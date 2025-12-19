Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti nousee 39 miljoonaan euroon

19.12.2025 22:30:53 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa (kierros 51/2025) ei löytynyt täysosumia, joten potti kohoaa. Ensi tiistaina Eurojackpotin potti nousee noin 39 miljoonaan euroon. Suomeen osui yksi hieman alle 160 tuhannen euron 5+0 voitto.

Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 51/2025) oikea rivi on 8, 9, 15, 35 ja 45. Tähtinumerot ovat 2 ja 5.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistain arvonnassa pelin potti kasvaa noin 39 miljoonaan euroon.

Perjantaina löytyi 4 kappaletta 5+1 voittoja, jonka voitto-osuus on 493 243 euroa. Voitot osuivat Saksaan, Norjaan ja Puolaan.

5+0 rivejä löytyi yhteensä 7 kappaletta. Voittajien joukossa on myös lappeenrantalainen nettiporukka, joka kuittaa tällä rivillä 158 952 euroa. Muut voitot menivät Saksaan, Norjaan ja Puolaan.

Perjantain Millin voittorivi on 16, 21, 22, 26, 27 ja 30. Lisänumero 17. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 5 3 5 7 1 7 5. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein tulos, jolla voittaa 20 000 euroa.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Berliini 47. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye