaa. Metsähallitus väittää hakkaavansa omaa ekologisten yhteyksien verkostoaan luontoarvoja kunnioittaen ja metsäyhtiö uskoo. Hakkuilla käyvät aktivistit sen sijaan kahlaavat ajourissa ja näkevät omin silmin yli 200-vuotiaita puita kaadettuna. Vastuu on ostajalla tietää mitä ostaa. Luonnonmetsäpuu ei saa päätyä selluksi”, sanoo Greenpeacen apulaismaajohtaja Juha Aromaa.
Ylimmäisensuon luonnonmetsä oli osa Metsähallituksen omaa ekologisten yhteyksien verkostoa, joiden tarkoitus on toimia yhteyksinä suojelualueiden välillä ja tarjota eliölajeille mahdollisuus levitä ja laajentaa elinpiiriään. Metsähallitus hakkasi metsän viime viikon perjantaina.
Metsähallitus poisti hakkuissa kolmasosan Ylimmäisensuon luonnonmetsän puustosta, hakkasi 150-215 -vuotiaita puuvanhuksia ja siten yksipuolisti metsän rakennetta, ajeli uhanalaisten korpien yli, murskasi lahopuuta koneiden ajourien alle ja heikensi tulevaisuuden lahopuujatkumoa.
Greenpeace kysyi kolmelta suurelta metsäyhtiöltä ostavatko ne puuta Ylimmäisensuon luonnonmetsän hakkuilta. Metsä Group myönsi viimein torstaina sähköpostitse ostavansa, kun Greenpeacen aktivistit olivat käymässä yhtiön pääkonttorilla. Stora Enso ja UPM vastasivat aiemmin tällä viikolla, ettei yhtiöille tule puuta näiltä hakkuilta.
Kaikki metsäyhtiöt ovat aiemmin jääneet kiinni puun ostamisesta luonnonmetsistä. Greenpeace vaatii, että metsäyhtiöt lopettavat puun ostamisen luonnonmetsähakkuilta ja Metsähallitus lopettaa luonnonmetsien hakkaamisen.
Juha Aromaa
- Greenpeacen toiminta
- metsät ja metsäpolitiikka
- ilmasto ja ilmastopolitiikka
Mari Vaara
