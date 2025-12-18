Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ajanvarausjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa voi tuoda viiveitä perhepalveluihin
Osa hyvinvointialueen perhepalveluista siirtyy uuteen ajanvarausjärjestelmään 2.1.2026.
Tämä voi vaikuttaa alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluihin sekä lastenvalvojien palveluihin pääsyyn tilapäisesti. Palveluun pääsy voi hidastua ja ajanvarauksissa ja yhteydenotoissa olla viivettä sekä hetkittäistä ruuhkaa.
Pyydämme asiakkailta ymmärrystä sekä kärsivällisyyttä siirtymäkauden aikana.
Lastenvalvojan ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta palvelee jatkossakin maanantaista torstaihin kello 11–12 numerossa 044 482 0341.
Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden puhelinnumero 03 818 3700 palvelee arkipäivisin kello 12–13.
Yhteyshenkilöt
Jaana Nymanjohtava lastenvalvojaPuh:044 416 3725
Johanna Hyytiäinenpalveluesihenkilö, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelutPuh:044 716 1517
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
