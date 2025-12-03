Joululahjaksi ruohonleikkuri? Nämä kesätuotteet myyvät yllättäen keskellä talvea
Joulukauppa käy Gigantissa aattoon asti kuumana, mutta kaikki pukinkonttiin päätyvät tuotteet eivät liity talveen. Esimerkiksi robottiruohonleikkureita, hyttysansoja ja slush- sekä jäätelökoneita on ostettu joulusesonkina aktiivisesti ympäri Suomen. Hankintoihin liittyy sekä ennakointia, trendi-ilmiöitä että hyvien hintojen hyödyntämistä, arvioi kodin pienkoneiden asiantuntija.
Gigantin joulusesongin myyntidata kertoo aattoviikon alussa hauskoja yksityiskohtia: suomalaiset ovat ostaneet keskellä pimeintä talvea yllättävän paljon tuotteita, jotka on totuttu liittämään perinteisesti kesään.
– Robottiruohonleikkureiden kappalemääräinen myynti on 20-kertaistunut marras-joulukuussa viime vuoteen verrattuna. Black Friday -kampanja on toki entisestään vilkastuttanut menekkiä, kertoo kodin pienkoneiden apulaismyyntipäällikkö Miikka Lampinen.
Vaikka nurmikko on monin paikoin vielä vihreänä, sen leikkaaminen ei ole suositeltua enää kasvukauden ulkopuolella. Hankinnat painottuvat siis ennakointiin, ja laatulaitteita etsitään viherkauden ulkopuolella edulliseen hintaan.
– Olemme panostaneet erityisesti robottiruohonleikkureihin, jotka eivät vaadi rajalankojen asentamista pihoille tai puutarhoihin. Edistyneimmät mallit hyödyntävät GPS-navigointia ja virtuaalisia rajoja, jolloin useita leikkuualueita voi hallita helposti sovelluksen avulla.
Lampinen yllättää myös toisella kesään ja kärpäsiin – tai tässä tapauksessa itikoihin – liittyvällä havainnolla: myyntilistoilla ovat päätään nostaneet elektroniset hyttysansat.
– Niiden varastot alkavat olla jo tyhjät, kampanjahintojen vauhdittamana. Osa ostajista varustautuu selvästi tulevaan kesään, mutta kyllähän laitteita saattaa päätyä myös joululahjoiksi, pienen huumorin kanssa tai ilman, apulaismyyntipäällikkö pohtii.
Slushia, jäätelöä ja someilmiöitä – kylmät herkut eivät ole vain kesän juttu
Yksi talvikauden suurista nousijoista Gigantissa ovat olleet slush- ja jäätelökoneet, joiden kappalemääräinen myynti on 10-kertaistunut marras-joulukuussa viime vuoteen verrattuna.
– Kylmät jäähilejuomat ja kotitekoinen jäätelö trendaavat vahvasti. Sosiaalisessa mediassa jaetaan reseptejä ja kokeiluja, ja monia viehättää itse tehty, koska raaka-aineet tietää tarkalleen. Kuntoileva herkuttelija voi tehdä vaikkapa proteiinijäätelöä ja slushista nauttiva jouluisia versioita tai kylmiä drinkkejä, Lampinen luettelee.
Slush-ilmiö on osa laajempaa 2020-luvun trendiä, jossa nostalgia, amerikkalaistyyliset diner-jälkiruoat ja kotona tehtävät elämykset yhdistyvät. Sarjat, elokuvat ja some ovat tehneet värikkäistä jäähilejuomista suositun herkun myös aikuisille.
Jäätelökoneiden valikoimassa on sekä kompressorilla varustettuja että perinteisempiä jäätelökoneita. Kompressorimallit sopivat erityisesti niille, jotka haluavat valmistaa useita annoksia peräkkäin ilman esijäähdytystä.
– Tämä sopii hyvin joulupyhiin, jolloin saman pöydän ääreen saattaa kokoontua isompikin joukko. Jälkiruoka valmistuu helposti ja yhdessäoloon voi kuulua suosikkireseptien jakaminen sekä yhdessä testailu.
Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Meillä on Suomessa 37 myymälää ja yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 1 400 giganttilaista - myymälöiden ohella netti- ja yritysmyynnissä, sekä asiakaspalvelu- että jakelukeskuksissa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Liikevaihtomme tilikaudella 2023/2024 oli 478 miljoonaa euroa. Olemme osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkaketjun, Currys plc:n, omistukseen.
Lisätietoa meistä löydät kotisivuilta osoitteesta: gigantti.fi.
