Käytännönläheinen podcast sähköalan murroksesta

Sähköalan tekijöiden työnkuva on murroksessa. Perinteisen asennustyön rinnalle on noussut tarve tarjota asiakkaille valmiita kokonaisuuksia, jotka parantavat energiatehokkuutta, asumismukavuutta ja turvallisuutta. Samalla esimerkiksi datakeskushankkeet edellyttävät uudenlaisten toimintatapojen ja osaamisen hallintaa. Teknologioiden nopea kehitys muokkaa koulutustarpeita, ja alalle tulee uusia tekijöitä, jotka asettavat johtamiselle uusia vaatimuksia.

Muuttuva ala vaatii uutta osaamista

Alan markkinatilanteen ennustetaan pysyvän haastavana ainakin vuoteen 2027 asti, mikä tekee erikoistumisesta ja selkeästä tarjonnasta entistä tärkeämpää. Sähköalan tekijöillä on mahdollisuus vahvistaa liiketoimintaansa tuotteistamalla palveluja, joille on jo olemassa tunnistettu kysyntä. Esimerkiksi älykotiratkaisuiden yleistyminen lisää sähköalan asiantuntemuksen tarvetta.

Lisäksi teknologioiden nopea kehitys muokkaa koulutustarpeita laajasti. Sähköalan työ edellyttää yhä useammin jatkuvaa osaamisen päivittämistä sekä uudenlaisia toimintamalleja niin arjen työssä kuin koulutuksessa.

“Sähkäripodi syntyi tarpeesta tuoda esiin, miten laajasti sähköalan työ on muuttumassa, sekä tarjota foorumi, jossa alan toimijat voivat jakaa käytännön kokemuksiaan ja oppia toisiltaan muutoksen keskellä”, toteaa markkinointi- ja viestintäjohtaja Riikka Friman STUL ry:stä.

Ala tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia

Sähköalan ammattilaisten tarve kasvaa muun muassa energiamurroksen, sähköistymisen ja älykkäiden järjestelmien yleistymisen myötä. Laajamittaiset datakeskushankkeet työllistävät merkittävästi ja tarjoavat uudenlaisia uramahdollisuuksia nuorille ja sähköalan uraa harkitseville.

Sähkön merkitys yhteiskunnassa vahvistuu, ja ala kytkeytyy tiiviisti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Samalla työstä tulee entistä monipuolisempaa ja ala tarjoaa mahdollisuuden rakentaa omannäköistä asiantuntijatyötä, jossa yhdistyvät tekninen osaaminen, asiakasymmärrys ja myynti.

STUL ry:n Sähkäripodi tarjoaa ajankohtaisia näkemyksiä sähköalan murroksesta ja sen vaikutuksista työntekijöihin, yrityksiin ja yhteiskuntaan. Podcast on kuunneltavissa YouTubessa, Spotifyssa, Podimossa ja Apple Podcasts -alustalla.