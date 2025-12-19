Kaikkien aikojen suurimman voiton yksi osuus meni Siilinjärvelle – voittaja oli pari päivää tietämätön voitostaan
Keskiviikkona osui Suomeen maamme kaikkien aikojen suurin Vikingloton voitto. Lähes 16,7 miljoonan euron suuruinen voitto osui helsinkiläismiehen laatimaan porukkapeliin, jonka osallistujia oli pitkin maata. Myös Siilinjärvelle osui yksi voitoista.
Ennätysmäisen voiton porukassa oli 28 osuutta, jotka menivät 26 voittajalle. Kaksi voittajaa oli napannut onnekkaasta pelistä kaksi osuutta. Yhden osuuden voitoksi tuli tarkalleen 596 292 euroa.
Yksi lähes 600 000 euron voitto osui siilinjärveläiselle miehelle. Siilinjärvi on tullut jo aikaisemmin tunnetuksi ennätysmäisistä rahapelivoitoistaan.
Siilinjärveläinen voittaja ei ollut vielä perjantaina iltapäivällä tietoinen voitostaan, kun Veikkauksen onnittelupuhelu saavutti hänet.
- En tiedä yhtään, että mistä on kyse. Onko tämä joku pilahomma, kyseli siilinjärveläinen voittaja puhelun aluksi.
Kun kävi ilmi, että voitto ei ollut vielä voittajan tiedossa, pyysi Veikkauksen Minna Sundholm voittajaa tarkistamaan pelatut pelinsä.
Puhelin pirahti hetken päästä uudemman kerran.
- Siellä näkyy olevan voitto. Onpa hyvä, tokaisi mies varsin tyynellä äänellä.
- Kävin minä eilen katsomassa pelitilillä, mutta ei siellä ollut kuin 62 senttiä, että eipä rahat siellä näkyneet.
Suurvoitot maksetaan asiakkaille suoraan pankkitilille kolmen viikon karenssiajan jälkeen.
Juuri voiton paljastumisen jälkeen siilinjärveläiselle voittajalla oli vain lyhyet terveiset muille porukan jäsenille pitkin maata.
- Jouluiloa kaikille, rauhallisesti voittoonsa suhtautunut mies tokaisi puhelun lopussa.
Siilinjärvi mukana Eurojackpotin, Loton ja Vikingloton ennätyksissä
Siilinjärvi jatkaa voittokulkuaan eri rahapelien ennätyksissä. Vuoden 2019 Suomen suurimman Eurojackpotin voiton lisäksi Siilinjärvellä on hallussaan kaikkien aikojen suurin yhdelle voittajalle mennyt Loton päävoitto vuodelta 2022.
- Siilinjärveläinen voittaja suhtautui varsin tyynesti voittoonsa, joka paljastui vasta onnittelupuhelun yhteydessä. Ehkäpä Suomen kuuluisimmassa lottopelikaupungissa on jo niin totuttu suuriin rahapelivoittoihin, ettei kovaäänisiä riemunkiljahduksia synny voiton osuessa kohdalle, pohtii Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
- Puhelun aikana oli pakko myös kysyä, että oliko tuore Vikingloton voittaja mukana myös kuuluisassa vuoden 2019 Eurojackpotin voittoporukassa. Eipä kuulemma ollut, joten Siilinjärvi sai tällä kertaa aivan uuden rahapelivoittajan, Sundholm paljastaa.
Vikingloton ennätyspotissa oli mukana 26 pelaajaa eri puolilta maata. Voittoja osui Helsinkiin, Tampereelle, Siilinjärvelle, Jämsään, Kurikkaan, Espooseen, Hollolaan, Lahteen, Kokkolaan, Haapavedelle, Hankoon, Paimioon, Vaasaan, Janakkalaan, Kirkkonummelle, Kajaaniin, Seinäjoelle, Keravalle, Kuopioon, Vantaalle, Raumalle sekä pienelle paikkakunnalle Pirkanmaalle.
