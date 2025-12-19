Rovaniemen lentoasemalla miljoonan matkustajan raja rikki – lentoasemalla odotti iloinen yllätys

”Tämä päivä on merkittävä koko Rovaniemen lentoaseman historiassa. Tähän hetkeen kulminoituu valtava määrä työtä, jota on vuosikymmenten ajan tehty yhdessä lentoasemayhteisössä ja kumppaniemme kanssa. Lämmin kiitos kaikille niille ihmisille, jotka ovat vuosien aikana tehneet töitä Rovaniemen lentoaseman, lentoliikenteen ja Lapin vetovoiman eteen”, sanoo Rovaniemen lentoasemanpäällikkö Johan Juujärvi Finaviasta.

Lapin alueen kysyntä on kasvanut matkailijoiden keskuudessa voimakkaasti viime vuosina. Lentoyhtiöt ovat puolestaan vastanneet kysyntään avaamalla uusia reittejä ja vahvistamalla olemassa olevia yhteyksiä. Tämän lisäksi Rovaniemellä on otettu ensimmäiset askeleet kansainvälisessä, ympärivuotista matkailussa. Eksoottinen ja klassinen Lappi onkin nykyään helposti saavutettavissa Etelä- ja Keski-Euroopasta suorilla reittilennoilla. Lisäksi vaihtomatkustus Helsinki-Vantaan lentoaseman kattavan reittitarjonnan avulla mahdollistaa sujuvan matkustamisen Lappiin ympäri maailmaa.

Rovaniemen lentoasemalla hätyyteltiin miljoonan matkustajan rajaa jo viime vuonna, kun matkustajamäärä nousi 30 prosenttia ja lentoaseman kautta kulki yhteensä lähes 949 000 matkustajaa. Tänä vuonna Rovaniemen lentoasemalla oli tammi-marraskuussa 2025 yhteensä yli 810 000 matkustaa, mikä oli 20 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Tammi-marraskuussa 2025 matkustajista 48 prosenttia oli kansainvälisten lentojen matkustajia. Määrällisesti suurin osa, 52 prosenttia, matkustajista saapui tammi-marraskuussa Helsinki-Vantaalta, mutta aikaisempien vuosian tapaan kansainvälisten lentojen matkustajamäärät ovat kasvaneet. Suurin osa kansainvälisten lentojen matkustajista saapui Iso-Britanniasta (21 %), Ranskasta (17 %) ja Italiasta (13 %). Myös muun muassa Saksasta ja Irlannista saapui paljon matkustajia. Eniten kansainvälisiä lentoja oli tammi-marraskuussa Iso-Britanniasta, josta lennettiin Rovaniemelle yhteensä yli 300 lentoa.

Urho – miljoonannen matkustajan kummiporo

Alun perin Dubaista matkalle lähtenyt miljoonas matkustaja Tyla saapui Rovaniemen lentoasemalle Finnairin Helsinki-Rovaniemi-lennolla perjantaina 19.12. Rovaniemen lentoasemanpäällikkö Johan Juujärvi vastaanotti matkustajan perheineen porttialueella. Finavia huomioi matkustajan Urho-nimisellä kummiporolla, jonka kuulumisia ja liikkeitä Lapin luonnossa matkustaja voi seurata tulevien vuosien aikana omistajan lähettämien tietojen avulla.

”Olemme todella innoissamme päästessämme vierailemaan Lapissa ja Rovaniemellä. On erityisen merkityksellistä olla osa tätä merkkipaalua ja unohtumatonta tapahtumaa”, Tyla kommentoi Rovaniemen lentoasemalla.

Kummiporo-Orho porotilalla Rovaniemellä. Finavia Oyj

Kummiporo Urho on syntynyt 15.5.2025 eli se on ikänsä puolesta kermikkä eli elää elämänsä ensimmäistä talvea. Ensimmäisenä kesänään Urho oli matkailijoiden ilona kotitilallaan, ja elokuulla se päästettiin emänsä kanssa palkimaan Pyhä-Kallion paliskuntaan. Loppukesän ja syksyn aikana Urhon emä opetti vasalleen, miten villiporona toimitaan ja mistä löytää ruokaa ja toisia poroja.

Lentoasemalla järjestetyn virallisen tilaisuuden jälkeen matkustajalla oli mahdollisuus tavata uusi kummiporonsa sen omalla kotitilallaan. Lentoaseman lähellä toimivan Arctic Reindeer -porotilan edustajan Miia Ylinampan mukaan Urho on utelias ja ystävällinen vasa, joka pitää ihmisistä. Kummiporona Urho jää elämään omaan laumaansa, jonka mukana se saa kesäisin vaeltaa vapaasti Lapin luonnonlaitumilla ja metsissä.

Urho-poron kuulumisia voi seurata myös Finavian somekanavissa tulevien kuukausien aikana.

Finavian investoinnit Rovaniemen ja Lapin lentoasemiin

Finavia on investoinut Lapin lentoasemien kehittämiseen kokonaisuudessaan yli 100 miljoonaa euroa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lapin kehitysohjelman aikana 2018–2020 Finavia kohdisti 25 miljoonaa euroa Rovaniemen lentoaseman terminaalin laajentamiseen, palvelutason nostamiseen ja lentoasemaprosessien kehittämiseen. Vuonna 2025 Finavia investoi Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajentamiseen, maaliikennejärjestelyihin ja lentoliikenteen infrastruktuuriin yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Finavia on tehnyt paljon kehitystyötä lentoasemien ympäristövastuullisuuden eteen. Rovaniemen lentoasemalla kestävät ratkaisut on otettu huomioon esimerkiksi terminaalirakennusten lämmittämisessä, valaistuksessa ja lentoasemalla käytettävissä polttoaineissa. Tämän työn tuloksena Rovaniemi ja muut Finavian Lapin lentoasemat saavuttivat hiilipäästöjen nettonollatason vuonna 2024. Lisäksi kaikilla Finavian Lapin lentoasemilla on Visit Finlandin kestävän matkailun sertifikaatti.

