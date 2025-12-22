Isännöinnin eettinen neuvosto on suositellut kahdeksassa tapauksessa varoitusta ja seitsemässä huomatusta
Isännöinnin eettinen neuvosto on saanut kahden toimintavuotensa aikana yhteensä 36 lausuntopyyntöä. Näistä 19:stä on annettu lausunnot. Neuvosto on suositellut kahdeksassa tapauksessa varoitusta, seitsemässä huomautusta, kolmessa lausunto on ollut vapauttava ja yhtä ei otettu käsittelyyn.
”Luvut kertovat siitä, että isännöintiyritysten toiminnassa on ollut ongelmia. Isännöinnin asiakkaiden kannattaa jatkossakin olla valppaina, ja puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin ajoissa”, sanoo Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju.
Useimmiten neuvostoon tulleissa pyynnöissä on ollut kyse isännöintiyritysten eettisten ohjeiden ensimmäisen kohdan vastaisesta toiminnasta.
”Eettisten ohjeiden ensimmäisen kohdan mukaan isännöintiyrityksen tulee toimia huolellisesti ja asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti. Käsitellyissä lausuntopyynnöissä tätä on rikottu muun muassa tapauksissa, joissa vastikevalvontaa on laiminlyöty, haltuunottoprosessissa on viivytelty ja pöytäkirjojen valmistuminen, tilinpäätöksen laatiminen sekä kaupparekisteri-ilmoitusten päivittäminen on kestänyt liian pitkään. Kyse on ollut pitkälti isännöinnin perustehtäviä koskevista laiminlyönneistä”, kertoo Harju.
Lausuntopyynnön tekemistä ei kannata odotella
Harju muistuttaa, että lausuntopyyntöjen tuomisessa neuvostolle on myös aikaraja.
”Lausuntopyyntö on tuotava neuvostolle 12 kuukauden kuluessa eettisten ohjeiden vastaisen menettelyn ilmenemisestä tai isännöintisopimuksen päättymisestä, mikäli menettely on ilmennyt sen jälkeen. Erityisen painavasta syystä lausunto voidaan ottaa käsittelyyn myös sellaisen tapahtuman osalta, joka on tätä vanhempi. Takarajana on kuitenkin 24 kuukautta”, sanoo Harju.
Lausunnoista annetut lausuntotiivistelmät sekä lausuntojen pääkohdat löytyvät täältä: https://kauppakamari.fi/palvelut/isannoinnin-eettinen-neuvosto/annetut-lausunnot/
Isännöinnin eettinen neuvosto on isännöintialan itsesääntelytoimielin, joka toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä. Isännöinnin eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko tietty isännöintialan ammattimainen toimija menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti.
Lausuntopyyntöä ei voi tehdä yksittäinen osakas, vaan taloyhtiön tekemänä se vaatii aina hallituksen päätöksen. Myös eräät muut säännöissä määritellyt tahot voivat pyytää lausuntoa. Lausuntomaksu vuonna 2025 on ollut 425 euroa, vuonna 2026 lausuntomaksu nousee 475 euroon.
Yhteyshenkilöt
Raisa HarjuPääsihteeriPuh:050 554 2683raisa.harju@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Näin ensi vuoden verotuksen muutokset vaikuttavat palkansaajiin ja työnantajiin22.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Ensi vuoden verotukseen tulee merkittäviä muutoksia, jotka on hyvä tiedostaa etukäteen. Monen palkansaajan verotus kevenee, mutta samalla työntekijöiden työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistuu ja sähköautojen latausetu muuttuu veronalaiseksi. Lisäksi ensi vuodesta alkaen työnantaja saa korvata työntekijän oikeudenkäyntikulut verovapaasti. Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala kertoo ensi vuoden veromuutosten voittajat ja häviäjät.
Kiinteistöalalle 211 uutta LKV- ja LVV-välittäjää - kokelaita vähemmän kuin viime vuonna20.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Vuonna 2025 Suomessa laillistettiin 175 uutta kiinteistövälittäjää (LKV) ja 36 vuokrahuoneistojen välittäjää (LVV). Sekä osallistujia että hyväksytysti kokeen läpäisseitä oli hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Huono markkinatilanne näkyy myös kokelasmäärissä.
Keskuskauppakamari: Ukrainan tuki on Suomen etu19.12.2025 08:45:14 EET | Tiedote
Eurooppa-neuvoston hyväksymä 90 miljardin euron taloudellinen tukipaketti Ukrainalle on historiallinen ja strategisesti ratkaiseva askel koko Euroopan turvallisuudelle. EU-johtajat sitoutuivat tarjoamaan merkittävää rahoitusta Ukrainan valtion tarpeisiin ja puolustuskyvyn ylläpitämiseen vuosiksi 2026–2027, vaikka alkuperäinen tavoite käyttää Venäjän jäädytettyjä varoja rahoituksen lähteenä osoittautui oikeudelliselta ja poliittiselta kannalta liian vaikeaksi toteuttaa juuri nyt. Työtä niiden varojen käyttämiseksi on kuitenkin myös jatkettava, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Keskuskauppakamari: Välimiesmenettelylain uudistusehdotus parantaa Suomen asemaa kansainvälisillä markkinoilla19.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Oikeusministeriön työryhmän julkaisema välimiesmenettelylain uudistusehdotus on Keskuskauppakamarin mukaan erittäin tervetullut ehdotus. Ehdotuksen sisältämät uudistukset parantavat Suomen välitysmenettelytoiminnan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Keskuskauppakamari: Ulkomaisten opiskelijoiden asemaa selkeyttävät toimet oikeansuuntaisia – Suomen on silti pidettävä kiinni houkuttelevuudesta18.12.2025 15:40:12 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää hallituksen linjauksia ulkomaisten opiskelijoiden lupaprosessien ja toimeentuloedellytysten selkeyttämisestä pääosin perusteltuina. On tärkeää torjua väärinkäytöksiä ja estää opiskelijoiden joutuminen haavoittuvaan asemaan. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät uudet vaatimukset yhdessä ulkomaalaisvastaisemmaksi muodostuneen ilmapiirin kanssa heikennä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme