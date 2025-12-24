18 000 vähävaraista lapsiperhettä sai Hyvä Joulumieli -ruokalahjakortin
Hyvä Joulumieli -keräyksen varoin hankitut ruokalahjakortit on toimitettu perille vähävaraisille lapsiperheille ympäri Suomen. Apua tarvitaan, sillä vähävaraisten perheiden määrä on kasvanut. Perheissä on pulaa ruuasta ja perustarvikkeista.
Hyvä Joulumieli -keräyksen varoin hankitut 70 euron ruokalahjakortit on jaettu ympäri Suomen helpottamaan vähävaraisten lapsiperheiden joulua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin järjestämän keräyksen avulla autettiin tänä vuonna kaikkiaan 18 000 vähävaraista perhettä eri puolilla Suomea.
Köyhyys näkyy vähävaraisten lapsiperheiden arjessa henkisenä ahdinkona ja puutteena perusasioista. Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton syksyllä tehdyn Lapsiperheköyhyys-kyselyn mukaan järjestöjen vapaaehtoiset ja työntekijät saavat perheiltä kiihtyvään tahtiin pyyntöjä saada ruokaa ja vaatteita lapsille.
Lapsiperheköyhyys on ollut Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma jo pitkään, ja parhaillaan se on syvenemässä. Monen lapsiperheen taloustilanne on heikentynyt huomattavasti parin viime vuoden aikana. Eriarvoisuuden vaikutukset korostuvat etenkin joulun alla, sillä tiukassa taloudellisessa tilanteessa yhä useammalla perheellä on vaikeuksia järjestää juhlaruokia joulupöytään ja lahjoja lapsille.
Jouluksi saatu ruokalahjakortti ei korjaa perheen tilannetta, mutta se tuo lohtua vaikeaan tilanteeseen ja toivoa siitä, että apua on saatavilla.
”Lahjakortin avulla pystymme hankkimaan ruokaa sekä arkeen että joulupöytään. Lapseni tulee olemaan erittäin iloinen, ja tämä apu tulee tuomaan meille jouluksi lämpöä, turvaa ja iloa. Teidän työnne antaa toivoa monille perheille. Teidän apunne on meille korvaamattoman arvokasta, ja se antaa uskoa siihen, että meitä ei ole unohdettu", kertoo eräs lahjakortin saaja.
Ruokalahjakortti on merkki välittämisestä
Hyvä Joulumieli -keräys järjestettiin nyt 29. kerran. Vuosien aikana keräyksen avulla on jaettu kaikkiaan yli 450 000 ruokalahjakorttia kotimaan vähävaraisille lapsiperheille. MLL:n paikallisyhdistykset ja Punaisen Ristin paikallisosastot jakavat lahjakortit apua tarvitseville yhteistyössä esimerkiksi neuvoloiden, sosiaalityön ja diakoniatyön ammattilaisten kanssa.
“Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille. Lahjakortti on tärkeä ja konkreettinen apu vähävaraisille perheille ja sen merkitys on arvoaan suurempi. Lahjakortin avulla perhe voi saada hetken helpotuksen ja iloa joulun aikaan sekä viestin siitä, että joku välittää ja haluaa auttaa”, toteaa MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa.
Hyvä Joulumieli -keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Keräyksen yhteistyökumppaneina toimivat K-ruokakaupat ja Lidl Suomi.
Lisätietoja:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen, puh. 050 598 0601
Suomen Punainen Risti, varainhankinnan johtaja Sirpa Solehmainen, p. 050 567 6629
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena PoutanenViestintä- ja varainhankintajohtajaPuh:050 5980 601leena.poutanen@mll.fi
Kuvat
Linkit
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista toimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 68 000 jäsentä, 528 paikallisyhdistystä, 9 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. /www.mll.fi - http://www.mll.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mannerheimin Lastensuojeluliitto
18 000 mindre bemedlade barnfamiljer fick ett Jul i Sinnet-matpresentkort24.12.2025 07:00:00 EET | Pressmeddelande
Matpresentkorten som skaffats med medel från Jul i Sinnet-insamlingen har levererats till mindre bemedlade barnfamiljer runt om i Finland. Hjälpen behövs, eftersom antalet mindre bemedlade familjer har ökat. I familjerna råder brist på mat och basförnödenheter.
Aina joulu ei ole huoleton - MLL:n Lasten ja nuorten 116 111 päivystää myös jouluna17.12.2025 09:07:52 EET | Tiedote
Lasten ja nuorten murheet eivät pidä lomaa. MLL:n Lasten ja nuorten puhelin 116 111 sekä chat ovat avoinna vuoden jokaisena päivänä – myös jouluna. Joulun aikaan puhelin palvelee päivittäin klo 17–24 ja chat klo 17–20.
MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen maratonpäivystys muistuttaa lapsen oikeudesta tulla kuulluksi19.11.2025 06:35:00 EET | Tiedote
Lapsen oikeuksien päivänä torstaina 20. marraskuuta MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen numerossa 116 111 päivystetään 12 tuntia. Lasten ja nuorten puhelin ja chat ovat avoinna kello 12–20, ja Nuorten tukilinja jatkaa numerossa 116 111 päivystystä klo 24 saakka.
Survey on poverty among families with children: low income reflected in lack of food and clothing – Good Holiday Spirit campaign helps families during the holidays11.11.2025 04:00:00 EET | Tiedote
A survey conducted by the Mannerheim League for Child Welfare (MLL) and the Finnish Red Cross reveals that poverty manifests itself in the everyday lives of low-income families with children as mental distress and a lack of basic necessities. The Good Holiday Spirit campaign, which starts on Thursday, will help distribute food gift vouchers to a total of 18,000 low-income families with children in Finland.
Enkät om fattigdom i barnfamiljer: fattigdomen syns som brist på mat och kläder – insamlingen Jul i Sinnet hjälper familjer i jul11.11.2025 04:00:00 EET | Pressmeddelande
En enkät som Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors har gjort visar att fattigdomen kommer fram i mindre bemedlade barnfamiljers vardag som psykiskt trångmål och brist på basförnödenheter. Genom insamlingen Jul i Sinnet som startar på torsdag delas matpresentkort ut åt sammanlagt 18 000 mindre bemedlade barnfamiljer i vårt land.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme