Novatron täysin pohjoismaiseen omistukseen

Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka on kehittänyt ja valmistanut edistyksellisiä koneohjausjärjestelmiä, antureita, OEM-komponentteja ja ohjelmistoja vuodesta 1991 lähtien. Yrityksen 140 ammattilaisen tiimillä on yli 30 vuoden kokemus infrarakentamisen automaatiosta. Novatronin pääkonttori ja teknologiakeskus sijaitsevat Pirkkalassa. Yrityksellä on toimipisteet myös Oulussa, Helsingissä, Kuopiossa ja Vaasassa.

Ulkomailla Novatron toimii kansainvälisten jälleenmyyjien ja kumppaniverkoston kautta. Yksi tärkeimmistä liiketoimintakumppaneista, MOBA Mobile Automation AG, on ollut mukana yrityksen toiminnassa vuodesta 2011 lähtien ja on pääasiassa jälleenmyynyt koneohjausjärjestelmiä alueellisesti toimivien tytäryhtiöidensä kautta.

Mandatum on merkittävä pohjoismainen rahoituspalvelujen tarjoaja, jonka osaamiseen kuuluvat varainhoito, omaisuudenhoito ja henkivakuutukset. Mandatum Asset Managementin Growth Equity II -rahaston sijoituksen jälkeen Novatron Oy on kokonaan perustajaperhe Tervahaudan ja Mandatum Asset Managementin (MAM) omistuksessa. Tervahaudan perhe, mukaan lukien perustaja Jukka Tervahauta ja hallituksen puheenjohtaja Teemu Tervahauta, omistaa enemmistön osakkeista.

Novatron vastaa pohjoismaisten käyttäjien korkeisiin vaatimuksiin

Novatron tarjoaa edistyneitä ratkaisuja työmaan digitalisointiin eli koneohjaukseen ja tiedonhallintaan rakennustyömailla. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Yhtiön koneohjausratkaisut, anturit ja ohjelmistot on räätälöity pohjoismaiden vaativaan käyttöympäristöön ja äärimmäisiin lämpötilanvaihteluihin, joissa järjestelmän käytettävyys ja luotettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä.

Asiakaskuntaan kuuluu sekä suomalaisia että ulkomaisia rakennusurakoitsijoita, infrasuunnittelijoita ja konevalmistajia.

”Selkeytynyt omistusrakenne vahvistaa Novatronin kykyä toteuttaa pitkän aikavälin strategiaansa. Vahvan pohjoismaisen omistuksen ja keskittyneen organisaation ansiosta olemme hyvässä asemassa kehittääksemme teknologiaamme edelleen, syventääksemme läsnäoloamme Pohjoismaiden markkinoilla ja laajentaaksemme valikoivasti kansainvälistä toimintaamme yhdessä kumppaneidemme kanssa”, sanoo Novatron Oy:n toimitusjohtaja Petri Moisio.

Xsite-tuotteet ovat jatkossakin osa MOBA:n tarjontaa

Omistusrakenteen muutoksesta huolimatta MOBA-konserni jatkaa yhteistyötä Novatronin kanssa myös tulevaisuudessa. Xsite-tuotteiden jakelu ja tuotetuki jatkuu MOBA AG:n saksalaisen myyntiyhtiön ja sen kansainvälisten toimipisteiden kautta.

MOBA Sweden AB:n nimenmuutos ja brändiuudistus Novatron Sweden AB:ksi toteutetaan vaiheittain, ja tavoitteena on saada muutos toteutettua keväällä 2026. Ruotsalaisille asiakkaille siirtyminen tapahtuu sujuvasti ja turvallisesti, sillä kaikki sopimukset, yhteydet ja käynnissä olevat projektit jatkuvat entisellään. Ruotsin organisaatiossa säilyy myös sama henkilökunta, tuki ja palvelutaso kuin ennenkin.

”MOBA on ollut Novatronille tärkeä kumppani jo vuosien ajan, ja arvostamme yhdessä rakentamaamme yhteistyötä. Meille on tärkeää, että Xsite-asiakkaat ja -kumppanit kokevat jatkuvuutta ja luotettavuutta koko tämän siirtymävaiheen ajan”, Petri Moisio sanoo.

Novatron Oy

Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja valmistaa edistyksellisiä Xsite-koneohjausjärjestelmiä, anturiteknologiaa ja OEM-komponentteja sekä ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tehokkaan, turvallisen ja kestävän infrarakentamisen. Novatronin Expert Services tarjoaa tuotekehityspalveluita ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnitteluun. Lue lisää: novatron.com

Mandatum lyhyesti

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja, jonka asiakkaisiin kuuluu niin institutionaalisia sijoittajia, yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Laaja palveluvalikoima kattaa varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistunut sijoitustoiminta. Mandatum on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä vuodesta 2023. mandatum.fi/konserni