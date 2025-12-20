SB-Pro jouluksi sarjakärkeen

Tänään SB-Pro näytti olevan karkaamassa voittoon jo toisen erän puolivälissä, kun Veronika Kopecka laukoi komeasti taululle lukemat 3-0. Sitkeä Koovee ei kuitenkaan antautunut: Henriikka Järvi kavensi heti seuraavassa vaihdossa, ja kolmannen erän alussa Noora Lapinkoski nosti tamperelaiset maalin päähän. SB-Pron voittomaaliksi jääneen 4–2-osuman iski ennen erän puoliväliä vieraiden harhasyötön jälkeen Petra Aallonen etukulmaan, ja Koovee kykeni enää Erika Laineen viisi minuuttia ennen loppua syntyneeseen kavennukseen.

Lauantain trilleri tarjoiltiin Espoossa, jossa PSS löi Northern Starsin lopulta jatkoajalla 5-4. Jo kahden maalin takamatkalla ollut Northern Stars nousi ensin tasoihin ja kolmannessa erässä Ella Suonpään maalilla jo 3–2-johtoon. Kaikki kuitenkin kääntyi viisi minuuttia ennen täyttä aikaa, kun kotijoukkueen Maria Ervamaalle nousi jälkipelihuitaisusta punainen kortti. Seuranneen 2+2 minuutin ylivoiman aikana PSS:n Kerttu Rusanen iski PSS:n ensin tasoihin ja sitten edelle. Northern Starsin riskipeli kuudella viittä vastaan toi Ella Suonpään maalin edestä lapioiman tasoituksen, mutta jatkoajalla juhli jälleen PSS. Pallon kotijoukkueen hyvän maalipaikan jälkeen napannut Beatrice Kangas kuljetti sen sektoriin saakka ja iski lopulta ensimmäisen laukauksensa kakkospallosta lisäpisteen porvoolaisille. Juhlan aihetta PSS:lle antoi myös Nuppu-Maria Saksan ensimmäinen liigamaali, jolla hän vei joukkueensa 2–0-johtoon.

Illan muissa otteluissa lukemat olivat selvemmät, kun SSRA löi vieraissa SaiPan 9-2, EräViikingit vieraissa Pirkkalan Pirkat 9-1 ja FBC Loisto kotonaan ÅIF:n 7-3.

Hanna Niemelä iski kaksi maalia ja syötti kaksi Lappeenrannassa, jossa SaiPa venyi vielä 1–1-tasoitukseen, mutta jo avauserässä Josefiina Nissilä ensin syötti ja sitten teki maalin oululaisten karatessa 3–1-taukojohtoon. Kahden erän jälkeen SSRA johti 7-1 ja komisteli kolmannessa lukemia kotijoukkueen kavennuksen jälkeen vielä ylivoimalla ja tyhjiin. Päivän päätösmaali oli Sanni Uimarihuhdalle liigauran sadas.

Vielä nopeammin karkasi EräViikingit, jonka Emma Parta laukoi johtoon jo 18 sekunnin pelin jälkeen ja erän viimeisellä sekunnilla sama pelaaja vierasjohdoksi 5-0. Toisen erän ainoan maalin osui Sara Luikku kotijoukkueelle, ja EräViikingit näytti jo nostaneen jalan kaasulta. Ottelun viimeisellä kympillä helsinkiläiset kuitenkin heräsivät maalaamaan vielä neljästi. Natalie Sandström laukoi EräViikinkien 2–0-maalin näyttävästi yläpeltiin ja syötti päälle kolme osumaa.

FBC Loisto puolestaan vei avauserän Tuulia Lahden, Aada Honkurin sekä Leea Kaistin osumilla 3-0, toisessa erässä kotojohto oli jo 5-0 ennen kuin Inka Liljavirta ja Sandra Ojanen osuivat sipoolaisille. Viola Vainio sekä Tuulia Lahti laukoivat kotijoukkueen maalisaldon täyteen jo toisessa erässä, ja päätösjaksolla nähtiin enää ÅIF:n Josefiina Kettusen lohtukavennus.

F-liigan naisten sarja jatkuu tiistaina 6. tammikuuta täydellä kuuden ottelun kierroksella.