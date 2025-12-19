Kuvittaja Tini Sauvon matkakirja vie 1970-luvun Intiaan sanoin ja kuvin

Hollolalaisen Kari Seitsosen uusin teos Neulasia tarjoaa kevyttä luettavaa aikuisille lukijoille 19.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote

Kari Seitsosen lyhyttarinakokoelma Neulasia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Neulanen vastaa, miksi hiljainen mies käytti raivaussahaa. Neulanen kertoo, mitä yhteistä on parkinsonilla ja parkourilla. Neulanen selittää, miten selvitä valinnanvaikeuskokeilusta. Neulanen opastaa edestakaisinsoittopalvelun käyttöön. Neulanen opastaa roskapostien lajitteluun. Neulanen kertoo, miten suomalainen tuulikaappi eristää maailmalla. Neulanen kysyy, entä jos tämä teos olisi jäänyt julkaisematta? Kari Seitsonen (s. 1957) on hollolalainen kirjoittaja ja sanoilla pelaaja, mutta ”ei se mikään taikuli ole vaan ihan tavallinen insinööli”. Seitsonen on opiskellut kirjoittamista Kriittisen korkeakoulun ja kansalaisopistojen kursseilla. Hän kirjoittaa lyhyesti ja napakasti – taloudellisesti. 1970-luvulla mainostettiin "Viisas raha ostaa Anttilasta". Nyt voisi todeta, että viisas silmä lukee Kari Seitsosta. Julkaistut teokset: Esikoiskuljetus -runokokoelma (Katkoviiva ja Lyhyttavara 2023) Pasin te