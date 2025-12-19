Influenssaa, koronaa ja vatsatauteja liikkeellä

Kotona pärjää useimmissa tapauksissa

Useimmiten kotona hoito riittää, kun yleisvointi on kohtalainen, kuume ja kivut laskevat kuumelääkkeellä ja juominen sekä syöminen onnistuvat. Oireet alkavat yleensä helpottaa muutaman päivän kuluessa.

Kotona hoitoon kuuluvat lepo, riittävä nesteytys sekä kuume- ja kipulääkkeet ohjeen mukaan. Vatsataudissa suositellaan kevyttä ruokavaliota ja nesteiden juomista pieninä annoksina. Hyvä käsihygienia on tärkeää.

Hyödynnä digipalveluja lievissä oireissa

On tärkeää, että hoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät avun piiriin oikea-aikaisesti ilman pitkiä jonotusaikoja. Siksi toivomme, että lievissä ja selvästi kotona hoidettavissa tapauksissa turvaudutaan ensisijaisesti omahoitoon ja tarvittaessa voi kysyä neuvoa digipalveluista.

Digitaalisen sote-keskuksen chat on auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 8–18. Asiointi Digitaalisessa sote-​keskuksessa tapahtuu kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-​sovelluksessa.

Jos oma sosiaali- ja terveyskeskus on kiinni ja harkitset lähtemistä päivystykseen, soita ensin päivystysapuun puh. 116117 (auki 24/7). Hätätilanteissa soita aina 112.

Milloin kannattaa hakea apua?

Hakeudu hoitoon, jos