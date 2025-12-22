Kempower aloittaa yhteistyön Australian ja Uuden-Seelannin johtavan liikennepolttoainetoimittajan Ampolin kanssa suurteholatausverkoston laajentamiseksi
Kempower on allekirjoittanut uuden sopimuksen Australian ja Uuden-Seelannin johtavan liikennepolttoaineiden toimittajan Ampolin kanssa DC-pikalatausratkaisujen toimituksista Ampolin sähköautojen latausverkostolle. Yhteistyö vahvistaa luotettavan suurteholatauksen saatavuutta Ampolin asiakkaille.
(Melbourne, Australia, 22.12.2025 klo 10.00) – Kempower on allekirjoittanut uuden sopimuksen Australian ja Uuden-Seelannin johtavan liikennepolttoaineiden toimittajan Ampolin kanssa DC-pikalatausratkaisujen toimituksista Ampolin sähköautojen latausverkostolle. Yhteistyö vahvistaa luotettavan suurteholatauksen saatavuutta Ampolin asiakkaille.
Ensimmäinen Kempowerin latureilla toimiva julkinen AmpCharge- latausasema avattiin Sydneyssä Stockland Merrylandsissä, jossa sähköautoilijoiden käytössä on kuusi 200 kW:n latauspistettä. Asema toimii avauksena laajemmalle latauspisteiden käyttöönotolle tärkeimmillä huoltoasemilla ja vähittäismyyntipisteissä.
Ampol jatkaa sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamista laajentamalla sen vuonna 2022 lanseeraamaa AmpCharge-verkostoa.
Ampol on kasvattanut julkista ja yksityistä (mukaan lukien työpaikat ja ajoneuvokalustot) latausta tarjoavaa verkostoaan tukeakseen asiakkaitaan siirtymässä sähköiseen liikkumiseen. AmpCharge-verkoston laajentuessa teknologia ja luotettavuus ovat edelleen merkittäviä sähköautoilun yleistymiseen vaikuttavia tekijöitä.
”AmpCharge-latausverkostomme laajennus on osa tavoitettamme tarjota asiakkaillemme parempaa matkantekoa nyt ja tulevaisuudessa. Liittämällä Kempowerin kyvykkyyden verkostoomme tuemme asiakkaidemme tarpeita sähköisessä liikkumisessa energiasiirtymän aikana. Julkisen latausverkostomme laajentaminen yhdistettynä yksityisiin latausratkaisuihimme varmistaa sen, että asiakkaat voivat ladata luottavaisin mielin missä tahansa haluavat”, sanoo Ampolin Patrick Luxton, General Manager Energy Value Chain.
Kempowerin hajautettu latausjärjestelmä ja dynaaminen tehonhallinta mahdollistavat sähköautonkuljettajille latureiden korkean käytettävyyden sekä latausverkostojen maksimaalisen käyttöasteen.
"Olemme innoissamme yhteistyön käynnistymisestä Ampolin kanssa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kempowerin latausratkaisut sopivat täydellisesti niin moottoriteiden huoltoasemille kuin vähittäismyyntipisteisiin. On hienoa olla mukana tuottamassa AmpCharge-verkoston asiakkaille sujuvaa sähköauton latauskokemusta", sanoo Kempowerin myyntipäällikkö Steve McLennan.
Kuvia voi ladata täältä
Mediatiedustelut
Paula Savonen, Viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
+358 29 002 1900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
