Korkeakouluopiskelijat maksavat jatkossa opiskelija-ateriasta enemmän

30.12.2025 09:47:05 EET | Kela/FPA | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi)

Ateriatukea korotetaan vuodenvaihteessa, mutta samalla myös opiskelija-aterian hinta nousee. Kela kannustaa opiskelijoita hyödyntämään tuettua lounasta, joka tukee jaksamista ja yhteisöllisyyttä.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen määrä nousee ensi vuoden alussa. Ateriatuki on 1.1.2026 alkaen 2,80 euroa. Aiemmin ateriatuen määrä oli 2,55 euroa. Samalla kuitenkin opiskelija-aterioiden enimmäishintoja korotetaan. Muutosten jälkeen opiskelija maksaa tuetusta ateriasta 3,10 euroa eli 15 senttiä aiempaa enemmän. Ateriatuen määrää ja enimmäishintoja korotetaan kustannusten nousun vuoksi.

– Vaikka opiskelijalle jää enemmän maksettavaa, on opiskelija-ateria edelleen edullinen, summaa Kelan opintotukiryhmän suunnittelija Sari Miettunen.

Opiskelija maksaa erikoisannoksesta jatkossa 4,50–5,90 euroa, mikä on 25–30 senttiä aiempaa enemmän. Erikoisannokset valmistetaan kalliimmista raaka-aineista kuin tavalliset ateriat.

Ateriatuettuja opiskelija-aterioita tarjoavia ravintoloita on Suomessa tällä hetkellä yhteensä 275. Tuettuja aterioita myytiin vuonna 2024 yhteensä 12,3 miljoonaa kappaletta.

Kelan verkkosivuilla kattava lista opiskelijaravintoloista

Opiskelija löytää kätevimmin oman paikkakuntansa opiskelijaravintolat Kelan verkkosivujen opiskelijaravintolahaun avulla. Opiskelijat voivat ateriatuen turvin jatkossakin syödä monipuolista, ravitsemussuositusten mukaista ruokaa opiskeluaikana.

– Opiskelijaravintolassa tarjotaan ruokaa, joka tukee jaksamista ja opiskeluvireyttä. Lisäksi yhteinen ruokailuhetki tuo rytmiä päivään, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden kohdata opiskelukavereita rennossa ympäristössä, muistuttaa Miettunen.

Lisätietoja asiakkaille

Ateriatuki

Avainsanat

kelakorkeakouluopiskelijaateriatuki

Muut kielet

