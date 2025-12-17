SDP:n Niina Malm kritisoi suojaosien poistoa: työttömyysturvasta tuli byrokratialoukku ja työttömien ahkeruutta rangaistaan
Kelan mukaan työttömien osa-aikatulot ovat pienentyneet työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poistamisen jälkeen. Hallitus vaikeuttaa jo valmiiksi haastavassa tilanteessa olevien työttömien tilannetta ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan työkokemuksen kerryttämiseen ja taloustilanteensa kohentamiseen.
”Suojaosien poisto on käytännössä tarkoittanut sitä, että jos työtön tienaa euronkin, etuuksia leikataan saman tien. Aiemmin työtön saattoi ansaita 300 euroa ilman, että se vaikutti etuuksiin. On koko yhteiskunnan etu, jos ihminen on tuetussa osa-aikatyössä sen sijaan, että olisi kokonaan työttömänä. Pitkittynyt työttömyys on tutkitusti yhteydessä heikentyneeseen terveyteen ja työkykyyn, millä on kauaskantoisia seurauksia. Suojaosien kustannukset ovat pisara meressä työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten rinnalla”, SDP:n kansanedustaja Niina Malm sanoo.
”Hallitus tuntuu ajattelevan, että suojaosat saavat aikaan sen, että työttömät valitsevat osa-aikatyön sen sijaan, että tekisivät kokoaikatyötä. Kaikki eivät kuitenkaan pysty tekemään kokoaikatyötä esimerkiksi terveydentilan tai elämäntilanteen vuoksi, eikä kokoaikatyötä varsinkaan nykyisessä työtilanteessa ole kaikille tarjolla. Osa-aikaisen työn tekeminen auttaa pysymään kiinni työelämässä. Nyt hallitus on vienyt tältä kannusteet. Onkin syytä kysyä, miksi hallitus kannustaa suurituloisia ahkeruuteen alentamalla heidän verotustaan, mutta rankaisee työttömiä ahkeruudesta leikkaamalla heidän tulojaan?”, Malm kysyy.
”Kokoomus vetoaa mielellään valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimukseen, jonka mukaan työttömien osa-aikatyö ei romahtanut välittömästi suojaosien poiston jälkeen. Nyt Kelan tiedoista näimme jo ensimmäisen vuoden aikana tapahtuneita muutoksia – ja nämä ovat todennäköisesti vasta alkua. Suojaosien poisto aiheuttaa työttömyysturvaa saaville ihmisille pelon byrokratialoukusta, eli etuuksien katkeamisesta.”
Malm huomauttaa, että Valtiontalouden tarkastusviraston tuoreen raportin mukaan hallituksen työllisyystoimilla on voinut olla haitallinen vaikutus talouskasvun käynnistymiseen.
”Vaikeina aikoina ihmisten toimeliaisuutta pitäisi tukea kaikin keinoin, ei passivoida heitä. Suojaosien poisto aiheuttaa työttömyysturvaa saaville ihmisille pelon siitä, että oma aktiivisuus voi saada aikaan etuuksien katkeamisen tai rajun romahduksen. Nyt Kelan tiedoista näimme ensimmäisen vuoden aikana tapahtuneet muutokset ihmisten toimeliaisuudessa. Kehotan hallitusta muuttamaan suuntaa ja ottamaan suojaosat uudelleen käyttöön esimerkiksi niin, että ne reagoivat suhdanteisiin, kuten SDP on esittänyt”, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
