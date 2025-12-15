Gofore ostaa DACH-alueelta digitalisaatioyritys Esentri AG:n
Gofore on tänään allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys Esentri AG:n koko osakekannan ostamisesta. Esentri on liiketoimintalähtöiseen digitaaliseen muutokseen erikoistunut, kasvava IT-konsulttiyhtiö. Sen pääasiakastoimialoja ovat rahoitus- ja vakuutuspalvelut, valmistava teollisuus ja julkishallinto. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 110 osaajaa ja sillä on asiakkaita Saksassa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa.
Yrityskaupan pääkohdat
- Gofore on tänään tehnyt sopimuksen Esentri AG:n koko osakekannan ostamisesta. Esentrin yritysarvo on 10 miljoonaa euroa. Yritysosto toimeenpannaan arviolta viimeistään 2.1.2026.
- Yritysosto toteuttaa Goforen strategiaa kasvaa valitsemillaan asiakastoimialoilla sekä yritysostoin ja on tärkeä askel Goforen kasvupolulla saksankielisessä Euroopassa (DACH-alue).
- Goforen DACH-alueen koko, asiakasportfolio, osaaminen että toimituskyky kasvavat yli 200 osaajan ja noin 25 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan. Gofore on yritysoston myötä läsnä kaikissa saksankielisen Euroopan maissa.
- Yritysosto vahvistaa Goforen asemaa erityisesti rahoitusalan ja julkisen sektorin kumppanina ja tukee myös teollisuusalan liiketoimintaa DACH-alueella.
- Tuo isoja uusia, Goforen strategiaan sopivia asiakkuuksia ja ristiinmyyntimahdollisuuksia, joiden myötä DACH-alueen asiakasportfolio on entistä parempi alusta tulevalle kasvulle.
- Laajentaa Gofore DACH:in tarjoomaa erityisesti johdon konsultoinnissa, pilvipalveluissa sekä data- ja tekoälyosaamisessa, joissa Gofore näkee kasvavaa kysyntää.
Esentrin asiakkaisiin lukeutuvat mm. rahoitusyhtiö Mercator Leasing, matkavakuutusyhtiö ERV Reiseversicherung ja käyttötekniikkaan erikoistunut, Suomessakin teollisuusvaihteita valmistava SEW Eurodrive, pumppu- ja venttiilivalmistaja KSB sekä Liechtensteinin IT-ministeriö, saksalainen sairausvakuutusyhtiö KKH ja sveitsiläinen rautatieyhtiö Rhätische Bahn.
”Laajentuminen saksankielisessä Euroopassa on yksi strategiamme keskeisistä kasvun lähteistä. Tavoitteenamme on rakentaa DACH-alueelle organisaatio ja käytännöt, joilla pystytään paikallisesti kasvavaan liiketoimintaan, ja laajentua alueella myös yritysostoin. Esentri-yrityskauppa on meille tärkeä ja odotettu askel tällä polulla. Digitaalisen yhteiskunnan osaamisen kysyntä kasvaa edelleen saksankielisessä Euroopassa, ja yhdessä Esentrin kanssa olemme valmiimpia voittamaan yhä isompia julkisia kilpailutuksia kaikissa alueen maissa. Kauppa vahvistaa myös teollisuuden sekä finanssisektorin ja muun palvelualan osaamistamme”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.
”Esentri-konsernille tämä yrityskauppa on merkityksellinen virstanpylväs ja oikea askel juuri oikeaan aikaan. Löysimme Goforesta kumppanin, jonka arvot ja tavoitteet ovat syvästi linjassa omiemme kanssa, muodostaen vahvemman eurooppalaisen voiman ihmiskeskeiseen digitaaliseen murrokseen. Nykyään asiakkaat etsivät kumppaneita, jotka voivat ohjata aitoa muutosta ja navigoida monimutkaisuuden läpi selkeydellä. Olemme yhdessä ainutlaatuisessa asemassa tarjoamaan juuri sitä. Meitä yhdistää yhteinen visio vastuullisesta, tulevaisuuteen suuntautuneesta Euroopasta”, sanoo Esentrin toimitusjohtaja Robert Szilinski.
Tarkempaa tietoa yrityskaupasta
Strategiset perustelut
Esentri on sekä strategista uutta osaamista kartuttava että täydentävä yritysosto. Se sopii hyvin liiketoiminnan laajentamiseen markkinassa, jossa potentiaalisen kumppanin koko ja osaaminen on tärkeää ja usein kilpailutuksiin pääsyn kriteeri. Yrityskauppa tuo Gofore DACH:lle isoja uusia, Goforen strategiaan sopivia asiakkuuksia, joiden myötä DACH-alueen asiakasportfolio on entistä parempi kasvualusta yhä suuremmille asiakkuuksille.
Esentrillä on Goforen tarjoomaa täydentävää osaamista ja asiakkaita sekä Digital Society- että Intelligent Industry -toimialoilla. Esentri täydentää Goforen osaamista varsinkin johdon konsultoinnin sekä data- ja AI- sekä pilvi- ja ohjelmistokehityksen ja IoT:n osa-alueilla. Esentri tuo mukanaan myös lisää julkisen sektorin kokemusta ja asiakkaita, mikä parantaa Goforen menestymismahdollisuuksia julkisissa kilpailutuksissa saksankielisessä Euroopassa.
Hankinta kasvattaa DACH-alueen henkilöstömäärää sekä Goforen maantieteellisetä toiminta-aluetta. Esentri toimii Saksassa lähellä Sveitsin ja Ranskan rajaa sijaitsevassa Baden-Württembergin osavaltiossa, jossa suurin osa sen osaajista on. Lisäksi Esentrillä on toimistot ja asiakkaita Sveitsissä ja Liechtensteinissa. Goforen nykyinen DACH-liiketoiminta sijoittuu pääasiassa Baijeriin ja Itävaltaan. Baden-Württemberg on yksi Saksan suurimpia ja taloudellisesti parhaiten kehittyviä osavaltioita, jossa on sekä hyvää potentiaalista asiakaskuntaa että työntekijöitä. Sveitsi on niin ikään Goforelle houkutteleva markkina, jossa paikallinen läsnäolo on tärkeää.
Esentrin yhtenä erityisosaamisena on konsultoida ja toteuttaa digivihreää siirtymää, jossa dataperusteinen johtaminen on keskeistä erityisesti Goforen Intelligent Industry -asiakkaille.Esentri-konserniin on tämän vuoden alusta asti kuulunut itsenäinen, vastuullisuuteen liittyvää johdon konsultointia ja digitaalisia palveluja tarjoava yhtiö, Impact Strategies. Sen palveluihin kuuluvat strateginen muutoskonsultointi sekä vastuullisuuden konsultointi-, analyysi- ja teknologiaosaamista kuten resurssiviisauteen, kiertotalouteen, päästölaskentaan ja päästövähennysohjelmiin sekä sääntelynmukaisuuden varmistamiseen liittyvät ratkaisut.
Esentrin korkealaatuinen, Goforen tiimin kanssa samankaltainen osaaminen ja ihmisläheinen kulttuuri tekevät siitä ja Gofore DACH:sta hyvin yhteensopivat, ja yritysten integroinnista ennakoidaan mutkatonta.
Yritysoston toteutustapa
Gofore Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen Esentri AG:n koko osakekannan ostamisesta. Esentrin yritysarvo on 10 miljoonaa euroa. Alustava kauppahinta muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 10,0 miljoonaa euroa sekä nettokassasta ja käyttöpääomaoikaisusta, joista muodostuu nettona arviolta 1,7 miljoonaa euroa. Kauppa toteutetaan arviolta 2.1.2026, jolloin Esentrin koko osakekanta siirtyy Goforen omistukseen, ja yhtiön suurimmat osakkaat siirtyvät Goforen osakkeenomistajiksi.
Gofore maksaa kymmenen miljoonan euron kauppahinnasta 30 prosenttia osakkeina ja 70 prosenttia käteisvastikkeena ja vähemmistömyyjille 100 prosenttia käteisvastikkeena. Osakkeina maksettavan osuuden suorittamiseksi tehdystä suunnatusta annista on tänään tehty hallituksen päätös ja annettu erillinen pörssitiedote.
Myyjillä on mahdollisuus kahden vuoden kuluessa lisäkauppahintaan, jolloin Gofore maksaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutuessa korkeintaan 5,0 miljoonaa euroa käteisvastikkeena. Myyjiin lukeutuvat johtohenkilöt jatkavat kaikki nykyisissä tehtävissään. Yhtiön perustajista Robert Szilinski jatkaa jaetussa toimitusjohtajan tehtävässä sekä myyntijohtajana, Frank Szilinski teknologiajohtajan tehtävässä sekä Mario Herb johtavan ohjelmoijan tehtävässä. Michael Krebs jatkaa Sveitsin ja Liechtensteinin yhtiöiden toimitusjohtajana.
Esentrin liikevaihto oli 13,9 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja sen käyttökate (EBITDA) 1,2 miljoonaa euroa, 8,6 % liikevaihdosta. Luvut ovat paikallisen tilinpäätösstandardin mukaisia. Esentri ja Goforen DACH-organisaatio integroidaan vuonna 2026, ja Esentrin luvut raportoidaan arviolta 2.1.2026 alkaen osana Gofore-konsernia.
Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com
Yhteyshenkilöt
Emmi BerlinIR & PR LeadPuh:+358400903260emmi.berlin@gofore.com
Kuvat
Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 800 asiantuntijaa kaikkiaan 23 kaupungissa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.
