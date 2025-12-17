Neuvottelutulos yksityiselle varhaiskasvatusalalle
Yksityisen varhaiskasvatusalan työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian hallitus käsittelee esitystä tiistaina 30.12. klo 16.15.
Sopimuksen sisältö tulee julkiseksi, jos neuvotteluosapuolten hallinnot hyväksyvät sopimuksen. Talentia tiedottaa sen jälkeen sopimuksen sisällöstä.
– Neuvotteluissa on tehty pitkään ja lujasti töitä uuden yksityisen varhaiskasvatusalan työehtosopimuksen eteen. Hienoa, että neuvottelupöydässä on löydetty lopulta yhteisiä ratkaisuja. Suuret kiitokset neuvottelutyöstä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Yksityisen varhaiskasvatusalan neuvotteluja on käyty syksystä 2024 alkaen.
Faktat
- Talentia neuvottelee yksityisen varhaiskasvatusalan sopimuksesta muiden palkansaajajärjestöjen ja työnantajaosapuolen kanssa. Työnantajia edustaa Sivistysala ry.
- Yksityinen varhaiskasvatusala työllistää noin 10 000 palkansaajaa. Suomessa asuvista lapsista noin 20 prosenttia on yksityisissä päiväkodeissa, eli vuosittain reilut 40 000 lasta saa varhaiskasvatusta yksityisesti järjestetyissä varhaiskasvatuspalveluissa.
- Talentiaa neuvotteluissa edustaa Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen.
Jenni Karsio
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tiina Kinnunen
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
