Oilers käänsi toisessa erässä – mestareille kauden ensimmäinen derbyvoitto
F-liigan perjantain ainoa ottelu oli Espoon paikallistaisto, jossa mestari Oilers kaatoi Westend Indiansin sen kotikaukalossa 7-4. Kauden aikaisemmat kaksi derbyä oli voittanut Indians.
”Heimo” aloitti 748 katsojan edessä tänäänkin vahvasti, kun Anton Roth yllätti Oilers-vahti Rasmus Hellstenin laidasta ja perään Samuli Huppunen laukoi samoilta jalansijoilta ylivoimalla lukemiksi jo 2-0. Olli Wikstedt kuitenkin kavensi pukukoppimaalilla 17 sekuntia ennen taukoa, ja toisessa erässä Arttu Haapala ja Jasper Auvinen nostivat Öljymiehet jo edelle. Indiansin Setti Roimela tasoitti vielä ylivoimalla, mutta keskeltä vapaaksi pelattu Antti Suomela uitti maalivahdin kainalosta vieraille taukojohdon.
Lopullisesti Oilers karkasi ottelun viimeisellä kympillä, kun Elias Pekari ensin iski maalivahti Hellstenin avauksesta eron kahteen ja kohta syötti vielä Eetu Sorvalin laukomaan vierasjohdoksi jo 6-3. Kotijoukkueen riskipeli ilman maalivahtia tuotti Setti Roimelan kavennuksen mutta myös Elias Pekarin tyhjiin tekemät loppunumerot.
Oilers kasvatti voitollaan johtonsa sarjakärjessä jo kuuteen pisteeseen, ja se on lisäksi pelannut kaksi ottelua kakkonen Indiansia vähemmän.
Sarja jatkuu ennen joulutaukoa vielä lauantaina otteluilla Hawks–TPS ja EräViikingit–FBC Turku.
