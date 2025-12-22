Tuomas Helle perheyhtiö Kovanen Capitalin hallituksen puheenjohtajaksi
Kovanen Capital on nimittänyt Tuomas Hellen hallituksen puheenjohtajaksi. Nimitys on yhtiön historiassa ensimmäinen, jossa puheenjohtajana toimii perheen ulkopuolinen henkilö.
Kovanen Capitalin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Tuomas Helle (OTM, KTM). Helle on toiminut aiemmin yhtiön hallituksessa varapuheenjohtajana ja tuntee Kovasen perheen sekä liiketoiminnan pitkän yhteistyön kautta jo kuljetusliiketoiminnan ajoilta.
Tuomas Helle tuo puheenjohtajan tehtävään vankan kokemuksen rahoitusalan johtotehtävistä ja hallitustyöskentelystä. Hän seuraa tehtävässä yhtiön perustajaa Heikki Kovasta, joka jatkaa hallituksessa varsinaisena jäsenenä. Hallituksen muut jäsenet ovat Eeva Kovanen, Hanna Honkasalo ja Mikko-Pekka Hanski.
“Olemme tehneet tällä kokoonpanolla muutaman vuoden hyvää ja antoisaa yhteistyötä. Uuden puheenjohtajan johdolla on luontevaa ottaa seuraava askel yhtiön kehittämisessä ja strategisessa työssä ”, toimitusjohtaja Eeva Kovanen toteaa.
Kovanen Capital ei ole aiemmin nimennyt hallitukselleen perheen ulkopuolista puheenjohtajaa, vaikka ulkopuolisia jäseniä on ollut jo useammassa hallituskokoonpanossa. “Haluamme valita yhtiöllemme kuhunkin tilanteeseen parhaan mahdollisen ratkaisun. Ulkopuoliset hallitusammattilaiset tuovat meille osaamisen lisäksi tervettä, objektiivista näkökulmaa strategiaan – ilman liiallista ihastumista tai turhaa turhautumista, mikä perheyhtiöissä on tavallista. Olemme onnekkaita, että saamme tukea rahoitusammattilaisena puheenjohtaja Tuomakselta sekä moniottelijalta ja visionääriltä Mikko-Pekalta”, Eeva Kovanen summaa.
Yhtiön siirryttyä family office -toimintamalliin nykyinen hallitus on tukenut perheyhtiölle tärkeiden arvojen, laadukkaan tekemisen ja palvelualan osaamisen, säilymistä sekä niiden siirtymistä osaksi uutta liiketoimintaa. Muutos on pitkä prosessi, joka edellyttää jatkuvaa oppimista ja pitkäjänteistä strategiatyötä. Hallituksen kokoonpanon muutos tukee tätä kehitystä.
"Haluan esittää vilpittömän kiitokseni Kovasen perheelle saamastani luottamuksesta. Mahdollisuus toimia hallituksen puheenjohtajana on minulle merkittävä kunnia. Perheen pitkäjänteinen työ suomalaisen perheyrittäjyyden ja kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi sekä omistajien selkeät arvot tekevät tästä tehtävästä poikkeuksellisen merkityksellisen ja inspiroivan." sanoo puheenjohtaja Tuomas Helle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva KovanenCEOKovanen Capital OyPuh:0400999444eeva.kovanen@kovanencapital.fi
Hanna HonkasaloPartnerKovanen Capital Oy
Markkinointiviestintä
Kuvat
Kovanen Capital Oy
Kovanen Capital Oy on vuonna 1978 perustettu perheyritys, jonka juuret ovat Kovasen kuljetuspalveluissa. Vuonna 2017 yhtiö myi niin Kovasen henkilökuljetusliiketoiminnan kuin elintarvikelogistiikkaan erikoistuneen Kovanen Logistics Oy:n ja toimii perheomisteisena sijoitusyhtiönä.
Kovanen Capitalin liiketoiminta koostuu pääoma-, kiinteistö- ja pörssisijoituksista. Suorissa sijoituksissa perheyritys tavoittelee pääomasijoittajana aktiivisen omistajan roolia palvelualan kasvuyrityksissä tarjoten kohdeyrityksille fyysisen pääoman lisäksi henkistä pääomaa. Yhtiön pääomistajien Eeva Kovasen ja Hanna Honkasalon lisäksi hallituksessa vastuussa ovat Heikki Kovanen, Tuomas Helle ja Mikko-Pekka Hanski.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kovanen Capital Oy
Kovanen Capital vahvistaa Innovation Homen omistusta ja vauhdittaa kehitystä muuttuvassa markkinassa22.12.2025 19:36:38 EET | Uutinen
Kovanen Capital vahvistaa omistustaan Innovation Home -kohdeyhtiössään ostamalla perustajaosakas Katja Kojon osakekannan. Omistuksen keskittäminen mahdollistaa selkeämmän kehitystyön ja reagointikyvyn muuttuneessa markkinassa. Fokus on yhteisöllisten työympäristöjen ammattimaisessa kehittämisessä asiakas- ja kiinteistöomistajien tarpeita vastaaviksi.
Kovanen Capital kasvatti omistustaan Innovation Home -toimistopalveluyrityksessä30.4.2024 10:20:53 EEST | Tiedote
Kovanen Capital on kasvattanut omistusosuuttaan ostamalla Innovation Homen toisen perustajan Petra Erätuli-Kolan osakkeet. Kaupan myötä Kovanen Capital on Innovation Homen enemmistöomistaja vajaalla 53 % osuudella.
Kovanen Capital teki exitin Skipperistä11.7.2023 11:52:12 EEST | Tiedote
Kuljetuspalveluistaan tutuksi tullut perheyritys, Kovanen Capital, teki sijoitusyhtiönä ensimmäisen sijoituksesta irtautumisensa eli exitin myydessään koko omistusosuutensa jakamistalouden vuokravenepalvelu Skipperistä. Skipperi sai kevään rahoituskierroksessaan uudeksi sijoittajakseen japanilaisjätti Yamaha Motorin. Teollisen sijoittajan tullessa mukaan yhtiöön, oli perheomisteiselle sijoitusyhtiölle sopiva hetki myydä oman omistuksensa. Kovanen Capital myi osakkeensa Skipperin emoyhtiö Harmaja 10 Oy:lle. Vapautuneet varat perheyritys aikoo sijoittaa uuteen sopivaan palvelualan kohdeyhtiöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme