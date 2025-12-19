Eurojackpotin potti nousee 39 miljoonaan euroon
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa (kierros 51/2025) ei löytynyt täysosumia, joten potti kohoaa. Ensi tiistaina Eurojackpotin potti nousee noin 39 miljoonaan euroon. Suomeen osui yksi hieman alle 160 tuhannen euron 5+0 voitto.
Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 51/2025) oikea rivi on 8, 9, 15, 35 ja 45. Tähtinumerot ovat 2 ja 5.
Täysosumia ei löytynyt, joten tiistain arvonnassa pelin potti kasvaa noin 39 miljoonaan euroon.
Perjantaina löytyi 4 kappaletta 5+1 voittoja, jonka voitto-osuus on 493 243 euroa. Voitot osuivat Saksaan, Norjaan ja Puolaan.
5+0 rivejä löytyi yhteensä 7 kappaletta. Voittajien joukossa on myös lappeenrantalainen nettiporukka, joka kuittaa tällä rivillä 158 952 euroa. Muut voitot menivät Saksaan, Norjaan ja Puolaan.
Perjantain Millin voittorivi on 16, 21, 22, 26, 27 ja 30. Lisänumero 17. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Perjantai-Jokerin voittorivi on 5 3 5 7 1 7 5. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein tulos, jolla voittaa 20 000 euroa.
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Berliini 47. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Ässä-arvan päävoiton napannut: ”Se oli ihan hirveää”19.12.2025 14:29:02 EET | Tiedote
Viime elokuussa Lohjan K-Market Landenissa ostetusta Ässä-arvasta paljastui 100 000 euron päävoitto. Vielä muutaman kuukaudenkin jälkeen voittaja kertoo, ettei vieläkään oikein käsitä, että nyt on rahaa.
Ennätyspotin porukkapelin laatija: ”En olisi yksin näin isoa voittoa halunnut”19.12.2025 10:28:02 EET | Tiedote
Keskiviikkona Vikingloton arvonnassa (51/2025) yksi löytyi yksi ainoa täysosuma. Onnekas rivi löytyi helsinkiläisen miehen laatimasta porukkapelistä, jossa oli mukana 26 pelaajaa eri puolilta maata. Järjestelmäpelinä pelattu rivi toi porukalle yhteensä lähes 16,7 miljoonan euron voiton.
Veikkauksen ja ranskalaisen PMU:n yhteistyö jatkuu tulevinakin vuosina18.12.2025 15:07:28 EET | Tiedote
Veikkaus on allekirjoittanut jatkosopimuksen ranskalaisen PMU:n (Pari Mutuel Urbain) kanssa vuoden 2030 loppuun asti. Yhteistyö takaa Veikkauksen asiakkaille jatkossakin pääsyn PMU:n isoihin kansainvälisiin pelipooleihin ja laadukkaaseen kuvatuotantoon.
Vikingloton ennätysvoitto jakautui isolle porukalle pitkin maata – katso voittopaikkakunnat18.12.2025 08:36:26 EET | Tiedote
Tämän viikon Vikingloton arvonnassa löytyi kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto. Lähes 16,7 miljoonan euron päävoitto osui netissä laadittuun porukkapeliin.
Vikingloton lähes 16,7 miljoonan päävoitto Suomeen17.12.2025 22:07:16 EET | Tiedote
Vikingloton kierroksella 51/2025 löytyi yksi ainoa täysosuma. Suomeen osunut lähes 16,7 miljoonan voitto on kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut Vikingloton voitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme