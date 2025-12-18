Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ajanvarausjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa voi tuoda viiveitä perhepalveluihin

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Yhdistetyt uudisrakennukset sosiaali- ja terveyspalveluille ja pelastuslaitokselle ovat lähivuosien merkittävät tilainvestoinnit lähipalveluihin 9.12.2025 09:46:54 EET | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella Nastolan ja Padasjoen yhdistetyt uudisrakennukset sote-keskukselle ja pelastuslaitokselle ovat hyvinvointialueen lähivuosien merkittävät investoinnit asukkaiden lähipalveluihin. Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisosien rakentaminen jatkuu myös taaten hyvät ja ajanmukaiset erikoissairaalanhoidon palvelu- ja toimintatilat.