Novatron täysin pohjoismaiseen omistukseen
MOBA Mobile Automation AG on myynyt osuutensa suomalaisesta Novatron Oy:stä sijoitusyhtiö Mandatum Asset Managementille. Kauppa tuli voimaan 23. joulukuuta 2025. Kaupan myötä Novatron palaa täysin pohjoismaiseen omistukseen ja vahvistaa läsnäoloaan ja asemaansa koneohjausjärjestelmien valmistajana Pohjoismaiden markkinoilla. Osana samaa kauppaa MOBA AG:n ruotsalainen tytäryhtiö MOBA Sweden AB, joka keskittyy Novatronin Xsite-koneohjausjärjestelmien jakeluun ja huoltoon, siirtyy Novatron Oy:n omistukseen.
Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka on kehittänyt ja valmistanut edistyksellisiä koneohjausjärjestelmiä, antureita, OEM-komponentteja ja ohjelmistoja vuodesta 1991 lähtien. Yrityksen 140 ammattilaisen tiimillä on yli 30 vuoden kokemus infrarakentamisen automaatiosta. Novatronin pääkonttori ja teknologiakeskus sijaitsevat Pirkkalassa. Yrityksellä on toimipisteet myös Oulussa, Helsingissä, Kuopiossa ja Vaasassa.
Ulkomailla Novatron toimii kansainvälisten jälleenmyyjien ja kumppaniverkoston kautta. Yksi tärkeimmistä liiketoimintakumppaneista, MOBA Mobile Automation AG, on ollut mukana yrityksen toiminnassa vuodesta 2011 lähtien ja on pääasiassa jälleenmyynyt koneohjausjärjestelmiä alueellisesti toimivien tytäryhtiöidensä kautta.
Mandatum on merkittävä pohjoismainen rahoituspalvelujen tarjoaja, jonka osaamiseen kuuluvat varainhoito, omaisuudenhoito ja henkivakuutukset. Mandatum Asset Managementin Growth Equity II -rahaston sijoituksen jälkeen Novatron Oy on kokonaan perustajaperhe Tervahaudan ja Mandatum Asset Managementin (MAM) omistuksessa. Tervahaudan perhe, mukaan lukien perustaja Jukka Tervahauta ja hallituksen puheenjohtaja Teemu Tervahauta, omistaa enemmistön osakkeista.
Novatron vastaa pohjoismaisten käyttäjien korkeisiin vaatimuksiin
Novatron tarjoaa edistyneitä ratkaisuja työmaan digitalisointiin eli koneohjaukseen ja tiedonhallintaan rakennustyömailla. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Yhtiön koneohjausratkaisut, anturit ja ohjelmistot on räätälöity pohjoismaiden vaativaan käyttöympäristöön ja äärimmäisiin lämpötilanvaihteluihin, joissa järjestelmän käytettävyys ja luotettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä.
Asiakaskuntaan kuuluu sekä suomalaisia että ulkomaisia rakennusurakoitsijoita, infrasuunnittelijoita ja konevalmistajia.
”Selkeytynyt omistusrakenne vahvistaa Novatronin kykyä toteuttaa pitkän aikavälin strategiaansa. Vahvan pohjoismaisen omistuksen ja keskittyneen organisaation ansiosta olemme hyvässä asemassa kehittääksemme teknologiaamme edelleen, syventääksemme läsnäoloamme Pohjoismaiden markkinoilla ja laajentaaksemme valikoivasti kansainvälistä toimintaamme yhdessä kumppaneidemme kanssa”, sanoo Novatron Oy:n toimitusjohtaja Petri Moisio.
Xsite-tuotteet ovat jatkossakin osa MOBA:n tarjontaa
Omistusrakenteen muutoksesta huolimatta MOBA-konserni jatkaa yhteistyötä Novatronin kanssa myös tulevaisuudessa. Xsite-tuotteiden jakelu ja tuotetuki jatkuu MOBA AG:n saksalaisen myyntiyhtiön ja sen kansainvälisten toimipisteiden kautta.
MOBA Sweden AB:n nimenmuutos ja brändiuudistus Novatron Sweden AB:ksi toteutetaan vaiheittain, ja tavoitteena on saada muutos toteutettua keväällä 2026. Ruotsalaisille asiakkaille siirtyminen tapahtuu sujuvasti ja turvallisesti, sillä kaikki sopimukset, yhteydet ja käynnissä olevat projektit jatkuvat entisellään. Ruotsin organisaatiossa säilyy myös sama henkilökunta, tuki ja palvelutaso kuin ennenkin.
”MOBA on ollut Novatronille tärkeä kumppani jo vuosien ajan, ja arvostamme yhdessä rakentamaamme yhteistyötä. Meille on tärkeää, että Xsite-asiakkaat ja -kumppanit kokevat jatkuvuutta ja luotettavuutta koko tämän siirtymävaiheen ajan”, Petri Moisio sanoo.
Novatron Oy
Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja valmistaa edistyksellisiä Xsite-koneohjausjärjestelmiä, anturiteknologiaa ja OEM-komponentteja sekä ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tehokkaan, turvallisen ja kestävän infrarakentamisen. Novatronin Expert Services tarjoaa tuotekehityspalveluita ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnitteluun. Lue lisää: novatron.com
Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja, jonka asiakkaisiin kuuluu niin institutionaalisia sijoittajia, yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Laaja palveluvalikoima kattaa varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistunut sijoitustoiminta. Mandatum on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä vuodesta 2023. mandatum.fi/konserni
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri MoisioToimitusjohtajaNovatron OyPuh:0408615027petri.moisio@novatron.fi
Kuvat
Linkit
Novatron Oy
Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja valmistaa edistyksellisiä Xsite-koneohjausjärjestelmiä, anturiteknologiaa ja OEM-komponentteja sekä ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tehokkaan, turvallisen ja kestävän infrarakentamisen. Novatronin Expert Services tarjoaa tuotekehityspalveluita ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnitteluun. Lue lisää: novatron.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Novatron Oy
Novatron julkaisee Dual Work -koneohjauksen porauslisälaitteella varustettuihin kaivinkoneisiin2.7.2025 14:21:47 EEST | Tiedote
Novatronin Xsite® DRILL 3D-koneohjausjärjestelmän uusi ohjelmistoversio tuo markkinoille Dual Work -ominaisuuden, joka mahdollistaa saumattoman työskentelyn sekä porauksessa että kaivamisessa samalla koneohjausjärjestelmällä. Innovatiivinen ratkaisu lisää työtehoa ja työmaan turvallisuutta: sen avulla kuljettajalta poistuu tarve käydä koneen ulkopuolella mittaamassa ja merkitsemässä reikiä vaarallisissa olosuhteissa. Kaivinkoneeseen asennettava porauslaite on laajalti käytetty lisälaite pienemmillä infrarakennustyömailla ja kaupunkialueilla, joilla on rajoitetusti työtilaa erilaisille koneille.
Rail Baltica -ratatyömaalla hyödynnetään suomalaista 3D-koneohjausjärjestelmää12.5.2025 16:57:10 EEST | Tiedote
Verston Eesti OÜ:n operoimalla Rail Baltica -ratatyömaalla työskentelee tällä hetkellä neljä kaivinkonetta, joissa käytetään suomalaisen Novatron Oy:n Xsite PRO 3D -koneohjausjärjestelmää. Koneohjausjärjestelmän ja pilvipalvelun yhteentoimivuus mahdollistaa tehokkaan infrarakentamisprojektin. Rail Baltican kaltaisissa suurissa infrahankkeissa on tärkeää, että koneen kuljettaja näkee ja ymmärtää monimutkaiset piirustukset nopeasti ja helposti.
Koneohjauksen edelläkävijä Novatron ja rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä aloittavat yhteistyön20.2.2025 13:04:09 EET | Tiedote
Koneohjauslaitteita ja ohjelmistoja kehittävä ja valmistava Novatron Oy aloittaa yhteistyön kaksinkertaisen rallin maailmanmestarin, Kalle Rovanperän, kanssa. Pirkanmaalta ponnistavan yrityksen uusin Xsite-koneohjaustuote esitellään maailman johtavilla BAUMA-rakennuskonemessuilla Saksassa huhtikuussa 2025. Kotimaassa ja Pohjoismaissa jo käyttäjien suosikiksi vakiintuneen vahvan brändin seuraava tavoite on maailman valloitus – kuten myös rallin maailmanmestaruutta kolmatta kertaa tavoittelevan Rovanperän.
Suomalainen Novatron kehittää tekoälyyn perustuvia koneohjausratkaisuja EU:n rahoittamassa XSCAVE-hankkeessa4.9.2024 08:54:30 EEST | Tiedote
Teknologiayritys Novatron osallistuu Tarton yliopiston johtamaan uuteen kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään tekoälyyn perustuvia koneohjausratkaisuja maansiirto-, logistiikka- ja metsätalouden alan työvaiheisiin. Tavoitteena on mahdollistaa itseohjautuvien raskaiden ajoneuvojen toiminta turvallisesti ja luotettavasti vaikeissa olosuhteissa. Euroopan komissio tukee nelivuotista hanketta 8 miljoonalla eurolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme