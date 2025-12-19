Niklas Green nimitetty Invesdorin Pohjoismaiden liiketoiminnan johtajaksi.

Invesdor on nimittänyt Niklas Greenin Pohjoismaiden liiketoiminnan johtajaksi (Commercial Director, Nordics). Green aloitti tehtävässään jo lokakuussa 2025 ja vastaa Invesdor Nordicsin liiketoiminnasta, strategiasta ja kasvusta osana kansainvälistä Invesdor-konsernia. Nimitys liittyy yhtiön strategisiin muutoksiin ja fokuksen vahvistamiseen erityisesti yrityslainarahoituksessa.

Nykyinen toimitusjohtaja Mari Lymysalo siirtyy yrityksen ulkopuolelle uusiin tehtäviin kolmen vuoden pestin jälkeen. Hänen työsuhteensa Invesdorilla päättyy 31.12.2025.

Niklas Green on työskennellyt Invesdorilla neljän vuoden ajan erilaisissa sijoitus- ja johtotehtävissä. Hänellä on vahva tausta rahoituksesta, sijoitustoiminnasta ja konsultoinnista kansainvälisissä asiantuntijaorganisaatioissa. Hän on koulutukseltaan rahoituksen maisteri Hankenilta ja hänellä on myös kansainvälistä kokemusta Kiinasta. Green toimii lisäksi opettajana Hankenilla luennoitsijana. Hän on toiminut aktiivisesti vapaaehtoistyössä ja hänen erityinen kiinnostuksenkohteensa on sijoittajapsykologia.

Strateginen muutos: yrityslainat kasvun ajurina

Johtajavaihdos tukee Invesdorin strategista linjausta, jossa painopistettä siirretään entistä vahvemmin yrityslainarahoitukseen. Yhtiö näkee yrityslainoissa merkittävää, osin vastaamatonta markkinatarvetta ja huomattavaa kasvupotentiaalia erityisesti kasvaville suomalaisille pk-yrityksille. Uudessa roolissaan Green vastaa Invesdor Nordicsin toiminnoista kokonaisvaltaisesti: liiketoiminnan kasvusta, strategiasta ja sijoittajahankinnasta. Hän raportoi konsernin johdolle ja hallitukselle, joka toimii Saksassa.

Sitoutuminen suomalaisten yritysten kasvuun

“On innostavaa päästä kehittämään Suomen yritysrahoituskenttää entistä aktiivisemmin. Uskon vahvasti eri toimijoiden yhteistyöhön Suomen kasvun mahdollistamiseksi,” sanoo Niklas Green.

Greenin tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, että myös pienemmillä summilla on mahdollista sijoittaa kotimaisiin yrityslainoihin ja olla aktiivisesti mukana tukemassa suomalaista yrittäjyyttä ja infrastruktuuria.

Eurooppalainen sijoittajakunta tukee kansainvälistymistä

Invesdor on viime vuosina kehittynyt suomalaisesta toimijasta kansainväliseksi, Euroopan laajuisesti toimivaksi konserniksi kolmen yrityskaupan myötä. Suomalaiset kasvuyritykset hyötyvät eurooppalaisesta sijoittajakunnasta paitsi rahoituksen, myös näkyvyyden ja tunnettuuden kasvun kautta erityisesti Keski-Euroopassa, mikä tukee yritysten kansainvälistä kasvua.

Tietoa Invesdorista

Invesdor-konserni on sijoitus- ja rahoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa digitaalisen alustan yritysten rahoituksen hankkimiseen ja sijoittajien pääsyn listaamattomiin yrityksiin Suomessa ja Euroopassa. Yhtiön tavoitteena on modernisoida yritysrahoitusta tarjoamalla vaihtoehto perinteisille rahoituskanaville. Invesdor-konsernin toimilupa on Hollannissa, ja Invesdor Oy toimii osana kansainvälistä konsernia. Invesdor Oy:n liikevaihto vuonna 2024 oli 482 000 euroa ja konserni työllistää noin 40 henkilöä, joista viisi Suomessa. Yhtiön toimialana on sijoitusneuvonta.

Lisätietoja: www.invesdor.com