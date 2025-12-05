Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Uusi terveyskauppa avasi ovensa Kotkassa – BioPro Kotka tuo ravintolisät ja luonnonkosmetiikan lähelle asiakkaita
Kotkan Keskuskadulle avattu uusi BioPro-myymälä palauttaa terveyskaupan kaupunkiin. Liike tarjoaa ravintolisiä, vitamiineja, luomuelintarvikkeita ja luontaiskosmetiikkaa, ja sen perustaja Anne Kultanen tekee paluun terveystuotealalle. Avauksen myötä vuonna 2022 perustettu BioPro-ketju kasvaa jo 20 myymälän kokoiseksi.
“Kotka ehti olla noin puoli vuotta ilman terveyskauppaa, ja olen kuullut toiveita siitä, että kivijalkakaupan paluuta toivottiin kaupunkiin,” kertoo yrittäjä Anne Kultanen. “Sopiva liiketila löytyi aivan Kauppakeskus Pasaatin vierestä, ja olemme nyt olleet avoinna noin viikon. Asiakkaat ovat ottaneet meidät hyvin vastaan,” Kultanen jatkaa.
Kultanen kertoo, että varsinkin perusvitamiinien ja hyvinvointituotteiden kysyntä on ollut suurta heti avauksesta lähtien. “Paljon myydään perusvitamiineja, mutta myös laajemmin eri ravintolisiä ja ekologisia tuotteita kiinnostaa. Monet haluavat panostaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä ennaltaehkäistä vaivoja.”
Terveys- ja hyvinvointituotteiden kysyntä on kasvanut maailmalla ja Euroopassa viime vuosina. Ravintolisien markkinat ovat laajentuneet, ja kuluttajat hakevat yhä enemmän ehkäisevää terveydenhoitoa ja luonnollisia valintoja arkeen. Markkinoiden arvioidaan kasvavan tulevina vuosina, mikä kuvastaa ihmisten lisääntyvää kiinnostusta hyvinvointiin ja terveellisiin elintapoihin.
“On hienoa nähdä, että kokeneet alan yrittäjät panostavat uusiin avauksiin. Paikallisten palveluiden säilyminen on tärkeää. BioPro Kotkan avautuminen vastaa selkeään kysyntään ja osoittaa, että kivijalkamyymälällä on vahva rooli ihmisten arjessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Kivijalkakauppa tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen palveluun ja neuvontaan. Näitä asioita arvostetaan,” sanoo Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja.
Anne KultanenKauppiasTerveyskauppa Anne Kultanen/BioPro KotkaPuh:041 3271864kotka@biopro.fiwww.biopro.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
