Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt

Täysi vuosisata suun terveyttä helsinkiläisille

Helsingin kaupunki on tarjonnut 100 vuotta hammashoidon palveluja. Kaikki alkoi, kun Kouluhammashoidon käynnistämisestä päätettiin marraskuun alussa 1925. Ensimmäinen kansakoulujen ja kansanlastentarhojen hammasklinikka toimi osoitteessa Kaisaniemenkatu 3B/ Vuorikatu 10.

Ett helt sekel av munhälsa för Helsingforsborna

Sosiaalityöntekijänä Malmilla

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Satu Niemelä on työskennellyt useissa lastensuojelun toimipisteissä uransa aikana. “Meidän tehtävämme on tukea lapsia ja heidän perheitään kohti parempaa arkea.”

Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös jouluna, uutenavuotena ja loppiaisena

Perhekeskus kulkee vanhemman rinnalla

Kun vanhempi tarvitsee tukea ja voimavaroja arkeen, perhekeskus auttaa. Ei tarvitse kuin ottaa yhteyttä, niin ammattilainen kuuntelee ja tarjoaa sopivaa tukea nopeasti. ”Tärkeintä on kertoa, että minulla on tällainen tilanne, josta en selviä yksin. Meillä on monia keinoja auttaa”, Emilia Hokkanen kertoo.

Asukaskysely kertoo: Yhteisöllinen asuminen koetaan turvalliseksi ja mieluisaksi

Päätoimittaja

Jaana Juutilainen-Saari, jaana.juutilainen-saari@hel.fi

Toimitussihteeri

Markus Snellman, markus.snellman@hel.fi