HONOR Magic8 Liten uskomaton kestävyys: HONOR julkaisi videon hurjasta testistä

HONOR on julkaissut uuden videon, joka osoittaa HONOR Magic8 Lite -älypuhelimen poikkeuksellista kestävyyttä. Näyttävässä testissä valtava, 170 tonnin painoinen sähkökäyttöinen kaivoskuorma-auto ajaa puhelimen yli hallituissa olosuhteissa. Testi osoittaa, että puhelin on suunniteltu kestämään huomattavasti enemmän kuin arjen kolhuja ja pudotuksia.

HONOR Magic8 Liten luotettavuus rakentuu puhelimen erittäin kestävän rakenteen, alan johtavien sertifiointien ja edistyneen akkuteknologian varaan. HONORin tavoitteena on antaa käyttäjille varmuus siitä, että heidän älypuhelimensa selviytyy arjen yllättävistäkin tilanteista.

Suunniteltu arvaamattomiin tilanteisiin

Videolla nähdään 170 tonnia painava ja mitoiltaan noin 14,9 metriä pitkä, 8,2 metriä leveä ja 7,05 metriä korkea kaivoskuorma-auto ajamassa hitaasti HONOR Magic8 Liten yli. Testi suoritettiin tarkasti valvotuissa oloissa, jotta laitteen rakenteen ja lasin kestävyys pystyttiin todentamaan visuaalisesti tavalla, joka ylittää moninkertaisesti tavalliset käyttötilanteet.

Vaikka tällainen tilanne onkin tosielämässä äärimmäisen epätodennäköinen, osoittaa se tehokkaasti HONOR Magic8 Liten rakenteen edistyksellisyyttä ja mekaanista lujuutta.

Laboratoriosertifikaateista jokapäiväiseen luottamukseen

Hurja kuorma-autotesti täydentää HONOR Magic8 Liten virallisia kestävyyssertifikaatteja, jotka tuovat lippulaivatason kestävyyden nyt myös keskihintaluokkaan. Vahvistetun rakenteen, HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop -teknologian ja uuden, erittäin lujan karkaistun lasin ansiosta puhelin on ansainnut alan ensimmäisen SGS Triple Resistant Premium Performance -sertifikaatin sekä SGS 5-Star Comprehensive Reliability -sertifikaatin. Laite on suunniteltu kestämään pudotuksia jopa 2,5 metrin korkeudelta tietyille pinnoille ja täyttää IP68- sekä IP69K-luokitusten vaatimukset hallituissa testiolosuhteissa. Lisäksi AI Heavy Rain Touch- ja AI Glove Touch -ominaisuudet auttavat säilyttämään näytön reagointikyvyn haastavissakin sääolosuhteissa.

Yhdistämällä viralliset sertifioinnit ja näyttävät, käytännönläheiset testit HONOR näyttää käyttäjille konkreettisesti, mitä "kestävyys" todellisuudessa tarkoittaa.

Älypuhelin, joka on rakennettu kestämään

HONOR Magic8 -sarja on suunniteltu käyttäjille, jotka odottavat älypuhelimeltaan kykyä pysyä mukana vauhdikkaassa arjessaan niin päivittäisillä työmatkoilla, ulkomaan matkoilla, aktiivisessa vapaa-ajan vietossa kuin liikkuvassa työssäkin. Kestävän rakenteen, pitkän akunkeston ja älykkään optimoinnin ansiosta HONORin uutuuslaitteet on luotu kestämään vuosien intensiivistä käyttöä.

