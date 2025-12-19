Influenssaa, koronaa ja vatsatauteja liikkeellä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen alueella on liikkeellä runsaasti hengitystieinfektioita, kuten influenssaa ja koronavirusta. Lisäksi norovirustapausten määrä on kasvussa. Suurin osa näistä sairauksista paranee kotona levolla ja omahoidolla.
Kotona pärjää useimmissa tapauksissa
Useimmiten kotona hoito riittää, kun yleisvointi on kohtalainen, kuume ja kivut laskevat kuumelääkkeellä ja juominen sekä syöminen onnistuvat. Oireet alkavat yleensä helpottaa muutaman päivän kuluessa.
Kotona hoitoon kuuluvat lepo, riittävä nesteytys sekä kuume- ja kipulääkkeet ohjeen mukaan. Vatsataudissa suositellaan kevyttä ruokavaliota ja nesteiden juomista pieninä annoksina. Hyvä käsihygienia on tärkeää.
Hyödynnä digipalveluja lievissä oireissa
On tärkeää, että hoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät avun piiriin oikea-aikaisesti ilman pitkiä jonotusaikoja. Siksi toivomme, että lievissä ja selvästi kotona hoidettavissa tapauksissa turvaudutaan ensisijaisesti omahoitoon ja tarvittaessa voi kysyä neuvoa digipalveluista.
Digitaalisen sote-keskuksen chat on auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 8–18. Asiointi Digitaalisessa sote-keskuksessa tapahtuu kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa.
Jos oma sosiaali- ja terveyskeskus on kiinni ja harkitset lähtemistä päivystykseen, soita ensin päivystysapuun puh. 116117 (auki 24/7). Hätätilanteissa soita aina 112.
Milloin kannattaa hakea apua?
Hakeudu hoitoon, jos
- vointisi heikkenee nopeasti tai olet huolissasi tilanteesta
- sinulla on hengitysvaikeuksia, rintakipua tai voimakasta hengenahdistusta
- korkea kuume jatkuu useita päiviä tai ei laske kuumelääkkeillä
- et pysty juomaan tai pitämään nesteitä sisällä
- kuulut riskiryhmään esimerkiksi iän tai perussairauden vuoksi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Mika Virsu, yhteispäivystyksen vastuuyksikköpäällikkö
mika.virsu@pohde.fi
puh 040 767 1253
