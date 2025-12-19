Kutsu: Aamu Kelassa 28.1.: Toimeentulotuki uudistuu – kuka kantaa vastuun asiakkaasta?
Toimeentulotuen ehdot tiukentuvat helmikuun 2026 alusta lähtien. Millaista yhteistyötä viranomaisilta nyt vaaditaan, ja mitä riskejä muutoksiin liittyy?
Uudistus velvoittaa toimeentulotuen asiakkaita hakemaan ensisijaisia etuuksia ja kokoaikatyötä perusosan alentamisen uhalla. Muutos tuo työllisyysalueille paljon uusia asiakkaita ja lisää viranomaisten välisen yhteistyön tarvetta.
Keihin uudistuksen odotetaan vaikuttavan eniten? Miten toimeentulotuen saajat oikein tavoitetaan ja ohjataan toimimaan niin, että heidän toimeentulotukensa perusosaa ei jouduta alentamaan? Entä miten esimerkiksi nuorten toimeentulotukiasiakkaiden palveluissa voidaan onnistua mahdollisimman hyvin?
Aamu Kelassa -tilaisuudessa aiheesta keskustelevat työllistymisen palvelualueen päällikkö Henna Kaukonen-Nyholm Espoon ja Kauniaisten työllisyysalueelta, Diakonissalaitoksen kokemustyöntekijä Mila Nikkanen, aikuissosiaalityön päällikkö Anne Qvist Helsingin kaupungilta ja toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta. Keskustelun aluksi Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kertoo, ketkä saavat toimeentulotukea nyt ja mitä uudistukselta voi tutkimustiedon perusteella odottaa. Tilaisuuden juontaa Marika Ahonen, ja keskustelun vetää yhteen Kelan vs. pääjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Aika: Keskiviikkona 28.1.2026 klo 7.45–9.30. Aamupuuro tarjolla klo 7.45–8.15. Ohjelma ja striimi alkavat klo 8.15.
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 26.1.2026.
Lämpimästi tervetuloa!
Lue lisää
Puheenvuoro: Työttömien sosiaaliturva muuttuu vuonna 2026 – Kela ja työllisyysalueet vahvistavat yhteistyötään (kela.fi)
Toimeentulotukeen muutoksia: uudet velvoitteet ja tiukemmat ehdot helmikuusta alkaen (kela.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Stiina LundqvistJohtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaKelaPuh:0206341424etunimi.sukunimi@kela.fi
Veera AdolfsenViestinnän asiantuntijaKelaPuh:0206354733etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA informerar hyresvärdarna: Lagändring i utkomststödet påverkar hyresbetalningen19.12.2025 09:05:00 EET | Pressmeddelande
En ändring av lagen om utkomststöd träder i kraft 1.2.2026. Ändringen inverkar på utbetalningen av stödet till hyresvärden. Från och med februari betalar FPA den andel av kundens utkomststöd som är avsett för hyran direkt till hyresvärden om kunden har beviljats en hyresgaranti för sin nuvarande hyresbostad som en del av utkomststödet från FPA.
Kela tiedottaa vuokranantajia: Toimeentulotuen lainmuutos vaikuttaa vuokranmaksuun19.12.2025 09:05:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). 1.2.2026 tulee voimaan toimeentulotukilain muutos, joka vaikuttaa tuen maksuun vuokranantajalle. Helmikuusta alkaen Kela maksaa asiakkaalle myönnetyn toimeentulotuen vuokran osuuden suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea.
Ändringar i FPA:s förmåner 202619.12.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
År 2026 medför ändringar särskilt i förmånerna för arbetslösa och för mottagare av utkomststöd. De ändringar som gäller utkomststödet träder kraft i februari. I maj kommer arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen att ersättas av det nya allmänna stödet.
Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 202619.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). ( Vuosi 2026 tuo muutoksia erityisesti työttömien ja toimeentulotuen saajien tukiin. Toimeentulotuen muutokset tulevat voimaan helmikuussa. Uusi yleistuki korvaa Kelan maksaman työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuussa.
Changes to Kela benefits in 202619.12.2025 08:00:00 EET | Press release
Changes introduced in 2026 will focus particularly on benefits for persons who are unemployed or receiving social assistance. The changes to social assistance will enter into force in February 2026. In May 2026, a new general social security benefit will replace the labour market subsidy and basic unemployment allowance paid by Kela.
