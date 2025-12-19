Rovaniemen lentoasemalla miljoonan matkustajan raja rikki – lentoasemalla odotti iloinen yllätys
Rovaniemen lentoasemalla on tänään 19. joulukuuta rikottu ensimmäistä kertaa lentoaseman historiassa miljoonan vuotuisen matkustajan raja. Rovaniemen lentoaseman matkustajamäärät ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti, ja lentoasema on saavuttanut merkittävän aseman eurooppalaisessa lentoasemaverkostossa. Miljoonas matkustaja saapui Rovaniemelle iltapäivällä, ja lentoasemalla häntä oli vastassa yllätys.
”Tämä päivä on merkittävä koko Rovaniemen lentoaseman historiassa. Tähän hetkeen kulminoituu valtava määrä työtä, jota on vuosikymmenten ajan tehty yhdessä lentoasemayhteisössä ja kumppaniemme kanssa. Lämmin kiitos kaikille niille ihmisille, jotka ovat vuosien aikana tehneet töitä Rovaniemen lentoaseman, lentoliikenteen ja Lapin vetovoiman eteen”, sanoo Rovaniemen lentoasemanpäällikkö Johan Juujärvi Finaviasta.
Lapin alueen kysyntä on kasvanut matkailijoiden keskuudessa voimakkaasti viime vuosina. Lentoyhtiöt ovat puolestaan vastanneet kysyntään avaamalla uusia reittejä ja vahvistamalla olemassa olevia yhteyksiä. Tämän lisäksi Rovaniemellä on otettu ensimmäiset askeleet kansainvälisessä, ympärivuotista matkailussa. Eksoottinen ja klassinen Lappi onkin nykyään helposti saavutettavissa Etelä- ja Keski-Euroopasta suorilla reittilennoilla. Lisäksi vaihtomatkustus Helsinki-Vantaan lentoaseman kattavan reittitarjonnan avulla mahdollistaa sujuvan matkustamisen Lappiin ympäri maailmaa.
Rovaniemen lentoasemalla hätyyteltiin miljoonan matkustajan rajaa jo viime vuonna, kun matkustajamäärä nousi 30 prosenttia ja lentoaseman kautta kulki yhteensä lähes 949 000 matkustajaa. Tänä vuonna Rovaniemen lentoasemalla oli tammi-marraskuussa 2025 yhteensä yli 810 000 matkustaa, mikä oli 20 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.
Tammi-marraskuussa 2025 matkustajista 48 prosenttia oli kansainvälisten lentojen matkustajia. Määrällisesti suurin osa, 52 prosenttia, matkustajista saapui tammi-marraskuussa Helsinki-Vantaalta, mutta aikaisempien vuosian tapaan kansainvälisten lentojen matkustajamäärät ovat kasvaneet. Suurin osa kansainvälisten lentojen matkustajista saapui Iso-Britanniasta (21 %), Ranskasta (17 %) ja Italiasta (13 %). Myös muun muassa Saksasta ja Irlannista saapui paljon matkustajia. Eniten kansainvälisiä lentoja oli tammi-marraskuussa Iso-Britanniasta, josta lennettiin Rovaniemelle yhteensä yli 300 lentoa.
Urho – miljoonannen matkustajan kummiporo
Alun perin Dubaista matkalle lähtenyt miljoonas matkustaja Tyla saapui Rovaniemen lentoasemalle Finnairin Helsinki-Rovaniemi-lennolla perjantaina 19.12. Rovaniemen lentoasemanpäällikkö Johan Juujärvi vastaanotti matkustajan perheineen porttialueella. Finavia huomioi matkustajan Urho-nimisellä kummiporolla, jonka kuulumisia ja liikkeitä Lapin luonnossa matkustaja voi seurata tulevien vuosien aikana omistajan lähettämien tietojen avulla.
”Olemme todella innoissamme päästessämme vierailemaan Lapissa ja Rovaniemellä. On erityisen merkityksellistä olla osa tätä merkkipaalua ja unohtumatonta tapahtumaa”, Tyla kommentoi Rovaniemen lentoasemalla.
Kummiporo Urho on syntynyt 15.5.2025 eli se on ikänsä puolesta kermikkä eli elää elämänsä ensimmäistä talvea. Ensimmäisenä kesänään Urho oli matkailijoiden ilona kotitilallaan, ja elokuulla se päästettiin emänsä kanssa palkimaan Pyhä-Kallion paliskuntaan. Loppukesän ja syksyn aikana Urhon emä opetti vasalleen, miten villiporona toimitaan ja mistä löytää ruokaa ja toisia poroja.
Lentoasemalla järjestetyn virallisen tilaisuuden jälkeen matkustajalla oli mahdollisuus tavata uusi kummiporonsa sen omalla kotitilallaan. Lentoaseman lähellä toimivan Arctic Reindeer -porotilan edustajan Miia Ylinampan mukaan Urho on utelias ja ystävällinen vasa, joka pitää ihmisistä. Kummiporona Urho jää elämään omaan laumaansa, jonka mukana se saa kesäisin vaeltaa vapaasti Lapin luonnonlaitumilla ja metsissä.
Urho-poron kuulumisia voi seurata myös Finavian somekanavissa tulevien kuukausien aikana.
Finavian investoinnit Rovaniemen ja Lapin lentoasemiin
Finavia on investoinut Lapin lentoasemien kehittämiseen kokonaisuudessaan yli 100 miljoonaa euroa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lapin kehitysohjelman aikana 2018–2020 Finavia kohdisti 25 miljoonaa euroa Rovaniemen lentoaseman terminaalin laajentamiseen, palvelutason nostamiseen ja lentoasemaprosessien kehittämiseen. Vuonna 2025 Finavia investoi Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajentamiseen, maaliikennejärjestelyihin ja lentoliikenteen infrastruktuuriin yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.
Finavia on tehnyt paljon kehitystyötä lentoasemien ympäristövastuullisuuden eteen. Rovaniemen lentoasemalla kestävät ratkaisut on otettu huomioon esimerkiksi terminaalirakennusten lämmittämisessä, valaistuksessa ja lentoasemalla käytettävissä polttoaineissa. Tämän työn tuloksena Rovaniemi ja muut Finavian Lapin lentoasemat saavuttivat hiilipäästöjen nettonollatason vuonna 2024. Lisäksi kaikilla Finavian Lapin lentoasemilla on Visit Finlandin kestävän matkailun sertifikaatti.
FINAVIA OYJ
Viestintä
Kuvia median käyttöön saa täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Kuvat
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 396,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 687.
Tervetuloa Finavian lentoasemille | Finavia
Vuosikertomukset | Finavia
Facebook/Finavia
Facebook/Helsinki Airport
LinkedIn/Finavia
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finavia Oyj
Rovaniemi Airport greets its one millionth passenger with a fun surprise19.12.2025 14:23:48 EET | Press release
Today, 19 December, the milestone of one million annual passengers was reached at Rovaniemi Airport for the first time in the airport's history. The number of passengers at Rovaniemi Airport has increased strongly in recent years, and the airport has achieved a significant position in the European airport network. The one millionth passenger arrived in Rovaniemi in the afternoon and was greeted with a surprise at the airport.
Laura Inttilä appointed Senior Vice President, Helsinki Airport20.11.2025 09:15:16 EET | Press release
Laura Inttilä, M.Sc. (IT), has been appointed Senior Vice President, Helsinki Airport and a member of the Finavia Executive Group. In her role, she will be responsible for the management and development of Helsinki Airport. In September, Ulla Serlenius, the current SVP of Helsinki Airport, became Senior Vice President of Finavia’s new Commercial and Real Estate business area in accordance with the company’s new strategy.
Helsinki-Vantaan lentoaseman johtajaksi nimitetty Laura Inttilä20.11.2025 09:04:11 EET | Tiedote
Diplomi-insinööri Laura Inttilä on nimitetty Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Tehtävässään hän vastaa Helsinki-Vantaan lentoaseman johtamisesta ja kehittämisestä. Helsinki-Vantaan lentoaseman nykyinen johtaja Ulla Serlenius siirtyi syyskuussa Finavian uuden Kaupallinen ja kiinteistökehitys liiketoiminta-alueen johtajaksi yhtiön uuden strategian mukaisesti.
Vantaa Light Rail's final stop options to be planned in Helsinki Airport's core area in co-operation with Finavia18.11.2025 10:19:41 EET | Press release
The City Council of Vantaa approved the reviewed project plan for the Vantaa Light Rail on Monday, 17 November. The Vantaa light rail alliance and Finavia will work together to develop a plan for the placement options of the final stop at the airport.
Vantaan ratikan päätepysäkkivaihtoehtoja lentoaseman ydinalueella aletaan suunnitella yhteistyössä Finavian kanssa18.11.2025 10:07:43 EET | Tiedote
Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan ratikan tarkistetun hankesuunnitelman maanantaina 17. marraskuuta. Vantaan ratikka-allianssi ja Finavia tekevät yhteistyössä suunnitelman lentoaseman päätepysäkin sijoitusvaihtoehdoista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme