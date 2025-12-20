TPS ja EräViikingit Helsingin salibandylauantain voittajat

Hawksin etsikkoaika oli toisessa erässä, jossa Luukas Huolman kuittasi Joonas Koskisen TPS.lle avauserässä laukoman johdon ja Antti Aarnio ohjasi isännät edelle neljä sekuntia ennen taukosummeria. Siihen Hawksin maalihana kuitenkin kuivui, ja päätöserän alussa Eero Jalo laukoi vieraat tasoihin suoraan Joonas Koskisen pystysyötöstä. Ratkaisu nähtiin Hawksin otettua jäähyn vain 12 sekuntia ennen jatkoajan loppua: Kellossa oli jäljellä kolme sekuntia, kun Kasper Kulmala iski pallon poikkisyötöstä maaliin ja lisäpisteen TPS:lle.

EräViikingit johti pelin puolivälissä jo 3-1, mutta jo FBC Turun avausmaalin laukonut Nikolas Laaksonen toi joukkueensa rinnalle illan toisella ja kolmannella osumallaan. Vielä Lassi Koiviston EräViikingeille kolmannessa kaukaa linkoama 4–3-johtokaan ei riittänyt voittoon, sillä Marius Suominen nosti vieraat vielä kerran tasoihin yhdeksän minuuttia ennen täyttä aikaa. Sitten eroa kuitenkin syntyi, kun ensin osui isännille Juuso Möttönen oikeasta laidasta ottelun toisensa ja kohta vielä Ville Heiska vieraiden harhasyötöstä tilanteeksi 6-4. Päätöslukemat laukoi ylivoimahyökkäyksen kruunuksi Ilmari Aarela.

EräViikingit ja TPS ovat päivän voittojensa jälkeen sijoilla seitsemän ja kahdeksan. Hawks on yhdeksäntenä ja FBC Turku toiseksi viimeisenä sijalla 11.

Sarja jatkuu lauantaina 27.12. otteluilla Hawks–Oilers, Nurmon Jymy–OLS, Nokian KrP–LASB ja Classic-SPV.