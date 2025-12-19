Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valmiustoimikunta kokoontui viimeisen kerran
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valmiustoimikunta kokoontui viimeisen kerran 18.12.2025. Nykyisten valmiustoimikuntien toimikausi päättyy aluehallintovirastojen toiminnan päättyessä 31.12.2025. Uusi valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtävänä on muun muassa varautumisen alueellisen yhteistyön järjestäminen.
Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui viimeisen kerran torstaina 18.12.2025. Viimeisessä kokouksessa ylijohtaja Marko Pukkinen kiitti valmiustoimikunnan jäseniä merkittävän osaamisen ja näkökulman tuomisesta valmiustoimikunnan työhön.
Valmiustoimikunnan laaja toiminta-alue on kattanut viisi maakuntaa: Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Sen tehtävänä on ollut koota yhteen alueiden keskeiset toimijat varmistamaan alueellisen varautumisen ja turvallisuussuunnittelun yhteensovittamisen sekä ylläpitämään alueellista turvallisuustilannekuvaa.
Valmiustyö alueella voi hyvin
Turvallisuustilanne viiden maakunnan alueella on parhaillaan vakaa. Osassa maakuntia talven kelirikko vaikuttaa kulkemiseen tiestöllä. Alueen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tarkkaillaan henkilöstöresurssin ja vuodepaikkojen riittämistä vuodenvaihteen molemmin puolin. Tietoliikennehäiriötä on esiintynyt jonkin verran. Kiireellisten pelastustehtävien määrissä alueella on hienoista laskua loppuvuotta kohden.
Valmiussuunnittelua ja -harjoittelua on tehty kaikkien viiden maakunnan alueella tänä syksynä laajassa yhteistyössä useisiin varautumisen osa-alueisiin liittyen.
Lupa- ja valvontavirasto vastaa varautumisen alueellisen yhteistyön järjestämisestä 1.1.2026 alkaen
Lupa- ja valvontaviraston tehtävänä 1.1.2026 alkaen on muun muassa varautumisen alueellisen yhteistyön järjestäminen. Työ uusissa yhteistyörakenteissa käynnistetään mahdollisimman pian. Varautumisen tehtävään uudessa virastorakenteessa sisältyvät muun muassa alueellisten riskiarvioiden kehittäminen ja yhteensovittaminen, ennakointi, varautumisen ja valmiuden tilan seuranta, alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alueen toimijoiden valmiussuunnittelun edistäminen.
Lupa- ja valvontavirasto on monialainen valtion virasto. Viraston tehtävät koskevat sosiaali- ja terveysalaa, ympäristöasioita, työsuojelua, pelastustoimea, varautumista, koulutusta, kulttuuria ja varhaiskasvatusta sekä tiettyjen alojen yritystoimintaa. Virastolla on toimipaikka 18 paikkakunnalla. Päätoimipaikka sijaitsee Tampereella.
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
