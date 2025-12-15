HONOR tuo Suomeen tyylikkään Watch Fit -älykellon ja viihdekäyttöön suunnatun Pad 10 -tabletin
Globaali teknologiabrändi HONOR julkaisee Suomessa kaksi uutta tuotetta: erittäin ohuen ja jopa 23 päivän akunkestolla varustetun HONOR Watch Fit -älykellon sekä mukaansatempaaviin viihde-elämyksiin suunnitellun HONOR Pad 10 -tabletin.
HONOR laajentaa tuotevalikoimaansa Suomessa kahdella odotetulla uutuudella. HONOR Pad 10 tarjoaa huippuluokan kuvan- ja äänentoiston viihdekäyttöön ja etätyöskentelyyn, kun taas HONOR Watch Fit yhdistää tyylikkään muotoilun, poikkeuksellisen pitkän akunkeston sekä monipuoliset tekoälypohjaiset hyvinvointiominaisuudet.
HONOR Pad 10: Uuden tason viihde-elämyksiä ja tehokkuutta
HONOR Pad 10 on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellinen käyttökokemus niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Sen sydän on suuri 12,1 tuuman 2,5K HONOR Eye Comfort -näyttö, joka tarjoaa silmäystävällistä kuvanlaatua ja eloisia värejä. 120 hertsin dynaaminen virkistystaajuus takaa sulavan käyttökokemuksen selailusta pelaamiseen.
Mukaansatempaavan katselukokemuksen viimeistelee kuuden kaiuttimen äänentoistojärjestelmä ja HONOR Spatial Audio -tilaääniteknologia, jotka luovat rikkaan ja dynaamisen äänimaailman. Lisäksi HONORin kaksisuuntainen äänenparannusteknologia tekoälypohjaisella kohinanvaimennuksella varmistaa, että äänesi kuuluu selkeästi videopuheluissa ja verkkokokouksissa.
Tehokkuudesta vastaa edistynyt Snapdragon 7 Gen 3 -järjestelmäpiiri, ja massiivinen 10 100 milliampeeritunnin akku takaa virran riittävän koko päivän tarpeisiin. Ohuesta ja kevyestä (6,39 mm, 548 g) muotoilustaan huolimatta laite on kestävä ja tyylikäs.
HONOR Watch Fit: Tyyliä, kestävyyttä ja älykästä hyvinvointia
HONOR Watch Fit asettaa uuden standardin älykellojen akunkestolle. Sen 495 milliampeeritunnin pii-hiili-akku tarjoaa jopa 23 päivän käyttöajan yhdellä latauksella. Kello on paitsi kestävä, myös erittäin ohut (9,9 mm) ja kevyt (27 g), mikä tekee siitä miellyttävän käyttää vuorokauden ympäri.
Kellossa yhdistyvät minimalistinen ja nuorekas muotoilu. Se on saatavilla kahdessa tyylissä: modernina mustana versiona sekä alan ensimmäisellä farkkukankaan inspiroimalla nahkarannekkeella. Kirkas 1,32 tuuman pyöreä AMOLED-näyttö on erinomaisen luotettava kaikissa olosuhteissa.
Kattava hyvinvointikumppani Watch Fit tarjoaa tekoälypohjaista terveyden seurantaa. Ainutlaatuinen Body Energy -toiminto antaa visuaalisen kuvan kehon energiatasoista ja auttaa tasapainottamaan aktiivisuutta ja lepoa. Kello tukee yli 100 harjoitustilaa ja tarjoaa ympärivuorokautista sykevaihtelun, veren happisaturaation, stressin ja unen seurantaa. Lisäksi 5ATM- ja IP68-luokitusten mukainen vedenkestävyys tekee siitä luotettavan kumppanin myös vesiurheilussa.
Hinnat ja saatavuus
HONOR Pad 10 ja HONOR Watch Fit ovat saatavilla Suomessa valikoiduilta jälleenmyyjiltä* vuodenvaihteessa 2025/2026.
- HONOR Pad 10 on saatavilla harmaassa (Grey) värissä suositushintaan 449 euroa.
- HONOR Watch Fit -kellon suositushinta on 129 euroa.
*Tarkemmat jälleenmyyjätiedot vahvistuvat myöhemmin.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/
HONOR sosiaalisessa mediassa:
Facebook: www.facebook.com/honorfinland
TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi
Instagram: www.instagram.com/honorfinland
YouTube: www.youtube.com/honorfinland
Tietoja HONORista
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekko HonkasaloPR Manager, HONOR Suomipekkohonkasalo@honor.com
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
HONOR julkistaa Euroopassa uuden HONOR Magic8 -sarjan – Keskiössä kestävyys, akunkesto ja tekoäly15.12.2025 14:03:40 EET | Tiedote
HONOR Magic8 Pro ja HONOR Magic8 Lite asettavat uudet standardit kestävyydelle, akunkestolle ja tekoälyominaisuuksille.
Älypuhelintrendit 2026: Kestävyys, älykäs optimointi ja tekoälykamerat – HONOR vastaa kuluttajien odotuksiin12.12.2025 15:26:11 EET | Tiedote
Älypuhelinten evoluutio ottaa tulevana vuonna jälleen uuden harppauksen. Kuluttajat odottavat laitteiltaan paitsi nopeutta ja kestävyyttä, myös entistä parempaa suorituskyvyn ja akunkeston optimointia, huippuluokan valokuvausominaisuuksia sekä kehittynyttä tekoälytukea. Tammikuussa 2026 julkistettava HONOR Magic8 -sarja on suunniteltu vastaamaan juuri näihin odotuksiin.
Kymmenen vuoden akkukehitys huipentuu: HONOR esittelee 7 500 mAh:n puhelimen8.12.2025 10:43:55 EET | Tiedote
Älypuhelinten akkukapasiteetit ovat kasvaneet tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 Euroopan markkinoilla valtavirtapuhelinten akun kapasiteetti oli keskimäärin 3 000–3 500 milliampeerituntia (mAh) (esim. HONOR 7: 3 100 mAh; Samsung Galaxy S6 Edge+: 3 000 mAh; iPhone 6S Plus: 2 750 mAh). Kuluneen vuosikymmenen aikana keskimääräinen akkukapasiteetti on noussut Euroopassa yli 100 prosenttia noin 6 000 mAh:iin (2025). Vuodelle 2026 on suunnitteilla uusia puhelinmalleja, joiden akut yltävät jopa 7 500 mAh:iin. Yksi ensimmäisistä on tammikuussa julkaistava HONOR Magic8 Lite. Akkukapasiteetin kasvun vuosikymmen Vuonna 2015 4 000 mAh:n akkukapasiteetin puhelimet olivat harvinaisuuksia. Markkinoita hallitsivat 3 000–3 500 mAh:n akut. Seuraavina vuosina valmistajat tasapainottelivat kasvavien energiantarpeiden (suuremmat näytöt, tehokkaammat suorittimet) ja akkukoon välillä. Akkukapasiteetit nousivatkin 4 000–4 500 mAh:iin vuosina 2017–2019. Läpimurto tapahtui vuonna 2020, ku
Suomalainen Youtube-tähti Venny Helén rikkoi 100 miljoonan katselukerran rajan – nimikirjoitettuja Schleich-hevosia piilotettu yli 70 K-Citymarketiin7.11.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Suomalainen Youtube-kanava Schleichtalli Rambo, jonka takana on tubettaja ja kirjailija Venny Helén, on rikkonut suomalaiselle Youtube-kanavalle merkittävän rajan: 100 miljoonaa katselukertaa. Saavutus nostaa Venny Helénin yhdeksi Suomen suosituimmista nuorista sisällöntuottajista.
HONOR julkisti MagicOS 10:n, joka tuo tuntuvia parannuksia arkeen7.11.2025 10:49:07 EET | Tiedote
Helsinki, 7. marraskuuta 2025 – Globaali teknologiabrändi HONOR on julkistanut lisätietoja MagicOS 10 -käyttöjärjestelmästään ja ilmoittanut merkittävästä järjestelmäpäivityksestä, joka tarjoaa entistä sujuvamman, älykkäämmän ja turvallisemman käyttökokemuksen kaikissa HONOR-laitteissa. HONORin ihmiskeskeiseen suunnittelufilosofiaan perustuva MagicOS 10 tarjoaa käytännön hyötyjä arjessa, kuten kevyempi suorituskyky pienemmällä virrankulutuksella, saumaton laitteiden välinen yhdistettävyys, älykkäät viestintätyökalut, monipuolisemmat mukautusmahdollisuudet sekä tehostettu suoja manipuloitua mediasisältöä vastaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme