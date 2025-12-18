Kesätöitä sadoille nuorille Osuuskauppa Suur-Savossa
Kesätyöhaku on käynnistynyt Osuuskauppa Suur-Savossa ja tarjolla on jälleen monenlaisia töitä Etelä-Savon vilkkaassa kesäsesongissa. Suur-Savolla huikeat henkilöstöedut, kivat työkaverit ja sopivasti haastavat hommat ovat perusjuttuja ja töitä tehdään hyvällä fiiliksellä yhdessä ihminen edellä.
Osuuskauppa Suur-Savolla on tarjolla ensi kesänä noin 900 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa eri puolille Etelä-Savoa. Erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin haetaan kaikenikäisiä kesätyöntekijöitä ja töitä on tarjolla monipuolisesti Prismoissa, S-marketeissa, Sale-myymälöissä, kahviloissa ja ravintoloissa, ABC-liikenneasemilla, Suur-Savon siivouspalveluissa sekä Suur-Savon Leipomossa.
Kesärekryn hakuajat:
-
Yli 18-vuotiaat: 29.12.2025–15.2.2026
-
Alle 18-vuotiaat: 2.3.–22.3.2026
Haastatteluja ja valintoja tehdään jo hakuaikana, joten hakemus kannattaa laittaa tulemaan pian. Yli 18-vuotiaille hakijoille ilmoitetaan valinnoista viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja alle 18-vuotiaille huhtikuun loppuun mennessä.
Osuuskauppa Suur-Savossa kesätyöntekijöille tarjotaan heti alusta alkaen kattava perehdys ja tiimi, jossa yhteisöllisyys näkyy joka päivä. Suur-Savolla töihin tullaan työn takia, mutta töissä viihdytään työkavereiden takia. Tarjolla on monipuolisia tehtäviä ja mahdollisuus oppia uutta: kesätöiden avulla saa kattavan kuvan siitä, minkälainen kaupan ja palvelualan maailma oikeasti on.
Suur-Savolla kesätyöntekijät (Tutustu ja tienaa -harjoittelijoita lukuun ottamatta) pääsevät S-ryhmän kattavien henkilöstöetujen piiriin heti työsuhteen alkaessa. Työsuhteiden kestot vaihtelevat, mutta valtaosa kesätyöjaksoista ajoittuu kesä-elokuulle. Kausityöntekijöitä voidaan kuitenkin tarvita joissakin toimipaikoissa aina pääsiäissesongista syksyyn asti.
– Kesätyö Suur-Savolla on hauskaa ja monipuolista. Aiempaa työkokemusta emme vaadi, sillä perehdytämme jokaisen tehtäviin kunnolla – tärkeintä on iloinen asenne! Työn bonuksena meillä on mahtavat työkaverit ja huikeat henkilöstöedut, ja etenemismahdollisuuksia löytyy monenlaisiin tehtäviin, monenlaisille tekijöille. Kesätyö meillä on enemmän kuin työ: se on kokemus, joka kantaa pitkälle, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstöjohtaja Tuula Lyytikäinen.
Lisätietoa Osuuskauppa Suur-Savon kesätyöpaikoista ja hakuprosessista sekä sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta suursavo.fi. Sivulta löytyy haun tueksi myös tarkempia tehtävänkuvauksia, inspiroivia kesätyökokemuksia ja uratarinoita, vinkkejä kesätyönhakuun sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.
Lue lisää kesätyöpaikoista ja jätä hakemus: suursavo.fi/kesarekry
Yhteyshenkilöt
Tuula LyytikäinenhenkilöstöjohtajaOsuuskauppa Suur-Savo
HR-toiminnot
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 202618.12.2025 12:21:24 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto on sääntömääräisessä syyskokouksessaan valinnut osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenet 1.1.2026 alkaen. Erovuorossa olleista valittiin uudelleen Juvan jäsenalueelta asiakkuuspäällikkö Sanna Kakriainen-Rouhiainen, Savonlinnan jäsenalueelta kasvatustieteen maisteri Mari Makkonen ja Mikkelin jäsenalueelta talousjohtaja Tiina Snicker.
Joulumieltä yhdessä – Osuuskauppa Suur-Savon lahjoitus tuo apua perheille15.12.2025 07:20:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa tänä vuonna joulukortteihin ja sidosryhmämuistamisiin varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Henkilöstön äänestyksen perusteella joulun lahjoituskohteeksi valikoitui vähävaraiset lapsiperheet Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry Mikkelin kautta.
S-market Joroinen avataan uudistuneena 12.12.11.12.2025 08:20:00 EET | Tiedote
Joroisten S-marketin laaja, koko vuoden kestänyt uudistusprojekti on pian valmis ja myymälä avataan täysin uudistuneena perjantaina 12. joulukuuta. Uudistusten myötä kaupan valikoima vastaa entistä paremmin sen asiakkaiden toiveita.
Sydän Suur-Savossa jo 110 vuotta9.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo juhlistaa 110-vuotista taivaltaan lukuisin eduin ja tapahtumin vuonna 2026. Asiakkaiden iloksi on luvassa myös juhlavuoden erikoistuotteita ja paikallista hyvääkin tehdään entistä laajemmin: juhlavuoden kunniaksi Suur-Savo lahjoittaa ennätykselliset 410 000 euroa tukea Etelä-Savon hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.
Sapuska Sankarit -kokkikisassa ravintolatason annoksia ja voittajille kesätyöpaikat5.12.2025 15:30:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo järjesti marras-joulukuun aikana kokkikisan Savonlinnan kahdeksasluokkalaisille valinnaisen kotitalouden oppilaille, sekä tarjosi heille ravintolakokemuksen. Sapuska Sankarit -finaalissa loihdittiin upeita annoksia ja kokkikisan voittajat ansaitsivat itselleen kesätyöpaikat Suur-Savolle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme