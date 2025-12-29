Keski-Suomen hyvinvointialue

Ilotulitteiden käyttökielto Jyväskylän keskusta-​alueella

29.12.2025 12:00:00 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen pelastuslaitos kieltää yleiseen kauppaan hyväksyttyjen ilotulitteiden käytön Jyväskylän kaupungissa 31.12.2025 klo 18.00 – 1.1.2026 klo 02.00 välisenä aikana seuraavalla katujen rajaamalla alueella:

Yliopistonkatu – Harjukatu – Tapionkatu – Puutarhakatu – Tourukatu – Heikinkatu – Rantaväylä – Vaasankatu – Hannikaisenkatu - Haarakatu – Seminaarinkatu – Vaasankatu

Ilotulitteiden lisääntyvästä käytöstä syttyy tulipaloja sekä aiheutuu vuosittain erilaisia vahinkoja ja muita yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tilanteita. Sen vuoksi niiden käyttöä on tarkoituksenmukaista rajoittaa Jyväskylän keskustan alueella vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käytön turvallisuudesta annetun lain nojalla. 

Ilotulitekiellon säädösperuste:

  • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, 92 §
  • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015, 63 §.

Avainsanat

ilotulitteetkieltojyväskyläturvallisuusuusivuosi

Yhteyshenkilöt

Jari Korpela, aluepalomestari, p. 040 480 1383, jari.korpela(at)pelastustoimi.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote; kooste Hannes-myrskystä28.12.2025 12:10:54 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.12.2025 klo 12:15 Kooste Hannes-myrskyn tehtävistä Hannes-myrsky aihetti 28.12 klo 12:00 mennessä pelastuslaitokselle 121 tehtävää. Tehtävät olivat pääsääntöisesti puiden tukkimien teiden avauksia mutta mukaan mahtui myös muutamia rakennuksien päälle kaatuneita puita, vaurioituneita liikenneopasteita sekä ajoneuvon törmäämisiä kaatuneisiin puihin. Vakavilta henkilö- ja omaisuusvahingoilta vältyttiin. Tehtäviä oli tasaisesti läpi yön ja aamun, painottuen maakunnan läntisiin osiin. Pelastuslaitos palaa normaaliin tiedottamismalliin, eikä myrskyyn liittyyviä tiedotteita enää julkaista.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.12.2025 06:54:33 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.12.2025 TIEDOTE KOSKIEN HANNES-MYRSKYÄ KESKI-SUOMESSSA Keski-Suomen pelastuslaitoksella on ollut klo 7 mennessä n. 90 Hannes-myrskyn aiheuttamaa tehtävää. Isoin ruuhka vahingontorjuntatehtävissä ajoittui klo 20-04 välille, joskin tehtävämäärä on jälleen nousussa aamun edetessä. Tehtävät ovat olleet lähinnä tielle kaatuneita puita. Suurempia tai pitkäkestoisia vahinkoja ei ole aiheutunut. Odotettavissa on, että sunnuntaipäivän aikana voi vielä yksittäisiä vahingontorjuntatehtäviä tulla laajallakin alalla. Lopullista koontia tehtävämääristä tullee vielä päivän aikana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye