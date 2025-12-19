Ässä-arvan päävoiton napannut: ”Se oli ihan hirveää”

Nainen muisteli joulukuun puolivälissä, että voittoarpa tuli ostettua sattumalta.

- Ostan niitä arpoja aina välillä, mutta silloin mun ei ollut tarkoitus ostaa arpoja kuitenkaan. Mulla oli aika paljon ostoksia siinä kassalla ja katselin niitä arpoja, kun odottelin ostoksi. Päädyin sitten heräteostoksena ottamaan kaksi arpaa, kertoo voittaja nauraen.

Myös myyjällä oli näppinsä pelissä, sillä voittaja antoi myyjän valita arvat.

- Sanoin myyjälle, että hän voi valita aivan itse, että ei ole mitään väliä.

100 000 euro paljastui vasta myöhemmin illalla kotona. Ensimmäiset ajatukset olivat varsin epäuskoiset.

- Olin monta kertaa silleen, että voiko tämä pitää paikkaansa. Sanoin miehelleni, että katso nyt, että olen voittanut. Tuntui siltä, että olenko jossain unessa, kun ei sitä nyt voi uskoa, että joku näistä voittaa, nainen muistelee.

Vaikka perinteiset raaputusarvat edellyttävät nykyään tunnistautumista Loton ja Eurojackpotin tapaan, eivät voittorahat kuitenkaan kilahda tilille ilman kyseistä voittoarpaa. Siksi raaputusarvan säilyttäminen turvassa voi tuottaa tuoreille voittajille jännittäviä hetkiä. Näin kävi myös Lohjalla.

- Se oli ihan hirveää. Koko ajan mun pitää tarkistaa, että onhan se varmasti tallessa. Jos lähdin vaikka pois kotoa, niin otin sen aina mukaani. Onneksi kävin aika nopeasti lunastamassa voiton ja stressi helpotti, nainen kertoo.

Voittajan raaputtama 100 000 euron voitto odottaa yhtä käyttötarkoitustaan.

- Siis en ole vielä käyttänyt mihinkään, eikä ole edes suunnitelmaa, että mihin käyttäisin. Jotenkin sitä elää ihan samaan tapaan kuin ennenkin voittoa. Ei sitä vieläkään käsitä, että mulla on nyt rahaa, vaikka voitosta on jo aikaa.

Jotain muutosta ajatusmaailmaan on kuitenkin tullut.

- No se on muuttunut, että uskon nyt siihen, että näistä voi ihan oikeasti voittaa päävoiton, nainen nauraa iloisesti puhelun lopussa.

Raaputusarpojen klassikko täytti 30 vuotta

Veikkauksen raaputusarpojen yksi pitkäaikaisimmista klassikoista on Joulukalenteri-arpa.

- Joulun sesonkiin vahvasti kuuluva Joulukalenteri-arpa on saavuttanut jo 30 vuoden iän. Vuodesta toiseen Joulukalenteri-arpa on kuulunut suomalaisten joulunodotukseen ja näin on tänäkin vuonna, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Tänä vuonna Joulukalenteri-arpa sai rinnalleen uutuuden, joka tarjoaa raaputettavaa aina uudenvuodenaattoon asti.

- Hyvää Uutta Vuotta 2026 -kalenteriarpa on tämän vuoden uutuustuote. Noin joka toisesta arvasta löytyy voitto ja arvan päävoittona on 100 000 euroa.