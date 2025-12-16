Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt
Helsingin kaupunki on tarjonnut 100 vuotta hammashoidon palveluja. Perhekeskukset tukevat vanhempia. Ikääntyneet kokevat yhteisöllisen asumisen turvalliseksi ja mieluisaksi. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Täysi vuosisata suun terveyttä helsinkiläisille
Helsingin kaupunki on tarjonnut 100 vuotta hammashoidon palveluja. Kaikki alkoi, kun Kouluhammashoidon käynnistämisestä päätettiin marraskuun alussa 1925. Ensimmäinen kansakoulujen ja kansanlastentarhojen hammasklinikka toimi osoitteessa Kaisaniemenkatu 3B/ Vuorikatu 10.
Ett helt sekel av munhälsa för Helsingforsborna
Sosiaalityöntekijänä Malmilla
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Satu Niemelä on työskennellyt useissa lastensuojelun toimipisteissä uransa aikana. “Meidän tehtävämme on tukea lapsia ja heidän perheitään kohti parempaa arkea.”
Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös jouluna, uutenavuotena ja loppiaisena
Perhekeskus kulkee vanhemman rinnalla
Kun vanhempi tarvitsee tukea ja voimavaroja arkeen, perhekeskus auttaa. Ei tarvitse kuin ottaa yhteyttä, niin ammattilainen kuuntelee ja tarjoaa sopivaa tukea nopeasti. ”Tärkeintä on kertoa, että minulla on tällainen tilanne, josta en selviä yksin. Meillä on monia keinoja auttaa”, Emilia Hokkanen kertoo.
Asukaskysely kertoo: Yhteisöllinen asuminen koetaan turvalliseksi ja mieluisaksi
