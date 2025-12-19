HUS

Ilotulitteista johtuvat alaikäisten silmävammat ovat yleistymässä

29.12.2025 08:00:00 EET | HUS | Tiedote

Ilotulitteiden käyttö lisää merkittävästi vakavien silmävammojen riskiä vuodenvaihteen juhlinnassa. Alaikäisten silmävammojen määrä on noussut. Yksi pari suojalaseja voi estää elinikäisen silmävamman.

Tammisairaalan C-sisäänkäynti
Uudenmaan alueella silmävammoja hoidetaan Helsingin Tammisairaalan silmätautien päivystyksessä. Matti Snellman HUS

HUSin Tammisairaalan silmätautien päivystyksessä valmistaudutaan vuodenvaihteessa ilotulitusten aiheuttamien silmävammojen hoitoon. Viime uutena vuotena HUSissa hoidettiin seitsemän ilotulituksen aiheuttamaa silmävammaa. 

“Luvut ovat suurentuneet viime vuosina. Koko Suomessa hoidettiin viime vuodenvaihteessa 17 silmävammaa saanutta potilasta, joista vain yksi oli käyttänyt suojalaseja. Vammautuneista seitsemän oli sivustakatsojia, joiden silmävammat aiheutuivat taivaalta tai sivusta tulleesta raketista”, kertoo ylilääkäri Tero Kivelä

Yksikään silmävamman saanut lapsi ei käyttänyt suojalaseja 

Suojalasien käyttö on pakollista ilotulitetta sytytettäessä. Raketteja ostettaessa tulisi hankkia suojalasit koko juhlaväelle. Erityisesti lasten suojalasien käyttöön on kiinnitettävä uuden vuoden juhlinnassa huomiota. 

“Ensimmäistä kertaa maassamme yli puolet vammautuneista oli alaikäisiä. Nuorin silmävamman saanut oli 3-vuotias. Vammautuneista lapsista yksikään ei käyttänyt suojalaseja”, Kivelä kertoo. 

Lasten valvonnan tulee jatkua myös uudenvuodenpäivään. Maastoon voi jäädä ilotulitteita, jotka räjähtävät niitä käsiteltäessä. 

Ilotulitteen aiheuttama silmävamma voi johtaa näön menetykseen 

Tyypillisesti ilotulite aiheuttaa silmävamman tilanteissa, joissa se sytyttäessä räjähtää kasvoille, lentää vikasuuntaan sivullisia päin tai räjähtää viiveellä. Silmävammat ovat yleensä ruutiroiskeita, palovammoja ja ruhjevammoja. 

“Kolme viime vuodenvaihteen ilotulitteiden aiheuttamista silmävammoista oli vakavia. Vaikea silmävamma on leikkaushoitoa vaativa tai se jättää pysyvästi heikentyneen näön”, Kivelä sanoo. 

Ilotulitteista aiheutuvat keskivaikeat ja vaikeat silmävammat voitaisiin lähes aina välttää käyttämällä suojalaseja. Turvallisinta on seurata ilotulituksia sisältä lasin läpi. 

Uudenmaan alueella silmävammoja hoidetaan Helsingin Tammisairaalan silmätautien päivystyksessä. Jos vahinko tapahtuu, silmävammoista voi soittaa silmäsairauksien puhelinpalveluun 09 471 73400. 

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat

Yhteyshenkilöt

Ylilääkäri, professori Tero Kivelä
HUS Silmätaudit
050 525 2723
tero.kivela@hus.fi

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

HUS – Vaikuttavinta hoitoa 

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi

hus.fi

Muut kielet

