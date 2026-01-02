Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki - Avajaisfestarit tarjoilee kurkkauksen koko vuoden ohjelmistoon

”Avajaisfestareilla on luvassa valtavasti ohjelmaa, lähes 200 tapahtuman kattaus levittäytyy yli 20 tapahtumapaikkaan ympäri keskustaa. Vierailla kannattaa jokaisena päivänä", toteaa Oulu2026 ohjelmajohtaja Samu Forsblom.

Festareilla voi liikkua esityksestä toiseen, poiketa mukaan vain hetkeksi tai viipyillä yhdessä paikassa kaikessa rauhassa pitempään.

Avajaisfestareiden ohjelmaan voi tutustua verkkosivulla Oulu2026.eu/avajaisfestarit. Alla poimintoja päiväkohtaisesta ohjelmasta.

Perjantaina yhteinen avaushetki - ja tanssit!

“Paikoillanne, valmiit, Oulu” – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi avataan virallisesti perjantai-iltapäivänä 16. tammikuuta Oulun Kauppatorilla. Avaushetki striimataan myös Rotuaarin lavan ja Kauppakeskus Valkean Kesäkadun näytöille. Kauppatori on täynnä musiikkia ja tapahtumia koko illan. Mukana muun muassa Saara Aalto, maagista jäämusiikkia tarjoava norjalainen Terje Isungset, Avalanche sekä Frozen People -festivaalin DJ:t. Ensi-iltansa saa arktisesta ilmastosurusta ja lumikadosta kertova tanssielokuva Avalanche.

Kauppakeskus Valkean tapahtumat alkavat klo 16 Osaon Glitter Cardenilla, jossa kuka vain voi käydä hakemassa itselleen festarilookin. Festarilookeja tehdään koko viikonlopun ajan. Perjantaina Valkeassa jahdataan taidetta, lavalla nähdään mm. balettia, oululainen räpmuusikko Stepa, Ihme sekä Flow-Sirkus. Kauppurienaukion valtaa OSAO Amisparkki – eli tiedossa on amisautoja ja tuning-kulttuuria. Amisparkki on myös lauantaina ja sunnuntaina.

Kauppakeskus Pekurin tapahtumat käynnistyvät perjantaina klo 10, kun Oulu2026 X Fotografiska Tallinn näyttely PLAY ja Oulu2026-info avataan. Mediataidenäyttely ja info ovat avoinna festareiden jokaisen päivän. Klo 16 alkaen Oulu2026-alueen kunnat viihdyttävät omilla kulttuurivuoden ohjelmistoillaan.

Kaupungintalon ovet avautuvat yleisölle klo 11 ja festarivieraat pääsevät tutustumaan Rauhankoneen kerroksia -installaatioon ja Korvamato – Mediataidetta Kiasmasta -näyttelyyn. Näyttelyt ovat avoinna koko viikonlopun ajan. Vierailuaika tulee varata etukäteen.

Rotuaarin lavalle nousevat perjantaina muun muassa Junna, Sana, Anne-Mari Kivimäki & hakosalo_tuohino ja Suomen elämyksellisin viihdekuoro Iso Ilo.

Oulun taidemuseossa avautuu saamelaistaiteen ja duodjin suurnäyttely Eanangiella – Maan kieli. Ensi-illan saa Ovllá-ooppera, joka nostaa Oulun teatterin suurelle näyttämölle Pohjoismaiden ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten näkökulman.

Keskustakirjasto Saaressa juhlitaan kirjaston ja Lastenkulttuurikeskus Kotilon avajaisia koko viikonlopun ajan. Kotilon avajaisohjelma alkaa perjantaina klo 13. Monipuolisen päivän huipentaa Taidedisko. Tuomiokirkossa Katedraali soi klo 17.30 alkaen.

Perjantain iltamenoja tarjoillaan useammassa yökerhossa, kun muita Euroopan kulttuuripääkaupunkeja – menneitä ja tulevia, kotimaasta ja kauempaa – esittäytyy. Tapahtumaa on useassa eri paikassa, mm. Kaarlenholvi & Jumpru Pubissa Kiruna2026-ohjelmaa, ravintola Teerenpelissä Brunon synttärit, 45 Specialissa With Love, Turku ja Bar Ihkussa stand-up komiikkaa.

Lauantaina pelataan jääkiekkoa ja nautitaan taiteesta monin tavoin

Oulun kauppatorilla ollaan Kärppä-huumassa lauantaina klo 14 alkaen, kun Kärppälegendat pelaa pipolätkää. Matsin jälkeen torilla jammaillaan Skidit-diskon, Froze People Dj ja Terge Isungsetin tahtiin. Kauppahallissa voi maistella Arctic Food Lab -herkkuja.

Kauppakeskus Valkeassa on tapahtumaa koko päivän. Lavalla nähdään mm. Tirlittan-musiikkinäytelmä ja JoJon tanssiperformanssi, Kansantanssiyhteye Pähiät ja Ylva Harju.

Kulttuuritalo Valve tarjoaa paljon koettavaa koko viikonlopun ajan. Pohjoinen valokuvakeskus tarjoaa Ville Rinne: Nature of Sciense -näyttelyn. Sarjakuvagalleriassa on esillä Harri Filppa: 20 sarjakuvantekijää ja 26 sarjakuvateosta.

Rotuaarin aukiolla on ohjelmaa puolesta päivästä iltaan saakka. Lavalle nousevat muun muassa Peltokurki, Kajaanin kaupunginteatteri, Yungmiqu. Oulun kirjallisuuden talolla vietetään kirjallisuuden villiä iltapäivää. Oulu10:ssä esiintyy päivällä useita eri kokoonpanoja, kuten Äijäbaletti, Nätti-Jussi ja Oulun Fröökynät. Klo 17 alkaa senioridisco.

Kauppakortteli Pekurissa yleisöä viihdyttää usea esiintyjä eri puolilta Oulu2026-aluetta. Tapahtumat alkavat jo klo 11, joten kokemista riittää!

Kaarlenholvi & Jumpru Pub, Teerenpeli, Bar Ihku ja 45 Special ovat lauantainakin normaalista poikkeavissa ohjelmistoissa, kun useampi Euroopan kaupunki tuo yökerhoihin ja baareihin ohjelmiaan. Oluthuone Leskisessä lauletaan Euroviisuja baarikansan voimin ja Hemingway’s Rotuaarilla jammaillaan Haapavesi Folkin tahdissa.

Sunnuntaina ohjelmaa tankotanssista urkukonserttiin

Sunnuntaina voi kurkistaa Oulun teatterin saamelaisaiheiseen näyttelyyn klo 12 alkaen. Oulun kauppatorilla esittäytyy Talviuinnin MM-kisat. Kauppakeskus Pekurissa esiintyy muun muassa trubaduuri Eeli Hyvönen ja Viihdekuoro Kevein Sävelin. Kauppakeskus Valkeassa nähdään useita ohjelmanumeroita, kuten Mandi Koskelan tankoesityksiä, Flow-sirkus ja Erityisen kiva rokkibändi. Oulun tuomiokirkon sunnuntain ohjelmistossa on avajaismessut, laulumusiikin konsertti ja urkukonsertti.

Kulttuuritalo Valveella on ohjelmaa aamusta iltaan, muun muassa Valveen Paljetissa klo 14 Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali ja klo 17 SEOUL – U STAGE&FEST.

Galleria MABDissa on festareiden ajan Hanna Holopaisen Suomen Madeira? -näyttely ja Viinibaari Voxin ikkunoissa voi kurkistaa Marianne Kauppilan näyttelyyn. Franzenin puistossa on koettavissa koko viikonlopun ajan Black snow -taideteos.

Avajaisfestareiden tapahtumia ja muuta ohjelmaa tuottaa laaja joukko taiteilijoita, muita osaajia, yrityksiä ja yhteisöjä, joista valtaosa tarjoaa nyt maistiaisia myöhemmin kulttuuripääkaupunkivuonna koettavasta ohjelmastaan. Kokonaisuutta koordinoi Oulun kulttuurisäätiö. Lisäykset ja muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Useat tapahtumaviikolla avautuvat näyttelyt ovat avoinna myös avajaisviikonlopun jälkeen.