Nokialle suunnitellun synteettisen metaanin tuotantolaitoksen YVA-selostus on nähtävillä
Freija AB on toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Nokialle suunnitellusta Synteettisen metaanin tuotantolaitoksesta. Arviointiselostus on nähtävillä 2.2.2026 asti.
Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:
- Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta
- Vaihtoehto 1 (VE 1): 160 MW elektrolyyseri ja metanointi
- Vaihtoehto 2 (VE 2): 320 MW elektrolyyseri ja metanointi
- Vaihtoehto 3 (VE 3): 480 MW elektrolyyseri, metanointi ja nesteytys
Hiilidioksidi toimitetaan hankkeelle pääsääntöisesti kaasuna siirtoputkea pitkin yhdestä tai useammasta paikallisesta talteenottokohteesta. Vaihtoehdossa VE1 hiilidioksidin raaka-ainevirta katetaan normaalitilanteessa kokonaan putkisiirrolla. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 osa hiilidioksidista toimitetaan ympäri vuoden myös nesteytettynä (LCO₂) säiliöautoilla putkisiirron lisäksi kapasiteetin varmistamiseksi. Normaalitilanteessa raaka-ainevirta katetaan kokonaan putkisiirrolla.
Hankkeessa tuotettava eMetaani siirretään vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 ainoastaan putkea pitkin Gasgridin kaasuverkkoon. Vaihtoehdossa VE3 osa tuotannosta voidaan lisäksi nesteyttää e-LNG:ksi, joka kuljetetaan säiliöautoilla joko suoraan loppukäyttäjille tai satamiin jatkokuljetusta varten.
Tutustu selostukseen täällä
Arviointiselostus liitteineen ovat saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: Synteettisen metaanin tuotanto, Nokia
Arviointiohjelmasta on myös painettu versio seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:
- Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6 37100 Nokia
- Tampereen kaupungin palvelupiste, Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 19.12.2025–2.2.2026 ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/synteettisen-metaanin-tuotanto-Nokia-YVA, ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa 19.12.2025–31.12.2025, jonka jälkeen 1.1.2026–2.2.2026 Lupa- ja valvontaviraston sivulla osoitteessa www.lvv.fi > Ajankohtaista.
Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti 2.2.2026 asti. Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan 31.12.2025 asti Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo.pirkanmaa@elykeskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101, Tampere (viitteenä PIRELY/11972/2024).
1.1.2026 lähtien mielipiteet ja lausunnot toimitetaan Lupa- ja valvontavirastoon osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Lupa- ja valvontavirasto ottaa käsittelyssään huomioon ELY-keskukselle lähetetyt mielipiteet ja lausunnot.
Arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 27.1.2026 klo 18 AGCO Power Arenalla Monitoimitila 2 osoitteessa Kankaantaankatu 6, 37100 Nokia. Ovet ovat avoinna yleisölle klo 17.30 alkaen ja samassa yhteydessä on kahvitarjoilu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hankkeesta vastaava
Freija
Sebastian Kunert
Puh. 0047 40 64 40 50
Sähköposti sebastian.kunert@freija.no
YVA-yhteysviranomainen
Pirkanmaan ELY-keskus
Marcus Nykopp
Puh. 0295 036 252
Sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Jasmina Majaneva
Puh. 040 755 3337
Sähköposti etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Linkit
