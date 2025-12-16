Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt

19.12.2025 13:39:50 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupunki on tarjonnut 100 vuotta hammashoidon palveluja. Perhekeskukset tukevat vanhempia. Ikääntyneet kokevat yhteisöllisen asumisen turvalliseksi ja mieluisaksi. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.

Tutustu uutiskirjeeseen »

Täysi vuosisata suun terveyttä helsinkiläisille

Helsingin kaupunki on tarjonnut 100 vuotta hammashoidon palveluja. Kaikki alkoi, kun Kouluhammashoidon käynnistämisestä päätettiin marraskuun alussa 1925. Ensimmäinen kansakoulujen ja kansanlastentarhojen hammasklinikka toimi osoitteessa Kaisaniemenkatu 3B/ Vuorikatu 10.

Lue lisää »

Ett helt sekel av munhälsa för Helsingforsborna

Läs mer »

Sosiaalityöntekijänä Malmilla

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Satu Niemelä on työskennellyt useissa lastensuojelun toimipisteissä uransa aikana. “Meidän tehtävämme on tukea lapsia ja heidän perheitään kohti parempaa arkea.”

Lue lisää »

Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös jouluna, uutenavuotena ja loppiaisena

Lue lisää »

Perhekeskus kulkee vanhemman rinnalla

Kun vanhempi tarvitsee tukea ja voimavaroja arkeen, perhekeskus auttaa. Ei tarvitse kuin ottaa yhteyttä, niin ammattilainen kuuntelee ja tarjoaa sopivaa tukea nopeasti. ”Tärkeintä on kertoa, että minulla on tällainen tilanne, josta en selviä yksin. Meillä on monia keinoja auttaa”, Emilia Hokkanen kertoo.

Lue lisää »

Asukaskysely kertoo: Yhteisöllinen asuminen koetaan turvalliseksi ja mieluisaksi 

Lue lisää »

Päätoimittaja 
Jaana Juutilainen-Saari, jaana.juutilainen-saari@hel.fi

Toimitussihteeri
Markus Snellman, markus.snellman@hel.fi

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye