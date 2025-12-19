Tullimaksu täytyy maksaa 1.7.2026 alkaen myös enintään 150 euron arvoisista EU:n ulkopuolelta saapuvista lähetyksistä
Tullimaksu täytyy maksaa vuoden 2026 heinäkuusta alkaen myös IOSS-järjestelmään kuuluvien myyjien tuotteista.
Ensi vuoden heinäkuusta alkaen tullimaksu täytyy maksaa kaikista tavaroista, jotka tulevat EU:n ulkopuolelta. Tällä hetkellä tullimaksu täytyy maksaa vain lähetyksistä, jotka maksavat yli 150 euroa.
Enintään 150 euron arvoisista IOSS-järjestelmään (Import One-Stop-Shop) kuuluvista rahti- ja postilähetyksistä sekä IOSS-järjestelmään kuulumattomista enintään 150 euron arvoisista postilähetyksistä täytyy maksaa kiinteä kolmen euron tavaraeräkohtainen tullimaksu. Muista tavaroista, joiden lähetyskohtainen arvo on enintään 150 euroa, täytyy puolestaan maksaa normaalit tavaroiden tullinimikkeisiin perustuvat tullimaksut.
Tulliuudistus etenee 150 euron tullittomuusrajan poistumisella
Kyseessä on EU:n tullittomuusasetuksen (1186/2009) muutos, jossa asetuksen 23-24 artiklat poistuvat. Samassa yhteydessä säädetään kiinteä kolmen euron tavaraeräkohtainen tullimaksu enintään 150 euron arvoisille IOSS-lähetyksille ja postilähetyksille.
Muutokset tullimaksuissa ovat eri asia kuin erillinen käsittelymaksu, joka sisältyy EU:ssa vielä valmisteltavan tulliuudistuksen muuhun sääntelyyn. Tulliuudistukseen liittyvät yksityiskohdat tarkentuvat tammi-helmikuussa 2026, minkä jälkeen Tulli viestii aiheesta lisää.
viestinta@tulli.fi
