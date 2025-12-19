Kuvittaja Tini Sauvon matkakirja vie 1970-luvun Intiaan sanoin ja kuvin
Tervetuloa matkalle kaukaiseen menneisyyteen, jolloin kaikki oli toisin kuin nyt! Tämä teos perustuu Tini Sauvon kolmen Intian matkan päiväkirjamerkintöihin ja matkoilla syntyneisiin piirroksiin.
Tini Sauvon matkakirja Aamuyön matkustajia – Kuvapäiväkirjoja 1970-luvun Intiasta on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Vuonna 1971 hän lähti kolmen ystävänsä kanssa ensi kertaa Intiaan vailla sen kummempia tulevaisuudensuunnitelmia. Tästä matkasta kertoo kirjan ensimmäinen osa Ihmeellinen Intia.
Toinen osa, Kolme kuukautta Intiassa, kertoo ystävysten paluusta maahan vuonna 1977. Matkaa jatkettiin Intiasta aina Kaukoitään asti ja kotiin palattiin kuusi kuukautta myöhemmin Siperian halki junalla.
Kirjan viimeisessä osassa One Silver Elephant matkataan Bombayn lastenelokuvafestivaalille, johon Tini Sauvo osallistui ensimmäisen animaatioelokuvansa Minulla on tiikeri kanssa vuonna 1979.
Tini Sauvo (s. 1946 Lappeenranta) on taiteilija, kuvittaja ja animaationtekijä. Hän on tehnyt elämäntyönsä lastenkulttuurin parissa: animaatioelokuvia, kuvakirjoja ja kuvituksia. Aapiskukko-aapisen muistavat yhä monet 1980-luvun ekaluokkaiset.
Matkailu on hänelle kuin puoli elämää. “Joskus olen miettinyt, kumpi puolisko on tärkeämpi, se vai varsinainen elämäntyö. Toista ei kuitenkaan voisi olla ilman toista.”
SAUVO, TINI : Aamuyön matkustajia – Kuvapäiväkirjoja 1970-luvun Intiasta
154 sivua
ISBN 9789524172127
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
