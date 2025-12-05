Uusi terveyskauppa avasi ovensa Kotkassa – BioPro Kotka tuo ravintolisät ja luonnonkosmetiikan lähelle asiakkaita

“Kotka ehti olla noin puoli vuotta ilman terveyskauppaa, ja olen kuullut toiveita siitä, että kivijalkakaupan paluuta toivottiin kaupunkiin,” kertoo yrittäjä Anne Kultanen. “Sopiva liiketila löytyi aivan Kauppakeskus Pasaatin vierestä, ja olemme nyt olleet avoinna noin viikon. Asiakkaat ovat ottaneet meidät hyvin vastaan,” Kultanen jatkaa.

Kultanen kertoo, että varsinkin perusvitamiinien ja hyvinvointituotteiden kysyntä on ollut suurta heti avauksesta lähtien. “Paljon myydään perusvitamiineja, mutta myös laajemmin eri ravintolisiä ja ekologisia tuotteita kiinnostaa. Monet haluavat panostaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä ennaltaehkäistä vaivoja.”

Terveys- ja hyvinvointituotteiden kysyntä on kasvanut maailmalla ja Euroopassa viime vuosina. Ravintolisien markkinat ovat laajentuneet, ja kuluttajat hakevat yhä enemmän ehkäisevää terveydenhoitoa ja luonnollisia valintoja arkeen. Markkinoiden arvioidaan kasvavan tulevina vuosina, mikä kuvastaa ihmisten lisääntyvää kiinnostusta hyvinvointiin ja terveellisiin elintapoihin.

“On hienoa nähdä, että kokeneet alan yrittäjät panostavat uusiin avauksiin. Paikallisten palveluiden säilyminen on tärkeää. BioPro Kotkan avautuminen vastaa selkeään kysyntään ja osoittaa, että kivijalkamyymälällä on vahva rooli ihmisten arjessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Kivijalkakauppa tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen palveluun ja neuvontaan. Näitä asioita arvostetaan,” sanoo Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja.