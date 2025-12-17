Neuvottelutulos yksityiselle varhaiskasvatusalalle

Sosiaalialan ammattilaiset: Kuntouttavan työtoiminnan tilalle tarvitaan heti uusi palvelu – muuten pitkäaikaistyöttömät jäävät tyhjän päälle 17.12.2025 07:45:00 EET | Tiedote

Pitkäaikaistyöttömille suunnattua kuntouttavaa työtoimintaa ei saa lakkauttaa ennen kuin sen tilalle on rakennettu toimiva korvaava palvelu. Ilman sitä pitkäaikaistyöttömät jäävät tyhjän päälle ilman apua, ja heidän asemansa heikkenee voimakkaasti.