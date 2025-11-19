DNV myönsi NK Tekniikalle kolme kansainvälistä ISO-sertifikaattia

”Tämä on koko henkilöstömme yhteinen saavutus. Olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme ja rakentaneet järjestelmät, jotka täyttävät kansainväliset vaatimukset. Sertifioinnit osoittavat, että toimintamme laatu, vastuullisuus ja turvallisuus ovat korkealla tasolla – ja että pystymme vastaamaan asiakkaidemme ja yhteiskunnan kasvaviin odotuksiin. Vuonna 2026 jatkamme vahvaa kasvua ja panostamme entistä vahvemmin vastuullisuuteen ja digitalisaatioon”, sanoo toimitusjohtaja Ville Pekkarinen.

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Anna Väänänen korostaa henkilöstön roolia: ”On ollut hienoa nähdä, miten koko henkilöstö on sitoutunut kehittämään toimintaa ja ottamaan uudet toimintamallit osaksi arkea. Tämä on ollut iso ponnistus, ja haluan edelleen kiittää jokaista mukana ollutta. Tähän jos johonkin on tarvittu kaikki mukaan yrityksen joka tasolta! Eikä nämä sertifikaatit ole mikään päätepiste, vaan kehitystyö jatkuu tästä eteenpäin luonnollisena osana toimintaamme ja jokaisen arkea.”

Sertifikaatit kattavat kaikki NK Tekniikka Oy:n toimipisteet ja palvelut. DNV:n myöntämät sertifikaatit vahvistavat yhtiön asemaa vastuullisena ja luotettavana kumppanina sähkö- ja teollisuusalan projekteissa. Vuonna 2026 NK Tekniikka jatkaa vahvaa kasvua, kehittää ESG-raportointia ja ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat energiatehokasta ja asiakaslähtöistä sähköistämistä.

Tietoa NK Tekniikasta

NK Tekniikka on valtakunnallisesti toimiva sähkö- ja teollisuusalan palveluyhtiö, joka toteuttaa kiinteistösähköistyksen, teollisuuden sähkö- ja automaatioprojektit sekä uusiutuvan energian ratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Oulussa ja Pyhäjoella, ja vuoden 2026 alusta myös Rovaniemellä. NK Tekniikka tunnetaan laadukkaista projektikokonaisuuksista, erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä (NPS +82) sekä vahvasta henkilöstökokemuksesta (eNPS +80). Yhtiöllä on käytössään ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifioidut toimintamallit, ja se panostaa vastuulliseen, energiatehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen sähköistämiseen.

Lisätietoja:

Ville Pekkarinen, Toimitusjohtaja, NK Tekniikka Oy

ville.pekkarinen@nktekniikka.fi

+358 400 518 227

Anna Väänänen, Liiketoiminnan kehityspäällikkö, NK Tekniikka Oy

anna.vaananen@nktekniikka.fi

+358 400 782 091