Pirkanmaan hyvinvointialue

Konsernijohtajan haussa kuusi henkilöä kutsuttu haastatteluun

19.12.2025 14:28:25 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan haku etenee haastatteluvaiheeseen.


Haastatteluun on kutsuttu seuraavat kuusi henkilöä:


Kari Hakari

Mika Kontio

Ismo Korhonen

Lasse Leppä

Jukka Santala

Kirsi Varhila

Haastattelut on suunniteltu pidettävän 8.1.2026 alkaen.

Lisätietoja: Aija Tuimala HR-johtaja p. 040 869 6494 aija.tuimala@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Korjaus tiedotteeseen: Asiakasmaksut muuttuvat vuodenvaihteessa - perumatta jääneen ajan maksu nousee18.12.2025 13:48:17 EET | Tiedote

Aiemmin lähetyssä tiedotteessa on perumatta jääneellä maksulla virheellinen summa. Oikea summa on 73,70 euroa. Tässä tiedotteessa summa on korjattu oikeaksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuja korotetaan vuodelle 2026. Maksut nousevat keskimäärin 6,9 prosenttia. Peruuttamatta jääneestä käynnistä peritään vuodenvaihteesta alkaen 73,70 euroa.

Tays Keskussairaalan alueelle suunnitellaan uutta helikopterikenttää17.12.2025 13:32:18 EET | Tiedote

Tays Keskussairaalan uuden M-rakennuksen katolle suunnitellaan helikopterikenttää. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi kenttään liittyvät suunnitelmat 16.12. kokouksessaan. Jaosto päätti myös kliinisen mammografian sijoittamisesta M-rakennukseen. Uuden helikopterikentän rakentaminen ja kliinisen mammografian tilat edellyttävät muutoksia M-rakennuksen rakennuslupaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye