Tuomas Helle perheyhtiö Kovanen Capitalin hallituksen puheenjohtajaksi

Kovanen Capitalin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Tuomas Helle (OTM, KTM). Helle on toiminut aiemmin yhtiön hallituksessa varapuheenjohtajana ja tuntee Kovasen perheen sekä liiketoiminnan pitkän yhteistyön kautta jo kuljetusliiketoiminnan ajoilta.

Tuomas Helle tuo puheenjohtajan tehtävään vankan kokemuksen rahoitusalan johtotehtävistä ja hallitustyöskentelystä. Hän seuraa tehtävässä yhtiön perustajaa Heikki Kovasta, joka jatkaa hallituksessa varsinaisena jäsenenä. Hallituksen muut jäsenet ovat Eeva Kovanen, Hanna Honkasalo ja Mikko-Pekka Hanski.

“Olemme tehneet tällä kokoonpanolla muutaman vuoden hyvää ja antoisaa yhteistyötä. Uuden puheenjohtajan johdolla on luontevaa ottaa seuraava askel yhtiön kehittämisessä ja strategisessa työssä ”, toimitusjohtaja Eeva Kovanen toteaa.

Kovanen Capital ei ole aiemmin nimennyt hallitukselleen perheen ulkopuolista puheenjohtajaa, vaikka ulkopuolisia jäseniä on ollut jo useammassa hallituskokoonpanossa. “Haluamme valita yhtiöllemme kuhunkin tilanteeseen parhaan mahdollisen ratkaisun. Ulkopuoliset hallitusammattilaiset tuovat meille osaamisen lisäksi tervettä, objektiivista näkökulmaa strategiaan – ilman liiallista ihastumista tai turhaa turhautumista, mikä perheyhtiöissä on tavallista. Olemme onnekkaita, että saamme tukea rahoitusammattilaisena puheenjohtaja Tuomakselta sekä moniottelijalta ja visionääriltä Mikko-Pekalta”, Eeva Kovanen summaa.

Yhtiön siirryttyä family office -toimintamalliin nykyinen hallitus on tukenut perheyhtiölle tärkeiden arvojen, laadukkaan tekemisen ja palvelualan osaamisen, säilymistä sekä niiden siirtymistä osaksi uutta liiketoimintaa. Muutos on pitkä prosessi, joka edellyttää jatkuvaa oppimista ja pitkäjänteistä strategiatyötä. Hallituksen kokoonpanon muutos tukee tätä kehitystä.

"Haluan esittää vilpittömän kiitokseni Kovasen perheelle saamastani luottamuksesta. Mahdollisuus toimia hallituksen puheenjohtajana on minulle merkittävä kunnia. Perheen pitkäjänteinen työ suomalaisen perheyrittäjyyden ja kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi sekä omistajien selkeät arvot tekevät tästä tehtävästä poikkeuksellisen merkityksellisen ja inspiroivan." sanoo puheenjohtaja Tuomas Helle.





