Visiot vihreämmästä Turusta esillä pääkirjastossa – opiskelijoilta ratkaisuja monilajiseen hyvinvointiin
Lisää kaupunkivihreää – lisää monilajista hyvinvointia -näyttely tuo Turun pääkirjastoon 7.1.–1.2.2026 Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijoiden näkemykset siitä, miten kaupunki voisikin olla vehreämpi ja elinkelpoisempi paitsi ihmisille myös muille lajeille.
Miten kaupunkivihreän lisäämisellä ja vaalimisella voidaan tukea monilajista hyvinvointia eli tuottaa hyötyjä sekä ihmisille että muille lajeille? Miten tiiviiseen kaupunkiin mahtuisi lisää vihreää ja kaikille lajeille elinkelpoisempaa ympäristöä?
Tähän saadaan vastauksia näyttelyssämme, jossa esitellään maisema-arkkitehtiopiskelijoiden visioita vihreämmästä Turusta. Visiot on laadittu syksyllä 2025 toteutetulla maisemanhoidon kurssilla, johon on osallistunut 22 maisterivaiheen opiskelijaa
Suunnittelukohteiksi on valittu Turun keskusta ja Itäharju-Kupittaa, joissa on tällä hetkellä niukasti kaupunkivihreää. Opiskelijoiden työt herättävät keskustelua siitä, miten alueita voidaan kehittää luontoviisaampaan suuntaan.
Opiskelijatöiden aiheina ovat esimerkiksi Turun keskustan kadonneet ja uudelleen perustettavat puutarhaistutukset, leveiltä kaduilta vallattu vihreys, koulunpihojen viherryttäminen ja turkulaiset mikrometsät. Itäharju-Kupittaan työt haastavat nykyisen tiiviin kaavaratkaisun ja esittävät varjosuunnitelmia vihreämmäksi ja monilajisemmaksi kaupunginosaksi, jonka identiteetti tukeutuu paikan henkeen.
”Työt osoittavat, että kaupunkivihreällä voidaan tukea sekä ihmisten että muunlajisten yhteishyvinvointia. Kaupunkisuunnittelussa tarvitaankin rohkeita ratkaisuja ja vihreyden priorisointia. Näin kaupunkimme säilyvät elinkelpoisempina”, sanoo professori Ranja Hautamäki Aalto-yliopistosta.
Kurssi toteutettiin syksyllä 2025 Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa. Opiskelijat saivat itse valita aiheensa ja ratkaisunsa, ja heitä kannustettiin tarttumaan rohkeasti kiperiinkin suunnittelukysymyksiin ja katsomaan kauaksi tulevaisuuteen. Kurssi liittyy Turun kaupunkitutkimusohjelman JustTrees-hankkeeseen, jossa tutkitaan monilajista hyvinvointia.
Näyttely on esillä Turun pääkirjastossa (Linnankatu 2) 7.1.–1.2.2026 ma-pe klo 9–20 ja la-su klo 11–17.
Yhteyshenkilöt
Ranja Hautamäki
Professori, Aalto-yliopisto
ranja.hautamaki@aalto.fi
p. 050 523 2207
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu noin 13 000 opiskelijaa ja yli 4 500 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
