Päihde- ja riippuvuusongelmissa hoitoon hakeutumiseen tulee muutoksia helmikuussa
Helmikuun 2026 alussa Tampereen Hatanpäällä sijaitsevaan päihde- ja riippuvuussairauksien Happi-yksikköön avautuu walk in -palvelu, jonne huumeita käyttävä voi tulla ilman ajanvarausta hoidon tarpeen arviointiin. Yksikkö palvelee kaikkia pirkanmaalaisia. Hoidon tarpeen arviointeja tehdään entiseen tapaan myös kaikilla Pirkanmaan sosiaali- ja terveysasemilla sekä nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimissä.
Sen sijaan Tampereella kolmessa ostopalveluyksikössä: Breikissä, Suunnassa ja K-klinikalla hoidon tarpeen arviointi päättyy 31.1.2026. Näissä yksiköissä hoidossa olevien potilaiden hoito jatkuu normaalisti. Lisäksi Breikkiin, Suuntaan ja K-klinikalle voidaan ohjata potilaita hoitoon Happi-yksikössä tai sote-asemalla tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen.
Jatkossa myös opioidikorvaushoidon arvio ja aloitusjakso toteutetaan Hatanpään Happi-yksikössä, josta aloitusjakson jälkeen potilas ohjataan parhaiten soveltuvaan hoitoyksikköön.
Palveluiden keskittämisellä pyritään yhtenäistämään huumeita käyttävien hoitopolkua, sujuvoittamaan palveluun pääsyä sekä varmistamaan yhdenmukainen ja moniammatillinen arviointi.
Näin hakeudut hoitoon 2.2.2026 alkaen:
Päihde- ja riippuvuussairauksien yksikkö Happi
- Tule ilman ajanvarausta walk in -vastaanotolle ma–pe klo 12–14 (2.2.2026 alkaen): Hatanpäänkatu 22, O-rakennus yläpiha, Tampere
18–22-vuotiaiden nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimi
- Tule ilman ajanvarausta walk in -vastaanotolle ma klo 9–11 ja to klo 13–15: Hammareninkatu 5 B, 4. kerros, Tampere
- Soita 041 730 9245, ma–pe klo 12–13
- Tai täytä yhteydenottolomake verkossa: pirha.fi/nuortenaikuistenmiepa
Kaikki sosiaali- ja terveysasemat
- Ota yhteyttä digiklinikan kautta tai soita sote-asemasi lääkärin ja hoitajan vastaanoton numeroon: Sote-asemien mielenterveys- ja päihdepalvelut
Yhteyshenkilöt
Sipilä HenriPalvelupäällikköPuh:040 800 4140henri.sipila@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Työllistymistä tukevien palvelujen toimipaikkoihin tulee muutoksia vuodenvaihteessa22.12.2025 10:11:29 EET | Tiedote
Työllistymistä tukevat palvelut tarjoavat kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta työikäisten sosiaalipalvelujen asiakkaille. Palvelupaikkoihin tulee muutoksia Pirkanmaalla.
Konsernijohtajan haussa kuusi henkilöä kutsuttu haastatteluun19.12.2025 14:28:25 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan haku etenee haastatteluvaiheeseen.
Sairaanhoitajien iltavastaanotot päättyvät Tipotien sote-asemalla18.12.2025 15:24:24 EET | Tiedote
Tampereella Tipotien sote-aseman sairaanhoitajien iltavastaanotot loppuvat 31.12.2025. Aiemmin sairaanhoitajille on voinut varata kiireettömiä aikoja myös illalle kolmena päivänä viikossa.
Korjaus tiedotteeseen: Asiakasmaksut muuttuvat vuodenvaihteessa - perumatta jääneen ajan maksu nousee18.12.2025 13:48:17 EET | Tiedote
Aiemmin lähetyssä tiedotteessa on perumatta jääneellä maksulla virheellinen summa. Oikea summa on 73,70 euroa. Tässä tiedotteessa summa on korjattu oikeaksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuja korotetaan vuodelle 2026. Maksut nousevat keskimäärin 6,9 prosenttia. Peruuttamatta jääneestä käynnistä peritään vuodenvaihteesta alkaen 73,70 euroa.
Sarviksen pysäköintiin muutoksia rakennustöiden ajaksi18.12.2025 11:18:48 EET | Tiedote
Tampereella Sarviksen toimipisteessä osoitteessa Hatanpäänkatu 3 pysäköintipaikat vähenevät uuden pysäköinti- ja toimistorakennuksen rakennustöiden ajaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme