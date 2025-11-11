Taloustutkimuksen kysely viidellä tuulivoiman tuotantoalueella: Seitsemän kymmenestä päättäjästä ja lähes puolet asukkaista kokee uusiutuvan energian nostavan kunnan imagoa

Päättäjistä täysin samaa tai jonkin verran samaa mieltä siitä, että ”uusiutuva energia nostaa kuntani imagoa”, oli noin kolme neljästä vastaajasta. Asukkaista samaa tai jonkin verran samaa mieltä oli vastaajista lähes puolet. Täysin eri mieltä tai jonkin verran eri mieltä asukkaista imagokysymyksessä oli ainoastaan noin joka kymmenes vastaaja, kun päättäjissä vastaava luku oli neljä prosenttia.

Kyselyn mukaan neljä kymmenestä päättäjästä tekee mielestään jo riittävästi tekoja ympäristön tai ilmaston suojelemiseksi, ja seitsemän kymmenestä kiinnittää päivittäisissä ostoksissa huomiota ympäristöystävällisiin valintoihin. Vastaavasti useampi kuin joka toinen asukas tekee mielestään riittävästi ympäristö- ja ilmastotekoja ja sama osuus kiinnittää päivittäisissä ostoksissa huomiota ympäristöystävällisyyteen. Ilmastoasiat ovat pääsääntöisesti siis sekä asukkaille että päättäjille tärkeitä.

Wpd Suomen maine ja asema oli tutkituilla alueilla asukkaiden keskuudessa heikkoa. Sen sijaan päättäjien joukossa tunnettuus oli selkeästi parempi. Päättäjät kuvasivat tuulivoimayhtiö wpd:n vahvuuksiksi asiantuntevuutta, kehittämishalukkuutta, läsnäoloa ja ympäristöasioiden huomioimista. Asukkaat arvioivat yritystä pääosin neutraalisti ja noin puolet ei tuntenut sitä riittävästi kyetäkseen arviointiin. Päättäjät sen sijaan antoivat suositteluhalukkuus- eli NPS-indeksissä wpd Suomelle +45, mikä on korkea luku.

Wpd Suomi teetti kyselyn selvittääkseen yrityksen mainetta sidosryhmiensä keskuudessa maantieteellisesti viidellä alueella: Pohjanmaalla, Kainuussa, Savossa, Lapissa ja Oulun seudulla. Tavoitevastaajamäärä oli 400. Kaikkiaan vastaajia tutkimukseen tuli 427 kpl, joista kansalaisia oli 337, maanomistajia 19 ja päättäjiä 69. Päättäjiä lähestyttiin pääsääntöisesti puhelinhaastatteluilla, mutta maanomistajia wpd Suomen kirjeen avulla. Kansalaiset tavoitettiin Taloustutkimuksen oman internet-paneelin avulla.