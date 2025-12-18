Nokialle suunnitellun synteettisen metaanin tuotantolaitoksen YVA-selostus on nähtävillä

Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE 1): 160 MW elektrolyyseri ja metanointi

Vaihtoehto 2 (VE 2): 320 MW elektrolyyseri ja metanointi

Vaihtoehto 3 (VE 3): 480 MW elektrolyyseri, metanointi ja nesteytys

Hiilidioksidi toimitetaan hankkeelle pääsääntöisesti kaasuna siirtoputkea pitkin yhdestä tai useammasta paikallisesta talteenottokohteesta. Vaihtoehdossa VE1 hiilidioksidin raaka-ainevirta katetaan normaalitilanteessa kokonaan putkisiirrolla. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 osa hiilidioksidista toimitetaan ympäri vuoden myös nesteytettynä (LCO₂) säiliöautoilla putkisiirron lisäksi kapasiteetin varmistamiseksi. Normaalitilanteessa raaka-ainevirta katetaan kokonaan putkisiirrolla.

Hankkeessa tuotettava eMetaani siirretään vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 ainoastaan putkea pitkin Gasgridin kaasuverkkoon. Vaihtoehdossa VE3 osa tuotannosta voidaan lisäksi nesteyttää e-LNG:ksi, joka kuljetetaan säiliöautoilla joko suoraan loppukäyttäjille tai satamiin jatkokuljetusta varten.

Tutustu selostukseen täällä

Arviointiselostus liitteineen ovat saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: Synteettisen metaanin tuotanto, Nokia

Arviointiohjelmasta on myös painettu versio seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6 37100 Nokia

Tampereen kaupungin palvelupiste, Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 19.12.2025–2.2.2026 ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/synteettisen-metaanin-tuotanto-Nokia-YVA, ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa 19.12.2025–31.12.2025, jonka jälkeen 1.1.2026–2.2.2026 Lupa- ja valvontaviraston sivulla osoitteessa www.lvv.fi > Ajankohtaista.

Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti 2.2.2026 asti. Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan 31.12.2025 asti Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen

kirjaamo.pirkanmaa@elykeskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101, Tampere (viitteenä PIRELY/11972/2024).

1.1.2026 lähtien mielipiteet ja lausunnot toimitetaan Lupa- ja valvontavirastoon osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Lupa- ja valvontavirasto ottaa käsittelyssään huomioon ELY-keskukselle lähetetyt mielipiteet ja lausunnot.

Arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 27.1.2026 klo 18 AGCO Power Arenalla Monitoimitila 2 osoitteessa Kankaantaankatu 6, 37100 Nokia. Ovet ovat avoinna yleisölle klo 17.30 alkaen ja samassa yhteydessä on kahvitarjoilu.