Kovanen Capital vahvistaa Innovation Homen omistusta ja vauhdittaa kehitystä muuttuvassa markkinassa

Kovanen Capital on ostanut kohdeyhtiö Innovation Homesta perustajaosakas Katja Kojon koko osakekannan. Kaupan myötä Innovation Homen omistuspohja selkeytyy, ja yhtiön kehitystyötä voidaan johtaa entistä suoraviivaisemmin. Kojo on jo aiemmin siirtynyt pois operatiivisesta roolistaan ja nyt kaupan myötä myös yhtiön hallituksesta. Yhtiön toinen perustajaosakas Petra Erätuli on siirtynyt omistuksesta ja toiminnasta jo aiemmin.

Työympäristömarkkina on muuttunut merkittävästi Innovation Homen perustamisajoista. Etätyön myötä tilantarve on vähentynyt ja tarpeet muuttuneet. Samalla toimistotarjonnan kilpailu on kiristynyt.

”Markkina on muuttunut, mikä vaatii selkeää strategiaa, nopeaa reagointikykyä ja määrätietoista kehittämistä asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Haluamme vahvistaa yhteistyötä niin asiakasorganisaatioiden kuin kiinteistöjen omistajien kanssa. Kovanen Capitalille on tärkeää olla arvopohjainen omistaja ja laadukkaiden palvelujen rakentaja. Tätä työtä teemme nyt Innovation Homen kanssa entistä vahvemmin”, sanoo Kovanen Capitalin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Helle.

Innovation Home on viimeisen reilun vuoden aikana toimitusjohtaja Henri Hietalan johdolla tehnyt laajaa strategiatyötä ja kehittänyt toimintaansa palvelemaan eri kokoisten organisaatioiden työympäristötarpeita. Tavoitteena on ollut vahvistaa erityisesti asiantuntijayritysten tarpeita tukevia yhteisöllisiä työympäristöjä, joissa tunnelman ohella tilaratkaisut ja palvelu tukevat nykyisiä työnteon vaatimuksia.

Kovanen Capital kiittää Innovation Homen perustajia heidän työstään yhtiön rakentamisessa ja yhteisöllisen työympäristöajattelun edistämisessä Suomessa. Kehitystyö jatkuu nyt keskitetymmän omistuksen tukemana, ja tavoitteena on kasvattaa Innovation Homea entistä selkeämmin ammattimaisena työympäristöpalvelujen tarjoajana.