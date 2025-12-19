Ässä-arvan päävoiton napannut: ”Se oli ihan hirveää”
Viime elokuussa Lohjan K-Market Landenissa ostetusta Ässä-arvasta paljastui 100 000 euron päävoitto. Vielä muutaman kuukaudenkin jälkeen voittaja kertoo, ettei vieläkään oikein käsitä, että nyt on rahaa.
Nainen muisteli joulukuun puolivälissä, että voittoarpa tuli ostettua sattumalta.
- Ostan niitä arpoja aina välillä, mutta silloin mun ei ollut tarkoitus ostaa arpoja kuitenkaan. Mulla oli aika paljon ostoksia siinä kassalla ja katselin niitä arpoja, kun odottelin ostoksi. Päädyin sitten heräteostoksena ottamaan kaksi arpaa, kertoo voittaja nauraen.
Myös myyjällä oli näppinsä pelissä, sillä voittaja antoi myyjän valita arvat.
- Sanoin myyjälle, että hän voi valita aivan itse, että ei ole mitään väliä.
100 000 euro paljastui vasta myöhemmin illalla kotona. Ensimmäiset ajatukset olivat varsin epäuskoiset.
- Olin monta kertaa silleen, että voiko tämä pitää paikkaansa. Sanoin miehelleni, että katso nyt, että olen voittanut. Tuntui siltä, että olenko jossain unessa, kun ei sitä nyt voi uskoa, että joku näistä voittaa, nainen muistelee.
Vaikka perinteiset raaputusarvat edellyttävät nykyään tunnistautumista Loton ja Eurojackpotin tapaan, eivät voittorahat kuitenkaan kilahda tilille ilman kyseistä voittoarpaa. Siksi raaputusarvan säilyttäminen turvassa voi tuottaa tuoreille voittajille jännittäviä hetkiä. Näin kävi myös Lohjalla.
- Se oli ihan hirveää. Koko ajan mun pitää tarkistaa, että onhan se varmasti tallessa. Jos lähdin vaikka pois kotoa, niin otin sen aina mukaani. Onneksi kävin aika nopeasti lunastamassa voiton ja stressi helpotti, nainen kertoo.
Voittajan raaputtama 100 000 euron voitto odottaa yhtä käyttötarkoitustaan.
- Siis en ole vielä käyttänyt mihinkään, eikä ole edes suunnitelmaa, että mihin käyttäisin. Jotenkin sitä elää ihan samaan tapaan kuin ennenkin voittoa. Ei sitä vieläkään käsitä, että mulla on nyt rahaa, vaikka voitosta on jo aikaa.
Jotain muutosta ajatusmaailmaan on kuitenkin tullut.
- No se on muuttunut, että uskon nyt siihen, että näistä voi ihan oikeasti voittaa päävoiton, nainen nauraa iloisesti puhelun lopussa.
Raaputusarpojen klassikko täytti 30 vuotta
Veikkauksen raaputusarpojen yksi pitkäaikaisimmista klassikoista on Joulukalenteri-arpa.
- Joulun sesonkiin vahvasti kuuluva Joulukalenteri-arpa on saavuttanut jo 30 vuoden iän. Vuodesta toiseen Joulukalenteri-arpa on kuulunut suomalaisten joulunodotukseen ja näin on tänäkin vuonna, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Tänä vuonna Joulukalenteri-arpa sai rinnalleen uutuuden, joka tarjoaa raaputettavaa aina uudenvuodenaattoon asti.
- Hyvää Uutta Vuotta 2026 -kalenteriarpa on tämän vuoden uutuustuote. Noin joka toisesta arvasta löytyy voitto ja arvan päävoittona on 100 000 euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Ennätyspotin porukkapelin laatija: ”En olisi yksin näin isoa voittoa halunnut”19.12.2025 10:28:02 EET | Tiedote
Keskiviikkona Vikingloton arvonnassa (51/2025) yksi löytyi yksi ainoa täysosuma. Onnekas rivi löytyi helsinkiläisen miehen laatimasta porukkapelistä, jossa oli mukana 26 pelaajaa eri puolilta maata. Järjestelmäpelinä pelattu rivi toi porukalle yhteensä lähes 16,7 miljoonan euron voiton.
Veikkauksen ja ranskalaisen PMU:n yhteistyö jatkuu tulevinakin vuosina18.12.2025 15:07:28 EET | Tiedote
Veikkaus on allekirjoittanut jatkosopimuksen ranskalaisen PMU:n (Pari Mutuel Urbain) kanssa vuoden 2030 loppuun asti. Yhteistyö takaa Veikkauksen asiakkaille jatkossakin pääsyn PMU:n isoihin kansainvälisiin pelipooleihin ja laadukkaaseen kuvatuotantoon.
Vikingloton ennätysvoitto jakautui isolle porukalle pitkin maata – katso voittopaikkakunnat18.12.2025 08:36:26 EET | Tiedote
Tämän viikon Vikingloton arvonnassa löytyi kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto. Lähes 16,7 miljoonan euron päävoitto osui netissä laadittuun porukkapeliin.
Vikingloton lähes 16,7 miljoonan päävoitto Suomeen17.12.2025 22:07:16 EET | Tiedote
Vikingloton kierroksella 51/2025 löytyi yksi ainoa täysosuma. Suomeen osunut lähes 16,7 miljoonan voitto on kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut Vikingloton voitto.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 30 miljoonaa16.12.2025 22:07:32 EET | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 30 miljoonan päävoitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme