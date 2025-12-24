18 000 vähävaraista lapsiperhettä sai Hyvä Joulumieli -ruokalahjakortin

Hyvä Joulumieli -keräyksen varoin hankitut 70 euron ruokalahjakortit on jaettu ympäri Suomen helpottamaan vähävaraisten lapsiperheiden joulua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin järjestämän keräyksen avulla autettiin tänä vuonna kaikkiaan 18 000 vähävaraista perhettä eri puolilla Suomea.



Köyhyys näkyy vähävaraisten lapsiperheiden arjessa henkisenä ahdinkona ja puutteena perusasioista. Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton syksyllä tehdyn Lapsiperheköyhyys-kyselyn mukaan järjestöjen vapaaehtoiset ja työntekijät saavat perheiltä kiihtyvään tahtiin pyyntöjä saada ruokaa ja vaatteita lapsille.

Lapsiperheköyhyys on ollut Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma jo pitkään, ja parhaillaan se on syvenemässä. Monen lapsiperheen taloustilanne on heikentynyt huomattavasti parin viime vuoden aikana. Eriarvoisuuden vaikutukset korostuvat etenkin joulun alla, sillä tiukassa taloudellisessa tilanteessa yhä useammalla perheellä on vaikeuksia järjestää juhlaruokia joulupöytään ja lahjoja lapsille.

Jouluksi saatu ruokalahjakortti ei korjaa perheen tilannetta, mutta se tuo lohtua vaikeaan tilanteeseen ja toivoa siitä, että apua on saatavilla.

”Lahjakortin avulla pystymme hankkimaan ruokaa sekä arkeen että joulupöytään. Lapseni tulee olemaan erittäin iloinen, ja tämä apu tulee tuomaan meille jouluksi lämpöä, turvaa ja iloa. Teidän työnne antaa toivoa monille perheille. Teidän apunne on meille korvaamattoman arvokasta, ja se antaa uskoa siihen, että meitä ei ole unohdettu", kertoo eräs lahjakortin saaja.

Ruokalahjakortti on merkki välittämisestä

Hyvä Joulumieli -keräys järjestettiin nyt 29. kerran. Vuosien aikana keräyksen avulla on jaettu kaikkiaan yli 450 000 ruokalahjakorttia kotimaan vähävaraisille lapsiperheille. MLL:n paikallisyhdistykset ja Punaisen Ristin paikallisosastot jakavat lahjakortit apua tarvitseville yhteistyössä esimerkiksi neuvoloiden, sosiaalityön ja diakoniatyön ammattilaisten kanssa.

“Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille. Lahjakortti on tärkeä ja konkreettinen apu vähävaraisille perheille ja sen merkitys on arvoaan suurempi. Lahjakortin avulla perhe voi saada hetken helpotuksen ja iloa joulun aikaan sekä viestin siitä, että joku välittää ja haluaa auttaa”, toteaa MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa.

Hyvä Joulumieli -keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Keräyksen yhteistyökumppaneina toimivat K-ruokakaupat ja Lidl Suomi.

Lisätietoja:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen, puh. 050 598 0601

Suomen Punainen Risti, varainhankinnan johtaja Sirpa Solehmainen, p. 050 567 6629