Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut kaksi tonttia Iisalmen keskustasta
PeeÄssä on ostanut kaksi tonttia Iisalmen keskustasta. Vierekkäiset tontit sijaitsevat osoitteessa Pohjolankatu 16. Tonttien myyjät ovat Lujatalo Oy ja Pulkan perikunta.
- Tällä tonttikaupalla täydennämme asiakasomistajien palveluita Iisalmessa. Tarkoituksenamme on rakentaa tontille S-market, joka täydentää Iisalmen keskustan asiakasomistajien palveluita entisestään, kertoo vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.
Uuden myymälän palveluita tulevat täydentämään myös S-kaupan noutopalvelut sekä robottitoimitukset, jotka on saaneet erityisen kovan kysynnän Iisalmessa.
Kokonaisinvestointi on 4,5 miljoonaa euroa. Myymälä tulee työllistämään noin 10 henkeä.
Rakennustyöt aloitetaan ensi kevään aikana ja myymälä on tarkoitus avata joulukauppaan 2026. Rakennusprojektin kokonaisurakoitsijana toimii Lujatalo Oy.
Olemme yli 133 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
