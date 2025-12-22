Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Arkadiankadun sillan uusiminen alkaa 7. tammikuuta

Remontti alkaa tilapäisten liikennejärjestelyiden rakentamisella. Remontin on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2026.

Arkadiankadun silta.
Arkadiankadun silta. Miikka Kalke

Sillan uusimisen ajaksi liikenne sillan päältä siirtyy kiertoreiteille keskiviikkona 7. tammikuuta alkaen. Raitioliikenne siirtyy kulkemaan Arkadiankadun sijasta Fredrikinkatua ja Simonkatua 29. joulukuuta alkaen. Lue lisää HSL:n tiedotteesta.

Vaativa siltaremontti tehdään vauhdikkaasti

Työt alkavat 7.  tammikuuta tilapäisten liikennejärjestelyjen rakentamisella. Työt pyritään saamaan alkuun ennen mahdollisia kovia pakkasia, jotta työt etenevät jouhevasti.

Remontin urakoitsijaksi on valittu siltoihin erikoistunut MPV-Infrarakenne Oy. Urakoitsijan valinnassa painotettiin urakan nopeaa läpimenoa.

Siltaremonttia on suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon asiantuntijoiden kanssa. Ulkoiset muutokset siltaan tulevat olemaan pieniä ja sillan ulkoasu sekä entisen ratakuilun kivimuurit säilyvät. Uusi silta on samanlainen kuin nykyinen silta.

Väliaikainen silta jalankululle Baanan yli

Jalankulkijoille rakennetaan väliaikainen silta Arkadiankadun itäpuolelle Baanan yli. Jalankulkijoiden reitti sillan itäpuolella pyritään pitämään käytössä siihen asti, kunnes tilapäinen silta on käytössä. Myös pyöräilijät voivat käyttää siltaa.

Sillan alapuolella kulkeva Baana on tarkoitus pitää avoinna suurimman osan remontin kestosta, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Muutoksia autojen reitteihin

Moottoriajoneuvojen reitteihin tulee muutoksia tammikuussa sillan kohdalla ja sen ympäristössä. Jos mahdollista, kannattaa suosia vaihtoehtoisia reittejä siltaremontin aikana.

Ajoyhteydet Kampin linja-autoterminaaleihin säilyvät, mutta reitteihin tulee pientä kiertoa.

  1. Eteläinen Rautatiekatu muuttuu kaksisuuntaiseksi Antinkadun ja Olavinkadun välillä.
  2. Antinkadun ajosuunta muuttuu Pohjoisen ja Eteläisen Rautatiekatujen välillä. Remontin aikana ajosuunta on kohti Pohjoista Rautatiekatua.
  3. Pohjoinen Rautatiekatu muuttuu yksisuuntaiseksi Mannerheimintien suuntaan sillan kohdalla. Länteen päin kulkeva kiertoreitti kulkee Arkadiankadun ja Fredrikinkadun kautta.

Arkadiankadulta poistetaan jotain pysäköintipaikkoja kadunvarresta tilapäisten liikennejärjestelyjen sujuvuuden varmistamiseksi.

Uudelle sillalle 100 vuoden käyttöikä

Entisen satamaradan kuilun ja nykyisen Baanan ylittävä silta on vuodelta 1924. Silta uusitaan huonon kunnon takia. Sillan käyttäminen on turvallista remonttiin saakka. Kaupunki on tutkinut siltojensa kuntoa pitkäjänteisesti ja kunnostaa tai uusii huonokuntoisia siltoja vuosittain. Uudelle sillalle tavoitellaan 100 vuoden käyttöikää.




Moottoriajoneuvojen reitit muuttuvat 7.1.2026 alkaen.

Kartta jalankulun reiteistä työmaan ympäristössä.

