Turvallisesti kohti vuodenvaihdetta — ilotulitteiden myynti on käynnissä

Tarkastuksilla varmistetaan, että myyntipisteet noudattavat lupaehtoja ja turvallisuusohjeita. Valvontaa suorittavat pelastusviranomaiset käyvät läpi myös myyntiin liittyvän ilotulitteiden tilapäisen varastoinnin.

– Jos on aikeissa hankkia ilotulitteita, turvallisuussyistä ne tulisi ostaa vasta kauppareissun päätteeksi, jotta niitä ei tulisi kuljeteltua kaupan tiloissa, ohjeistaa paloinsinööri Mika Laitinen.

Myös kotona ilotulitteiden säilytyksessä on oltava huolellinen. Kotona tulee varmistaa, että ilotulitteet säilytetään kuivassa paikassa, poissa lämmönlähteistä ja lasten ulottuvilta.

Ilotulitteiden asianmukainen käyttö vähentää onnettomuuksia

Ilotulitteiden käyttö on sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12. kello 18.00 ja 1.1. kello 02.00 välisenä aikana. Poikkeuksena tästä on Jyväskylän kaupungin ydinkeskusta-alue, jossa ilotulitteita ei saa ampua lainkaan.

Ilotulitteet ovat räjähteitä, ja ne aiheuttavat Suomessa vuosittain onnettomuuksia. Vaaratilanteita syntyy, kun käyttöohjeita ei noudateta tai ilotulite on viallinen. Ilotulitteita ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaille. Kokemattomuus ja ohjeiden laiminlyönti lisäävät riskejä.

– Onnettomuuksia on syntynyt esimerkiksi tilanteissa, joissa ilotulite on tuettu huonosti, asetettu liian pehmeälle alustalle tai suunnattu väärin. Myös esimerkiksi kovassa tuulessa ilotulite voi lähteä väärään suuntaan, kertoo Laitinen.

Vinkkejä ilotulitteiden turvalliseen käyttöön: