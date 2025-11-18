Apollo aloittaa yhteistyön Solmar Villasin kanssa

Apollomatkat laajentaa lomatarjontaansa ja aloittaa yhteistyön Solmar Villasin kanssa. Yhteistyö tuo Apollomatkojen asiakkaiden ulottuville lähes 1300 tarkoin valittua villaa yli 20 suosikkikohteessa – villoja löytyy niin Kreikan, Espanjan ja Portugalin lomakohteista kuin Italiasta, Kroatiasta ja Kyprokseltakin.

– Moni haaveilee lomasta, jolla on tilaa ja omaa rauhaa. Loma villassa tarjoaa juuri tätä vapautta. Viime vuosina kiinnostus jo valikoimassamme olevia villoja kohtaan on kasvanut selvästi, joten odotamme innolla yhteistyötä Solmarin kanssa – se nostaa tarjontamme aivan uudelle tasolle, kertoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.

Palkittua laatua – tarkoin valittuja villoja

Solmar Villas on kansainvälisesti tunnettu ja palkittu yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus alalta. Yritys on yksi Euroopan johtavista toimijoista ja se tunnetaan korkeasta asiakastyytyväisyydestä, laadukkaista kohteista sekä erinomaisesta palvelusta.

Kaikki Apollomatkojen valikoiman villat on valittu huolella ja ne täyttävät korkeat laatuvaatimukset – olipa haaveissa sitten tunnelmallinen kahden hengen villa tai tilava luksusvilla ystäväporukalle tai koko suvulle. Kaikissa villoissa on oma uima-allas, monipuolinen varustelu sekä hyvä sijainti.

– Yhteistyössämme ei ole kyse vain villojen määrästä. Haluamme tarjota lomia, joille lähtisimme itsekin. Solmar Villas jakaa näkemyksemme laadusta, turvallisuudesta ja niistä pienistä yksityiskohdista, jotka tekevät lomasta oikeasti erityisen – siksi tämä yhteistyö sopii meille niin hyvin, Kontulainen sanoo.

Oman villan vapaus – varaukset helposti Apollomatkoilta

Loma villassa tarjoaa rauhaa ja joustavuutta, mutta valitettavasti kuulemme vuosittain tapauksista, joissa matkailijat ovat kohdanneet epäluotettavia toimijoita – joko villaa ei ole ollut olemassa lainkaan tai se on ollut aivan muuta kuin mitä on luvattu.

Kun villan varaa Apollomatkojen kautta, saa sekä oman villan tuoman vapauden että matkanjärjestäjän tuoman turvan. Kaikki villat on tarkistettu ja matka kuuluu pakettilain piiriin. Se tarkoittaa selkeitä oikeuksia, vastuullista matkanjärjestäjää ja ammattimaista tukea, jos jotain yllättävää tapahtuu.

– Meille on tärkeää, että asiakkaat voivat odottaa lomaansa ilman huolia käytännön asioista. Kun varaat villan kauttamme, hintaan sisältyy sekä lennnot että majoitus – ja halutessasi voit lisätä myös kuljetuksen lentokentältä. Lisäksi asiakaspalvelumme on tukenasi ennen matkaa, sen aikana ja sen jälkeen, Kontulainen sanoo.