HONOR tuo Suomeen tyylikkään Watch Fit -älykellon ja viihdekäyttöön suunnatun Pad 10 -tabletin

HONOR laajentaa tuotevalikoimaansa Suomessa kahdella odotetulla uutuudella. HONOR Pad 10 tarjoaa huippuluokan kuvan- ja äänentoiston viihdekäyttöön ja etätyöskentelyyn, kun taas HONOR Watch Fit yhdistää tyylikkään muotoilun, poikkeuksellisen pitkän akunkeston sekä monipuoliset tekoälypohjaiset hyvinvointiominaisuudet.

HONOR Pad 10: Uuden tason viihde-elämyksiä ja tehokkuutta

HONOR Pad 10 on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellinen käyttökokemus niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Sen sydän on suuri 12,1 tuuman 2,5K HONOR Eye Comfort -näyttö, joka tarjoaa silmäystävällistä kuvanlaatua ja eloisia värejä. 120 hertsin dynaaminen virkistystaajuus takaa sulavan käyttökokemuksen selailusta pelaamiseen.

Mukaansatempaavan katselukokemuksen viimeistelee kuuden kaiuttimen äänentoistojärjestelmä ja HONOR Spatial Audio -tilaääniteknologia, jotka luovat rikkaan ja dynaamisen äänimaailman. Lisäksi HONORin kaksisuuntainen äänenparannusteknologia tekoälypohjaisella kohinanvaimennuksella varmistaa, että äänesi kuuluu selkeästi videopuheluissa ja verkkokokouksissa.

Tehokkuudesta vastaa edistynyt Snapdragon 7 Gen 3 -järjestelmäpiiri, ja massiivinen 10 100 milliampeeritunnin akku takaa virran riittävän koko päivän tarpeisiin. Ohuesta ja kevyestä (6,39 mm, 548 g) muotoilustaan huolimatta laite on kestävä ja tyylikäs.

HONOR Watch Fit: Tyyliä, kestävyyttä ja älykästä hyvinvointia

HONOR Watch Fit asettaa uuden standardin älykellojen akunkestolle. Sen 495 milliampeeritunnin pii-hiili-akku tarjoaa jopa 23 päivän käyttöajan yhdellä latauksella. Kello on paitsi kestävä, myös erittäin ohut (9,9 mm) ja kevyt (27 g), mikä tekee siitä miellyttävän käyttää vuorokauden ympäri.

Kellossa yhdistyvät minimalistinen ja nuorekas muotoilu. Se on saatavilla kahdessa tyylissä: modernina mustana versiona sekä alan ensimmäisellä farkkukankaan inspiroimalla nahkarannekkeella. Kirkas 1,32 tuuman pyöreä AMOLED-näyttö on erinomaisen luotettava kaikissa olosuhteissa.

Kattava hyvinvointikumppani Watch Fit tarjoaa tekoälypohjaista terveyden seurantaa. Ainutlaatuinen Body Energy -toiminto antaa visuaalisen kuvan kehon energiatasoista ja auttaa tasapainottamaan aktiivisuutta ja lepoa. Kello tukee yli 100 harjoitustilaa ja tarjoaa ympärivuorokautista sykevaihtelun, veren happisaturaation, stressin ja unen seurantaa. Lisäksi 5ATM- ja IP68-luokitusten mukainen vedenkestävyys tekee siitä luotettavan kumppanin myös vesiurheilussa.

Hinnat ja saatavuus

HONOR Pad 10 ja HONOR Watch Fit ovat saatavilla Suomessa valikoiduilta jälleenmyyjiltä* vuodenvaihteessa 2025/2026.

HONOR Pad 10 on saatavilla harmaassa (Grey) värissä suositushintaan 449 euroa.

HONOR Watch Fit -kellon suositushinta on 129 euroa.

*Tarkemmat jälleenmyyjätiedot vahvistuvat myöhemmin.

