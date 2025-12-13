Entinen ministeri ja kansanedustaja Taisto Tähkämaa on kuollut
Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, entinen ministeri maanviljelysneuvos Taisto Tähkämaa on kuollut 101-vuotiaana. Suru-uutisen vahvistanut tytär Sanna Tähkämaa kertoi isänsä nukkuneen ikiuneen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kaarinan hoitokodissa.
Taisto Tähkämaa oli kuollessaan vanhin elossa oleva suomalainen, joka on toiminut kansanedustajana ja valtioneuvoston jäsenenä.
Tähkämaa toimi kansanedustajana 1970–1991, puolustusministerinä 1977–1979 sekä maa- ja metsätalousministerinä 1979–1983. Keskustan varapuheenjohtajana hän toimi 1980-1984.
Tähkämaa osallistu jatkosotaan Maaselän kannaksella ja Tali-Ihantalassa. Hän sai koulutuksen panssaritykinampujaksi ja yleni sodan aikana korpraaliksi.
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho muistelee Tähkämaata lämmöllä.
- Hän oli viime vuosisadalla Suomen keskeisiä vaikuttajia turvallisuuden vahvistajana ja yhteiskunnan rakentajana.
Keskusta hiljentyy Taisto Tähkämaan muistolle ja ottaa osaa omaisten suruun.
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskusta julkaisi soten korjaussarjan – Kaikkonen: Hallituksen toimettomuus on sietämätöntä13.12.2025 13:59:16 EET | Tiedote
Keskusta julkaisi tänään sosiaali- ja terveydenhuollon korjaussarjan.
Antti Kaikkonen: Etätyön vastustaminen kumpuaa menneisyydestä9.12.2025 10:01:56 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ihmettelee Suomessa nousevaa etätyövastaisuutta.
Musta päivä Suomelle – Keskustan Kaikkonen: “Hukka perii - johtopäätösten aika”25.11.2025 16:39:22 EET | Tiedote
Tiistaista muodostui synkkä päivä Suomen taloudelle. Uusimmat tiedot kertovat työttömyyden pahentumisesta jo ennestään vaikeassa taloustilanteessa. Työttömyys on nyt korkeimmillaan 15 vuoteen, ja samaan aikaan Euroopan unioni on ilmoittanut Suomen joutuvan liiallisen alijäämän menettelyyn. Velka ei ole hallinnassa, ja Suomen luottoluokitusta laskettiin jo kesällä.
Keskustan puoluevaltuusto: Lapsiperheköyhyyden torjunta on investointi Suomen tulevaisuuteen24.11.2025 11:10:41 EET | Tiedote
Lapsiperheköyhyyden torjuminen ja syntyvyyden tukeminen ovat paitsi inhimillisiä velvollisuuksia, myös kriittisiä investointeja Suomen talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen.
Keskustan puoluevaltuusto: Hallitus on jättänyt sosiaali- ja terveyspalvelut heitteille – näin ei voi jatkua24.11.2025 11:08:00 EET | Tiedote
Keskusta esittää, että hallitus kokoaa parlamentaarisen työryhmän etsimään ratkaisuja hyvinvointialueiden tilanteen korjaamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme