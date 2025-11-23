Kauppi ja Kylävainio kuudensiksi nuorten MM-kisoissa
Nuorten purjehduksen MM-kilpailut (Youth Sailing World Championships) päättyivät tänään Portugalin Vilamourassa. U19-ikäluokan MM-regatta kokosi yhteen kunkin maan parhaat nuoret purjehtijat. Suomen joukkueen parhaan sijoituksen saavutti 29er-luokassa kilpaillut Maisa Kauppi / Alisa Kylävainio, jotka sijoittuivat kovatasoisessa regatassa kuudenneksi. ILCA 6 -luokassa Iiris Sepponen oli kisan 21:s ja Aaro Rantanen 35:s.
Kilpailuviikko tarjosi purjehtijoille monipuoliset ja haastavat olosuhteet. Päätöspäivänä kilpailtiin vain muutama lähtö kevyen tuulen vuoksi. Aaro Rantanen joutui jättämään yhden kisapäivän väliin sairastumisen takia, mutta palasi radalle vielä päätöspäivänä.
Kauppi ja Kylävainio purjehtivat koko kilpailun ajan kärkiryhmän tuntumassa yhtä kisapäivää lukuun ottamatta ja ovat kokonaisuuteen tyytyväisiä.
– Meillä oli kolme ihan hyvää päivää ja yksi vähän vaikeampi päivä, mutta olemme silti ihan tyytyväisiä kisaan, Kylävainio kertoo.
– Kisassa oli paljon hyviä onnistumisia ja olimme erityisen nopeita kovassa tuulessa. Selvisimme myös siitä vaikeammasta kisapäivästä kunnialla läpi. Ei se tietenkään kivalta tuntunut, mutta saatiin kilpailu vietyä maaliin, Kauppi jatkaa.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn nuorten ohjelmista vastaava Tapio Nirkko korostaa Youth Worlds -kilpailun merkitystä oppimiskokemuksena.
– Kisaviikko oli keleiltään todella monipuolinen ja haastava. Jokaisella purjehtijalla oli viikon aikana hyviä onnistumisia, ja tavoitteena oli oppia jokaisesta kisapäivästä. Yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa sujui hyvin, ja purjehtijat pääsivät jakamaan kokemuksia sekä harjoittelemaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, Nirkko summaa.
Katso Youth Worlds -lopputulokset tästä.
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Purjehdus ja Veneily ry
SPV:n Vuoden parhaat palkittiin23.11.2025 12:01:42 EET | Tiedote
Perinteiset Vuoden valinnat julkistettiin lauantaina 22. marraskuuta Suomen Purjehdus ja Veneilyn kaudenpäätösjuhlassa.
Veneilijät pelastusliivipakon ja promillerajan laskun kannalla – järjestöt tarvitsevat valistukseen rahoitusta31.10.2025 10:56:43 EET | Tiedote
Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Vapaa-ajankalastajat ry ovat yhtä mieltä siitä, että vesillä liikkumisen turvallisuutta tulee parantaa koulutuksellisin ja viestinnällisin sekä tarvittaessa lainsäädännöllisin keinoin.
Olympiapurjehdus: Keskinen ja Roihu purjehtivat uudistuneessa MM-finaalissa Sardiniassa12.10.2025 19:51:42 EEST | Tiedote
Nacra 17- ja 49er-luokkien maailmanmestaruuskilpailut purjehdittiin tällä viikolla Sardiniassa erinomaisissa olosuhteissa.
Olympiapurjehdus: Kolme suomalaistiimiä Nacra 17- ja 49er-luokkien MM-kisoihin6.10.2025 20:11:22 EEST | Tiedote
Kolme suomalaistiimiä starttaa tiistaina 7. lokakuuta Italian Cagliarissa käynnistyviin 49er-, 49erFX- ja Nacra 17 -luokkien MM-kisoihin. Suomesta osallistuvat Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu, 49ereissa Juuso Roihu ja Lasse Lindell sekä Aatos ja Onni Kylävainio. - Takana on ehjä harjoitusjakso kotimaassa, ja kisavalmisteluissa olemme päässeet hyödyntämään Lontoon olympiakonkari Kalle Baskin tietotaitoa, josta on ollut suuri apu. Odotamme kisaviikolta lämmintä säätä, monena päivänä merituulta ja varmasti useita lähtöjä, sanoo 49er-kippari Juuso Roihu. Nacra 17 -luokan kisaan osallistuu 40 venekuntaa, ja 49ereissa maailmanmestaruudesta kamppailevat yli 80 tiimiä. Myös viime vuoden olympiatiimit palaavat arvokisoihin, mikä lupaa tiukkaa ja jännittävää kilpailua. Kilpailu huipentuu sunnuntaina 12. lokakuuta kunkin luokan kymmenen parhaan mitalilähtöön. Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa MM-kilpailuja Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedo
Veneilyn viikkokatsaus 40/202529.9.2025 19:09:32 EEST | Uutinen
Vicky Vapaavuori ja Jussi Myllymäki voittivat Offshore 3J-luokan Euroopan mestaruuden Vicky Vapaavuori ja Jussi Myllymäki saivat aamupäivällä ajetussa ensimmäisessä kilpailussa erinomaisen lähdön ja karkasivat muilta jo lähtösuoralla. Maalissa ero toiseksi sijoittuneeseen norjalaispariin oli reilu 30 sekuntia. Vuoden 2023 maailmanmestaripari Ingvarsson/Jansson vei kolmannen sijan. Toisen kilpailun lentävä lähtö oli hieman ensimmäistä lähtöä tasaisempi. Vapaavuori ja Myllymäki ajoivat kuitenkin selvään voittoon yli 50 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen norjalaispariin Ingvarson/Jansson. Norjalaiset jäivät toisessa kilpailussa kolmanneksi. Vapaavuori ja Myllymäki on hallinnut kautta vakuuttavasti, he nappasivat kesällä myös luokan maailmanmestaruuden. Tämä offshore-kausi jää heidän nimissään historiaan todellisena superkautena.Toni Kade ajoi mestariksi GT15-luokassa - Joni Inkinen pronssimitalille Yhtenä ennakkosuosikkina kilpailuun lähtenyt Toni Kade ajoi Euroopan mestariksi ottam
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme