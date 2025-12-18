Kesätöitä sadoille nuorille Osuuskauppa Suur-Savossa

Osuuskauppa Suur-Savolla on tarjolla ensi kesänä noin 900 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa eri puolille Etelä-Savoa. Erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin haetaan kaikenikäisiä kesätyöntekijöitä ja töitä on tarjolla monipuolisesti Prismoissa, S-marketeissa, Sale-myymälöissä, kahviloissa ja ravintoloissa, ABC-liikenneasemilla, Suur-Savon siivouspalveluissa sekä Suur-Savon Leipomossa.

Kesärekryn hakuajat:

Yli 18-vuotiaat: 29.12.2025–15.2.2026

Alle 18-vuotiaat: 2.3.–22.3.2026

Haastatteluja ja valintoja tehdään jo hakuaikana, joten hakemus kannattaa laittaa tulemaan pian. Yli 18-vuotiaille hakijoille ilmoitetaan valinnoista viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja alle 18-vuotiaille huhtikuun loppuun mennessä.

Osuuskauppa Suur-Savossa kesätyöntekijöille tarjotaan heti alusta alkaen kattava perehdys ja tiimi, jossa yhteisöllisyys näkyy joka päivä. Suur-Savolla töihin tullaan työn takia, mutta töissä viihdytään työkavereiden takia. Tarjolla on monipuolisia tehtäviä ja mahdollisuus oppia uutta: kesätöiden avulla saa kattavan kuvan siitä, minkälainen kaupan ja palvelualan maailma oikeasti on.

Suur-Savolla kesätyöntekijät (Tutustu ja tienaa -harjoittelijoita lukuun ottamatta) pääsevät S-ryhmän kattavien henkilöstöetujen piiriin heti työsuhteen alkaessa. Työsuhteiden kestot vaihtelevat, mutta valtaosa kesätyöjaksoista ajoittuu kesä-elokuulle. Kausityöntekijöitä voidaan kuitenkin tarvita joissakin toimipaikoissa aina pääsiäissesongista syksyyn asti.

– Kesätyö Suur-Savolla on hauskaa ja monipuolista. Aiempaa työkokemusta emme vaadi, sillä perehdytämme jokaisen tehtäviin kunnolla – tärkeintä on iloinen asenne! Työn bonuksena meillä on mahtavat työkaverit ja huikeat henkilöstöedut, ja etenemismahdollisuuksia löytyy monenlaisiin tehtäviin, monenlaisille tekijöille. Kesätyö meillä on enemmän kuin työ: se on kokemus, joka kantaa pitkälle, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstöjohtaja Tuula Lyytikäinen.

Lisätietoa Osuuskauppa Suur-Savon kesätyöpaikoista ja hakuprosessista sekä sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta suursavo.fi. Sivulta löytyy haun tueksi myös tarkempia tehtävänkuvauksia, inspiroivia kesätyökokemuksia ja uratarinoita, vinkkejä kesätyönhakuun sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Lue lisää kesätyöpaikoista ja jätä hakemus: suursavo.fi/kesarekry