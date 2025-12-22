Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksut päivittyvät 1.1.2026 alkaen
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut päivittyvät 1.1.2026.
–Taustalla on valtioneuvoston 13.11.2025 antama asetus, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä tarkistetaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Enimmäismääriä korotetaan 6,93 prosenttia, kertoo asiakasmaksupäällikkö Anna-Kaisa Mäkelä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Esimerkkejä terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksuista 1.1.2026 alkaen:
- Sosiaali- ja terveysaseman lääkäripalvelumaksu 30,20 euroa / käynti
- Sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton käyntimaksu 41,40 euroa / käynti
- Poliklinikkamaksu 71,30 euroa / käynti
- Päiväkirurginen leikkaus 233,80 euroa / käynti
- Maksukaton raja-arvo on 815 euroa
- Peruuttamatta jätetystä palvelusta 18 vuotta täyttäneiltä 73,70 euroa
- Suuhygienistin tutkimuksen ja hoidon maksu 14,80 euroa / käynti
- Hammaslääkärin tutkimuksen ja hoidon maksu 19,10 euroa / käynti
Etävastaanotosta asiakkaalta peritään vastaava maksu kuin lähipalveluna tuotetusta vastaanotosta.
–Vuonna 2026 laskutamme käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta 18 vuotta täyttäneiltä 73,70 euroa. On tärkeää muistaa perua varattu aika, mikäli annettu aika ei sovi sinulle, muistuttaa Mäkelä.
Sosiaalihuollon asiakasmaksujen päivitykset kustannuksia vastaaviksi
Sosiaalihuollon alaisissa palveluissa muutokset perustuvat pääsääntöisesti siihen, että hintoja on tarkasteltu vastaamaan paremmin niistä aiheutuvia kustannuksia.
–Sosiaalipalveluissa muutoksia tulee muun muassa ylläpitomaksuihin sekä omaishoidon virkistysvapaan hintaan. Tukipalveluissa muutoksia tulee kuntouttavan päivätoiminnan ja omaishoidon päivätoiminnan maksuihin, hygieniapalvelun maksuun, omaehtoisen kuntosaliharjoittelun maksuun, kuljetusmaksuihin sekä yhteisöllisen asumisen tarvikepakettiin. Uutena asiakasmaksullisena palveluna otetaan käyttöön avainlaatikko kotihoidon asiakkaille, kertoo Mäkelä.
Aikuisten sosiaalipalveluiden osalta ehdotetaan lyhytaikaisesta ja kiireellisestä tilapäisestä asumisesta perittäväksi vuorokausimaksua. Vammaispalveluissa tulee muutos harkinnanvaraiseen liikkumisen tukeen, mikäli henkilö ei täytä vammaispalvelulain mukaisia liikkumisen tuen myöntämisen kriteerejä sekä otetaan käyttöön peruuttamatta jääneen palvelun maksu lyhytaikaisen huolenpidon palveluissa.
Esimerkkejä sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista 1.1.2026 alkaen:
- Kotiin kuljetettavan aterian hinta 11,00 euroa
- Turvapuhelin ja paikantava GPS-turvaranneke 70,00 euroa
- Avainlaatikon asentaminen kotihoidon asiakkaalle kotihoidon käyntien toteuttamista varten sisältää avainlaatikon ja asennuksen sekä poiston, 30 euroa / kerta
- Kuntouttava päivätoiminta, 18,50 euroa / kerta
- Omaishoidon päivätoiminta, 18,50 euroa / kerta
- Edestakainen kuljetus päivätoimintaan/hygieniapalveluun, 10,50 euroa / kerta
- Etäpäivätoiminta, 8,00 euroa / kerta
- Hygieniapalvelut, 13,50 euroa / kerta
- Omaehtoinen kuntosaliharjoittelu, 40 euroa / lukukausi
- Tilapäinen palveluasuminen, 38,00 euroa / hoitopäivä
- Tilapäinen perhehoito, 38,00 euroa / hoitopäivä
Maksukatto suojana yksittäisen asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen enimmäismäärälle
Asiakkaan maksamille julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä eli maksukatto, jonka seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 815 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Asiakasmaksulain mukaan maksukaton seurantavelvollisuus on asiakkaalla.
Myös pelastustoimen asiakasmaksuihin tulee muutoksia, jotta ne vastaavat paremmin kohonneita kustannuksia sekä keskimääräistä valtakunnallista hintatasoa.
Päivitettyyn hinnastoon voi tutustua asiakasmaksut-verkkosivulla. Päivitetty hinnasto on nähtävillä myös hyvinvointialueen palveluissa.
Aluevaltuusto päätti 9.12.2025 asiakasmaksujen yleisiin periaatteisiin liittyvistä muutosehdotuksista. Yleisiin periaatteisiin tulee muutoksia käyttämättä ja peruuttamatta jääneen palvelun maksua, etäpalveluista perittäviä maksuja sekä maksukattoa koskien. Lisäksi erikoissairaanhoidossa otetaan käyttöön lääkärikäynnin korvaavan puhelun asiakasmaksu, joka vastaa lähipalveluna tuotetun palvelun maksua. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päätti 17.12. tehtäväalueensa asiakasmaksuista aluevaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.
Anna-Kaisa Mäkelä, asiakasmaksupäällikkö, p. 046 921 3376, anna-kaisa.makela(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, p. 050 517 5659, emilia.nikkinen(at)hyvaks.fi
