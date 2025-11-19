DNV myönsi NK Tekniikalle kolme kansainvälistä ISO-sertifikaattia
NK Tekniikka Oy on saanut kolme kansainvälistä ISO-sertifikaattia – ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (työterveys ja -turvallisuus). Sertifikaatit myönsi riippumaton sertifiointilaitos DNV 18.12.2025. Saavutus on merkittävä osoitus yhtiön pitkäjänteisestä työstä laadun, turvallisuuden ja vastuullisuuden kehittämiseksi.
”Tämä on koko henkilöstömme yhteinen saavutus. Olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme ja rakentaneet järjestelmät, jotka täyttävät kansainväliset vaatimukset. Sertifioinnit osoittavat, että toimintamme laatu, vastuullisuus ja turvallisuus ovat korkealla tasolla – ja että pystymme vastaamaan asiakkaidemme ja yhteiskunnan kasvaviin odotuksiin. Vuonna 2026 jatkamme vahvaa kasvua ja panostamme entistä vahvemmin vastuullisuuteen ja digitalisaatioon”, sanoo toimitusjohtaja Ville Pekkarinen.
Liiketoiminnan kehityspäällikkö Anna Väänänen korostaa henkilöstön roolia: ”On ollut hienoa nähdä, miten koko henkilöstö on sitoutunut kehittämään toimintaa ja ottamaan uudet toimintamallit osaksi arkea. Tämä on ollut iso ponnistus, ja haluan edelleen kiittää jokaista mukana ollutta. Tähän jos johonkin on tarvittu kaikki mukaan yrityksen joka tasolta! Eikä nämä sertifikaatit ole mikään päätepiste, vaan kehitystyö jatkuu tästä eteenpäin luonnollisena osana toimintaamme ja jokaisen arkea.”
Sertifikaatit kattavat kaikki NK Tekniikka Oy:n toimipisteet ja palvelut. DNV:n myöntämät sertifikaatit vahvistavat yhtiön asemaa vastuullisena ja luotettavana kumppanina sähkö- ja teollisuusalan projekteissa. Vuonna 2026 NK Tekniikka jatkaa vahvaa kasvua, kehittää ESG-raportointia ja ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat energiatehokasta ja asiakaslähtöistä sähköistämistä.
Tietoa NK Tekniikasta
NK Tekniikka on valtakunnallisesti toimiva sähkö- ja teollisuusalan palveluyhtiö, joka toteuttaa kiinteistösähköistyksen, teollisuuden sähkö- ja automaatioprojektit sekä uusiutuvan energian ratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Oulussa ja Pyhäjoella, ja vuoden 2026 alusta myös Rovaniemellä. NK Tekniikka tunnetaan laadukkaista projektikokonaisuuksista, erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä (NPS +82) sekä vahvasta henkilöstökokemuksesta (eNPS +80). Yhtiöllä on käytössään ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifioidut toimintamallit, ja se panostaa vastuulliseen, energiatehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen sähköistämiseen.
Lisätietoja:
Ville Pekkarinen, Toimitusjohtaja, NK Tekniikka Oy
ville.pekkarinen@nktekniikka.fi
+358 400 518 227
Anna Väänänen, Liiketoiminnan kehityspäällikkö, NK Tekniikka Oy
+358 400 782 091
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville PekkarinenToimitusjohtajaPuh:040 051 8227ville.pekkarinen@nktekniikka.fi
Anna VäänänenLiiketoiminnan kehityspäällikköPuh:040 078 2091anna.vaananen@nktekniikka.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta NK Tekniikka Oy
NK Tekniikka vahvistaa johtoa ja suuntaa kohti voimakasta kasvua – Tapani Keränen nimitetty Liiketoimintajohtajaksi19.11.2025 12:01:26 EET | Tiedote
NK Tekniikka Oy on nimittänyt Tapani Keräsen yhtiön Liiketoimintajohtajaksi 26.11.2025 alkaen. Keränen siirtyy tehtävään aluepäällikön roolista, jossa hän on toiminut lokakuusta lähtien. Liiketoimintajohtajana Keränen vastaa NK Tekniikan teollisuusliiketoiminnasta valtakunnallisesti sekä kiinteistösähköistys- ja uusiutuvan energian liiketoiminnasta Pohjois-Suomessa. Nimitys vahvistaa NK Tekniikan kykyä johtaa kasvua, kehittää palvelutarjontaa ja varmistaa vahvan toimituskyvyn nopeasti kehittyvillä markkinoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme