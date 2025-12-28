Turvallisesti kohti vuodenvaihdetta — ilotulitteiden myynti on käynnissä
Ilotulitteiden myynti on sallittua luvan saaneille kaupan myyntipisteille 27.–31. joulukuuta. Keski-Suomen pelastuslaitos tekee ilotulitteiden myyntipisteiden valvontaa koko myyntijakson ajan.
Tarkastuksilla varmistetaan, että myyntipisteet noudattavat lupaehtoja ja turvallisuusohjeita. Valvontaa suorittavat pelastusviranomaiset käyvät läpi myös myyntiin liittyvän ilotulitteiden tilapäisen varastoinnin.
– Jos on aikeissa hankkia ilotulitteita, turvallisuussyistä ne tulisi ostaa vasta kauppareissun päätteeksi, jotta niitä ei tulisi kuljeteltua kaupan tiloissa, ohjeistaa paloinsinööri Mika Laitinen.
Myös kotona ilotulitteiden säilytyksessä on oltava huolellinen. Kotona tulee varmistaa, että ilotulitteet säilytetään kuivassa paikassa, poissa lämmönlähteistä ja lasten ulottuvilta.
Ilotulitteiden asianmukainen käyttö vähentää onnettomuuksia
Ilotulitteiden käyttö on sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12. kello 18.00 ja 1.1. kello 02.00 välisenä aikana. Poikkeuksena tästä on Jyväskylän kaupungin ydinkeskusta-alue, jossa ilotulitteita ei saa ampua lainkaan.
Ilotulitteet ovat räjähteitä, ja ne aiheuttavat Suomessa vuosittain onnettomuuksia. Vaaratilanteita syntyy, kun käyttöohjeita ei noudateta tai ilotulite on viallinen. Ilotulitteita ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaille. Kokemattomuus ja ohjeiden laiminlyönti lisäävät riskejä.
– Onnettomuuksia on syntynyt esimerkiksi tilanteissa, joissa ilotulite on tuettu huonosti, asetettu liian pehmeälle alustalle tai suunnattu väärin. Myös esimerkiksi kovassa tuulessa ilotulite voi lähteä väärään suuntaan, kertoo Laitinen.
Vinkkejä ilotulitteiden turvalliseen käyttöön:
- lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä
- muista suojalasit, niiden käyttö on pakollista ilotulitteiden ampujalle ja suositeltavaa katsojille
- tue ilotulite tukevasti kovalle alustalle esimerkiksi telineen avulla
- valitse ilotulitteiden käyttöpaikaksi aukea alue, jonka läheisyydessä ei ole rakennuksia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Laitinen, paloinsinööri, mika.laitinen(at)pelastustoimi.fi, p. 0500 753 631
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote; kooste Hannes-myrskystä28.12.2025 12:10:54 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.12.2025 klo 12:15 Kooste Hannes-myrskyn tehtävistä Hannes-myrsky aihetti 28.12 klo 12:00 mennessä pelastuslaitokselle 121 tehtävää. Tehtävät olivat pääsääntöisesti puiden tukkimien teiden avauksia mutta mukaan mahtui myös muutamia rakennuksien päälle kaatuneita puita, vaurioituneita liikenneopasteita sekä ajoneuvon törmäämisiä kaatuneisiin puihin. Vakavilta henkilö- ja omaisuusvahingoilta vältyttiin. Tehtäviä oli tasaisesti läpi yön ja aamun, painottuen maakunnan läntisiin osiin. Pelastuslaitos palaa normaaliin tiedottamismalliin, eikä myrskyyn liittyyviä tiedotteita enää julkaista.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.12.2025 06:54:33 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.12.2025 TIEDOTE KOSKIEN HANNES-MYRSKYÄ KESKI-SUOMESSSA Keski-Suomen pelastuslaitoksella on ollut klo 7 mennessä n. 90 Hannes-myrskyn aiheuttamaa tehtävää. Isoin ruuhka vahingontorjuntatehtävissä ajoittui klo 20-04 välille, joskin tehtävämäärä on jälleen nousussa aamun edetessä. Tehtävät ovat olleet lähinnä tielle kaatuneita puita. Suurempia tai pitkäkestoisia vahinkoja ei ole aiheutunut. Odotettavissa on, että sunnuntaipäivän aikana voi vielä yksittäisiä vahingontorjuntatehtäviä tulla laajallakin alalla. Lopullista koontia tehtävämääristä tullee vielä päivän aikana.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote. Hannes-myrskyyn liittyen27.12.2025 23:00:11 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.12.2024 Hannes myrsky Pelastuslaitoksella on tähän mennessä illan aikana ollut n. 25 tehtävää liittyen Hannes-myrskyyn. Tehtävät ovat painottuneet luoteiseen Keski-Suomeen. Tehtävät ovat olleet lähinnä tielle kaatuneita puita. Suurempia vahinkoja ei ole aiheutunut. Saarijärvellä ja Tikkakoskella on ajoneuvot törmänneet kaatuneisiin puihin, ajoneuvot vaurioituivat mutta henkilövahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitoksella on tehtävää sen verran runsaasti, ettei yksittäisistä tehtävistä keritä tiedottamaan. Pelastuslaitos tiedottaa myrskyn aiheuttamista tehtävistä sopivin väliajoin tilanteen salliessa. Lisäksi suuremmista tehtävistä tiedotetaan erikseen.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.12.2025 13:35:53 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.12.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Virtasalmentie, Uurainen Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Uuraisten Virstasalmentielle noin varttia vaille yksi iltapäivällä. Omakotitalon yhteydessä olevan saunan pukuhuonetilassa oli sähkölaite syttynyt palamaan. Pelastuslaitos sammutti palon eikä palo ehtinyt levitä rakenteisiin. Rakennus kärsi savuvahinkoja. Ei henkilövahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.12.2025 05:23:01 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.12.2025 Tieliikenneonnettomuus keskisuuri, Ouluntie, äänekoski Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta klo: 03:49. Kyseessä yhden henkilöauton ulosajo. Ajoneuvossa onnettomuushetkellä 2 osallista, jotka kuljetetaan jatkohoitoon sairaalaan. Kohteessa tilapäinen liikenne-este.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme