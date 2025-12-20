Yrittäjägallup: Maahanmuuttajien palkkaaminen yleistyy suuremmissa pk-yrityksissä
Suomalaisista pk-yrityksistä 17 prosenttia on palkannut maahanmuuttajan, osoittaa Yrittäjägallup. Luku on sama kuin vuosi sitten marraskuussa. Rekrytointi painottuu selvästi suurempiin pk-yrityksiin. Yli kymmenen hengen yrityksistä jo 54 prosenttia on palkannut maahanmuuttajia, kun pienemmissä yrityksissä osuus jää alhaisemmaksi. Teollisuus on suurin työllistäjä, sillä alan yrityksistä 44 prosenttia raportoi palkanneen maahanmuuttajan.
Alueellisesti maahanmuuttajia on palkattu eniten Itä- ja Pohjois-Suomessa, joissa osuus on kasvanut lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä vuodentakaisesta.
”Pääkaupunkiseutu on pudonnut kärkisijalta maahanmuuttajien palkkaamisesta, mikä kertoo rekrytointien laajentumisesta eri puolille maata työvoimapula-aloille”, maahanmuuttajayrittäjyyden asiantuntija Marianne Ruusunhelmi sanoo Suomen Yrittäjistä.
”Maahanmuuttajien rooli työelämässä korostuu jatkossa. Monilla pienemmillä paikkakunnilla maahanmuuttajat ovat jatkossa yritystoiminnan tulevaisuuden turvaaja, koska työikäinen väestö vähenee rajusti”, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.
Maahanmuuttajia palkanneet yritykset arvioivat, että rekrytointien myötä henkilökunnan asenteet ovat muuttuneet suvaitsevaisimmiksi, työyhteisön ilmapiiri on parantunut ja kyky palvella erilaisia asiakkaita on vahvistunut.
Ongelmia kielitaidossa ja pelisäännöissä
Ongelmia kokeneiden pk-yritysten osuus on kasvanut. 49 prosenttia maahanmuuttajia palkanneista yrityksistä kertoo kohdanneensa vaikeuksia, kun vastaava osuus oli viime vuonna 37 prosenttia. Vähiten ongelmia koetaan rakentamisessa, eniten teollisuudessa.
Haasteet liittyvät eritoten kielitaitoon, työpaikan pelisääntöjen omaksumiseen sekä työtehtäviin sitouttamiseen. Toisaalta työyhteisöön sopeutumisessa on tapahtunut selvä parannus viimevuotiseen.
”Usein rekrytoinnit ja työtehtävään perehtyminen vaativat sekä työnantajalta että työntekijältä paljon. Maahanmuuttajien kohdalla tämä korostuu, jos suomalaisen yhteiskunnan toimintatavat ja työelämän pelisäännöt eivät ole tuttuja”, Ruusunhelmi sanoo.
”Samalla on huomioitava, että maahanmuuttajien merkitys elinkeinoelämässä on kasvanut, sillä heidän osuutensa yrittäjistä lisääntyy. Suomen Yrittäjät panostaa maahan muuttaneiden yrittäjien tukemiseen, sillä ryhmä on tärkeä. Yrittäjäjärjestö voi parhaimmillaan olla aito kohtaamispaikka eri taustoista tuleville yrittäjille”, Jaskari täydentää.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–11.12.2025. Kyselyyn vastasi 1 085 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.
